Максим Свобода и Кристина Кошелева о «Песнях» на ТНТ и о том, что делали на карантине

Максим Свобода, 29 лет, родной город — Владивосток, музыкант, композитор, автор песен
Как все начиналось
Кристина. Мама отдала меня в вокальную студию в шесть лет. Так, до 11 класса я ходила одновременно в вокальную студию и художественную школу. В университете я продолжила ходить только в вокальную студию. Это было моей отдушиной.
Я никогда не участвовала в масштабных телевизионных конкурсах. Но, увидев в Instagram, что объявляется набор на шоу «Песни» с известными продюсерами Максимом Фадеевым и Тимати, я подала заявку на участие.
Максим. Организаторы шоу прозвонили по всем заявкам на 100% и позвали всех. Это около 13 000 человек. Все получили шанс прийти на кастинг. И все пришли, мы с Кристиной тоже оказались в их числе.
Кристина. Кастинг проходил в нескольких городах России. Дальше, кто прошел этот отбор, поехали в Москву на второй этап.
Максим. В Москве набрали около 300 человек, и с ними уже проходили съемки.
Я хотел на шоу «Песни» еще года за три до того, как они появились. Потому что было шоу «Танцы», и я был большим фанатом этого проекта. Для меня было очевидно, что скоро появятся и «Песни». Эта идея пришла не только мне в голову. Поэтому, когда наш барабанщик Рома увидел объявление и предложил подать заявку, я так и сделал, и мы поехали. Сегодня мы с группой продолжаем выступать, как и выступали много лет до шоу.
Поездка в Казахстан — одно из самых ярких событий
Максим. Если говорить о самом запоминающемся моменте, то это весь тот год с последующим туром после телевизионного шоу. У нас был длительный тур из 60 городов, в том числе 3 города в Казахстане. Поездка в Казахстан — одно из самых ярких событий. Нас пытались накормить кониной.
Кристина. Кормили бешбармаком, я его обожаю. У меня бабушка его всегда готовила. Нас тепло встретили в Казахстане, кормили разными блюдами. Была зима, но нас все равно возили по красивым местам. Хотим еще раз прилететь.
Максим. Нам понравилось высокогорное озеро БАО. Мы обязательно еще приедем в Казахстан.
О творчестве
Максим. Наш тандем начался с шоу. Так вышло, что Кристина неплохо поет, я неплохо пишу. Какого-то главного посыла в песнях нет. Я думаю о разном, в основном всегда о любви и свободе. Песни, которые я пишу, пою, всегда меняются относительно жизненного пути. Чем дольше живешь, пишешь больше песен, тем они изменчивее.
На создание песен последние два года меня вдохновляет Кристина.
Кристина. Создатель музыки и песен — Максим. В нашем тандеме я больше отвечаю за вижуал, дизайн, арт, подачу материала. Я придумываю и рисую обложки и промо. Мое второе образование — промышленный дизайнер. Я учусь на третьем курсе в Москве, поэтому это тоже мое любимое дело, которое я вплетаю в музыку, а музыка вплетается в дизайн.
Меня вдохновляет, что вообще что-то происходит, новая интересная жизнь. Это мной движет и, конечно, Максим. Максим нашел еще одно вдохновение — он строит скамейки. Он дома в саду пилит и режет, целыми днями сидит там. Видимо, насыщается так вдохновением.
Максим. Периодически мы сталкиваемся с трудностями. Из последних — написание альбома Кристины. Это был сложный процесс, но мы его завершили. Был большой объем промо-материалов, которые требовали больших затрат, усилий и времени.
Мы умудрились все это сделать. Сейчас мы на Дальнем Востоке, у меня дома, но, когда приедем с отдыха, начнем вплетаться в очередные трудности.
Максим нашел еще одно вдохновение — он строит скамейки
Кристина. Мой альбом «Альбом для рисования», который вышел недавно, мы долго делали, около года. Все меняли, переделывали, переносили дату выпуска, потом начался карантин. Закрылись все звукозаписывающие студии, поэтому мы столкнулись с проблемой записи вокала. Мы соорудили дома мини-студию из подушек и гладильных досок. Это было сложно, но преодолимо. В итоге все получилось, и так всегда.
Максим. Еще из трудностей: невозможно завести собаку, потому что ее не с кем оставить, если мы уедем на гастроли.
О работе
Максим. В России разрешат концерты на открытых площадках с августа или сентября. У нас должно было состояться несколько фестивалей, но все отменились, поэтому мы даем онлайн-концерты.
Ближайшие концерты у нас заявлены на 3 и 4 ноября, это Москва и Санкт-Петербург. Это должны быть крупные совмещенные сольные концерты, к которым нужно готовиться. Скучаем по живой сцене, я уже забыл, как это.
Кристина. Уже страшно снова выходить.
У нас прошел классный онлайн-концерт 360. Для нас это был первый опыт такого выступления.
Максим. Фишка в том, что камера была настроена на 360 градусов, и концерт можно было посмотреть со всех сторон. Как будто зритель находится в самом центре. Мы сделали специальную круговую сцену, везде были установлены свет, экран, артисты и музыканты.
У меня был суперплан — выпустить летний EP из четырех песен. Но я не успеваю, чтобы он был летним. Поэтому, скорее всего, это будет сингл, он крутой.
А еще у нас скоро выйдет мерч, где принты для футболок делала Кристина.
Кристина. Скоро вернемся в Москву, начнем работать, готовиться к концертам, а пока хватаем последние мгновения отдыха с семьей, родителями. Максиму всего этого не хватает в Москве, он скучает по красоте Владивостока.