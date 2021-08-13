Максим Спиридонов о том, как должно выглядеть образование будущего

1. Индивидуальная образовательная траектория для каждого учащегося

2. Лаконичность и максимальная самодостаточность каждой образовательной итерации

3. Эмоциональный, интерактивный и вовлекающий образовательный контент

4. Сопровождение обучения, наставничество и управление мотивацией учащегося

5. Кроссплатформенность обучения



. Считаю, что их стоит знать всем, кто хочет эффективно обучать детей и взрослых, а также заниматься образовательным бизнесом. Более того, в силу современных изменений, это необходимо учитывать каждому руководителю, чтобы стать лучшей версией себя.Они просто оцифровывают офлайн-формат. Лекция стала вебинаром, а домашнее задание перекочевало внутрь платформ. Однако образование будущего — это прежде всего методические, концептуальные изменения. Это работа с образовательными целями и смыслами. Она должна происходить на основании следующих трендов:. Траектория для каждого учащегося должна быть подстроена под особенности восприятия, имеющиеся знания и время, которое он способен выделить. Условно говоря, при обучении одному и тому же предмету должны составляться две разные траектории. Это главная черта образования будущего.. Мы можем начать изучение темы за чашкой кофе во время завтрака, продолжить в общественном транспорте и закончить в обеденный перерыв. Образование будущего должно учитывать эти тенденции. Каждый кусочек, каждый пазл образовательной траектории — это небольшая итерация, длиной восемь-десять минут. Эти стандарты уже принимаются на современном рынке. Такие части дают законченный, понятный квант знаний, благодаря высокой плотности информации. Они хорошо стыкуются со всеми другими итерациями и траекториями. Мы можем назвать это микро-обучением.Причина в том, что мы конкурируем с развлечениями. В соседних вкладках могут быть сериалы, кино или игры. Для того, чтобы с ними соревноваться, необходимо привлекать. Для этого нужны эмоциональные, увлеченные люди в кадре, активный сторителлинг и мощное вовлечение.Их можно достичь за счет интерактивности, выдачи индивидуальной обратной связи, социализации внутри образовательной группы и геймификации.. Пользователю должно быть удобно переходить с платформы на платформу: с ноутбука на планшет, дальше — на смартфон и обратно.Переходы должны быть бесшовными, интуитивно понятными и удобными для конечного пользователя, даже не имеющего опыта взаимодействия с образовательными платформами.