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Максим Спиридонов о том, как должно выглядеть образование будущего
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Вчера в 12:45

Максим Спиридонов о том, как должно выглядеть образование будущего

Образование будущего уже рядом! Инвестор и предприниматель, один из основателей образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов поделился своими соображениями по этому поводу.


Максим Спиридонов, сооснователь образовательного холдинга «Нетология-групп», предприниматель и инвестор, @maximspiridonov

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Несколько месяцев назад я сформулировал тезисы универсальные для всех сфер образования. Считаю, что их стоит знать всем, кто хочет эффективно обучать детей и взрослых, а также заниматься образовательным бизнесом. Более того, в силу современных изменений, это необходимо учитывать каждому руководителю, чтобы стать лучшей версией себя.

Подавляющее большинство современных онлайн-образовательных бизнесов на самом деле такими не являются. Они просто оцифровывают офлайн-формат. Лекция стала вебинаром, а домашнее задание перекочевало внутрь платформ. Однако образование будущего — это прежде всего методические, концептуальные изменения. Это работа с образовательными целями и смыслами. Она должна происходить на основании следующих трендов:

1. Индивидуальная образовательная траектория для каждого учащегося


Современное образование — это образование индивидуализированное. Траектория для каждого учащегося должна быть подстроена под особенности восприятия, имеющиеся знания и время, которое он способен выделить. Условно говоря, при обучении одному и тому же предмету должны составляться две разные траектории. Это главная черта образования будущего.

2. Лаконичность и максимальная самодостаточность каждой образовательной итерации


Все больше мы учимся и живем итерациями — короткими периодами. Мы можем начать изучение темы за чашкой кофе во время завтрака, продолжить в общественном транспорте и закончить в обеденный перерыв. Образование будущего должно учитывать эти тенденции. Каждый кусочек, каждый пазл образовательной траектории — это небольшая итерация, длиной восемь-десять минут. Эти стандарты уже принимаются на современном рынке. Такие части дают законченный, понятный квант знаний, благодаря высокой плотности информации. Они хорошо стыкуются со всеми другими итерациями и траекториями. Мы можем назвать это микро-обучением.

3. Эмоциональный, интерактивный и вовлекающий образовательный контент


Образование будущего эмоционально окрашено, оно имеет высокую вовлекающую способность. Причина в том, что мы конкурируем с развлечениями. В соседних вкладках могут быть сериалы, кино или игры. Для того, чтобы с ними соревноваться, необходимо привлекать. Для этого нужны эмоциональные, увлеченные люди в кадре, активный сторителлинг и мощное вовлечение.

4. Сопровождение обучения, наставничество и управление мотивацией учащегося


Теплота человеческого общения и поддержка нужны будут и в будущем. Их можно достичь за счет интерактивности, выдачи индивидуальной обратной связи, социализации внутри образовательной группы и геймификации.

5. Кроссплатформенность обучения


Необходимо уделять больше внимания формату small-screen education, ведь люди проводят все больше времени за смартфонами. Пользователю должно быть удобно переходить с платформы на платформу: с ноутбука на планшет, дальше — на смартфон и обратно.
Переходы должны быть бесшовными, интуитивно понятными и удобными для конечного пользователя, даже не имеющего опыта взаимодействия с образовательными платформами.



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#образование #нетология #будущее #максимспиридонов #принципы
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