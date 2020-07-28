Максим Свобода и Кристина Кошелева о «Песнях» на ТНТ и о том, что делали на карантине

Как все начиналось

Поездка в Казахстан — одно из самых ярких событий

О творчестве

Максим нашел еще одно вдохновение — он строит скамейки

О работе

Так, до 11 класса я ходила одновременно в вокальную студию и художественную школу. В университете я продолжила ходить только в вокальную студию. Это было моей отдушиной.Но, увидев в Instagram, что объявляется набор на шоу «Песни» с известными продюсерами Максимом Фадеевым и Тимати, я подала заявку на участие.Это около 13 000 человек. Все получили шанс прийти на кастинг. И все пришли, мы с Кристиной тоже оказались в их числе.Дальше, кто прошел этот отбор, поехали в Москву на второй этап.Потому что было шоу «Танцы», и я был большим фанатом этого проекта. Для меня было очевидно, что скоро появятся и «Песни». Эта идея пришла не только мне в голову. Поэтому, когда наш барабанщик Рома увидел объявление и предложил подать заявку, я так и сделал, и мы поехали. Сегодня мы с группой продолжаем выступать, как и выступали много лет до шоу.У нас был длительный тур из 60 городов, в том числе 3 города в Казахстане. Поездка в Казахстан — одно из самых ярких событий. Нас пытались накормить кониной.. У меня бабушка его всегда готовила. Нас тепло встретили в Казахстане, кормили разными блюдами. Была зима, но нас все равно возили по красивым местам. Хотим еще раз прилететь.Мы обязательно еще приедем в Казахстан.Так вышло, что Кристина неплохо поет, я неплохо пишу. Какого-то главного посыла в песнях нет. Я думаю о разном, в основном всегда о любви и свободе. Песни, которые я пишу, пою, всегда меняются относительно жизненного пути. Чем дольше живешь, пишешь больше песен, тем они изменчивее.В нашем тандеме я больше отвечаю за вижуал, дизайн, арт, подачу материала. Я придумываю и рисую обложки и промо. Мое второе образование — промышленный дизайнер. Я учусь на третьем курсе в Москве, поэтому это тоже мое любимое дело, которое я вплетаю в музыку, а музыка вплетается в дизайн.Это мной движет и, конечно, Максим. Максим нашел еще одно вдохновение — он строит скамейки. Он дома в саду пилит и режет, целыми днями сидит там. Видимо, насыщается так вдохновением.Из последних — написание альбома Кристины. Это был сложный процесс, но мы его завершили. Был большой объем промо-материалов, которые требовали больших затрат, усилий и времени.Сейчас мы на Дальнем Востоке, у меня дома, но, когда приедем с отдыха, начнем вплетаться в очередные трудности.Все меняли, переделывали, переносили дату выпуска, потом начался карантин. Закрылись все звукозаписывающие студии, поэтому мы столкнулись с проблемой записи вокала. Мы соорудили дома мини-студию из подушек и гладильных досок. Это было сложно, но преодолимо. В итоге все получилось, и так всегда.У нас должно было состояться несколько фестивалей, но все отменились, поэтому мы даем онлайн-концерты.Это должны быть крупные совмещенные сольные концерты, к которым нужно готовиться. Скучаем по живой сцене, я уже забыл, как это.Для нас это был первый опыт такого выступления.Как будто зритель находится в самом центре. Мы сделали специальную круговую сцену, везде были установлены свет, экран, артисты и музыканты.Но я не успеваю, чтобы он был летним. Поэтому, скорее всего, это будет сингл, он крутой.Максиму всего этого не хватает в Москве, он скучает по красоте Владивостока.