Макс Шишкин анонсировал выход дебютного короткометражного фильма «Последний трек»

Режиссер Макс Шишкин на своей странице в Instaram опубликовал кадры своего дебютного короткометражного фильма «Последний трек», а также трейлер проекта «Кошмары Музыкантов».

«Последний трек» является частью серии хорроров «Кошмары Музыкантов». Это четыре короткометражных фильма на тему страхов и фобий артистов, снятые разными режиссерами в разной стилистике: Илья Найшуллер, Филипп Юрьев, Анджей Гавриш и Макс Шишкин.

В проекте приняли участие такие артисты, как Моргенштерн, Иван Дорн, Хаски и другие.

Премьера запланирована 27 апреля на YouTube.