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Макс Шишкин анонсировал выход дебютного короткометражного фильма «Последний трек»
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Сегодня в 11:29

Макс Шишкин анонсировал выход дебютного короткометражного фильма «Последний трек»

Режиссер Макс Шишкин на своей странице в Instaram опубликовал кадры своего дебютного короткометражного фильма «Последний трек», а также трейлер проекта «Кошмары Музыкантов».

«Последний трек» является частью серии хорроров «Кошмары Музыкантов». Это четыре короткометражных фильма на тему страхов и фобий артистов, снятые разными режиссерами в разной стилистике: Илья Найшуллер, Филипп Юрьев, Анджей Гавриш и Макс Шишкин.

В проекте приняли участие такие артисты, как Моргенштерн, Иван Дорн, Хаски и другие.

Премьера запланирована 27 апреля на YouTube.

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