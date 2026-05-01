Реклама

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

29.04.2026

Малоизвестные книги известных авторов: Ремарк, Дюморье, Войнич

Ремарк, Дюморье и Войнич — авторы, чьи самые известные книги стоят на полке у большинства читателей. Но у каждого из них есть произведения, о которых говорят значительно меньше и совершенно зря. Собрали подборку из таких книг.


«Синие линзы», Дафна Дюморье, 1959


Рассказ из одноименного сборника. Простым текстом Дюморье раскрывает природу отношений между людьми через образы, которые читаются как само собой разумеющееся. Для тех, кто еще не знаком с Дюморье — это отличная точка входа.

«Птицы», Дафна Дюморье, 1952


О «Птицах» говорят куда меньше, чем они заслуживают. Дюморье строит текст на образах-отождествлениях, и в этом рассказе прием достигает особой силы. По ощущению ближе к антиутопии, чем к привычному триллеру, и это делает книгу неожиданной для тех, кто читает ее впервые.

«Моя кузина Рейчел», Дафна Дюморье, 1951


Роман, который выпал из широкого читательского внимания, хотя написан в том же жанре психологического напряжения, что и известное произведение автора — «Ребекка». Главный герой убежден, что его кузина Рейчел убила его опекуна. Но чем дольше он с ней общается, тем меньше понимает, где правда. Дюморье намеренно не дает однозначного ответа, и поэтому роман не отпускает. Книга для тех, кто уже прочитал «Ребекку» и хочет продолжить знакомство с автором.

«Жизнь на продажу», Юкио Мисима, 1968


Когда говорят о Мисиме, вспоминают «Исповедь маски» или «Золотой храм», но не эту книгу. «Жизнь на продажу» — история об отношении человека к собственной жизни и о природе человеческой глупости. Тем, кто только начинает знакомство с Мисимой, лучше начать с других работ, потому что эта книга глубже раскрывается, когда уже понимаешь авторский язык.

Трилогия об Оводе, Этель Лилиан Войнич

Войнич знают по «Оводу» 1897 года, но мало кто знает, что у романа есть продолжение и приквел. «Прерванная дружба» 1910 года раскрывает то, что происходило с Артуром в годы изгнания в Латинской Америке — это эпизод, который в «Оводе» остался за кадром. «Сними обувь твою» 1945 года самая ранняя в хронологии цикла: в центре истории прабабушка главного героя. Трилогию стоит читать именно в таком порядке: «Овод», «Прерванная дружба», затем «Сними обувь твою».

«Приют грез», Эрих Мария Ремарк, 1920


Дебютный роман Ремарка, изданный в 1920 году, и потому совершенно непохожий на все остальное в его творчестве. Никаких окопов и потерянных поколений, только жизнь и дружба. Критики разгромили книгу за сентиментальность, и Ремарк едва не отказался от писательства. Именно поэтому роман остается в тени военных книг, хотя заслуживает отдельного внимания как другая сторона того же автора.

«Искра жизни», Эрих Мария Ремарк, 1952


Один из самых суровых романов Ремарка о жизни в концентрационном лагере. Книга не получила такой же известности, как «На западном фронте без перемен», хотя по силе воздействия не уступает ему. Ремарк посвятил роман сестре — Эльфриде Шольц, казненной за антивоенные высказывания.

«Скажи мне, что ты меня любишь», Эрих Мария Ремарк


Это не роман, а письма. Ремарк писал их актрисе Марлен Дитрих на протяжении нескольких лет, с конца 1930-х по начало 1940-х. Большая часть ответных писем Дитрих не сохранилась, поэтому читатель слышит прежде всего голос Ремарка. Книга существует на границе личного документа и литературы, и поэтому читается иначе, чем все остальное у этого автора. Произведение для тех, кто хочет увидеть Ремарка не как писателя, а как человека.


За помощь в создании материала выражаем благодарность библиофилу Акимовой Айкерим.

