Магжан Мадиев о своем карьерном пути. От IT-предпринимателя до CEO Astana Hub

Магжан Мадиев, CEO Astana Hub





Об образовании





В 2006 году я окончил школу и поехал учиться в Китайскую Народную Республику. Я выучил китайский язык и поступил в университет Фудань на финансиста. Через четыре года мы создали студенческое сообщество в Шанхае и назвали его Kazakh Connection. Это была яркая ассоциация среди всех объединений казахстанских студентов за рубежом. Мы проводили много мероприятий и были активными в социальных сетях. Так как многие сервисы и приложения заблокированы в Китае, мы общались во Вконтакте. Тогда я заметил, что это удобный инструмент и решил создать собственную платформу, что-то вроде социальной сети, которую так и назвал — Kazakhstan Connection.

У нас было 3000 активных пользователей, которые написали 15 тысяч публикаций. Но нам пришлось закрыть этот проект, так как не было финансирования и понимания куда его развивать. Так я начал свой путь в IT.





Карьерный путь. IT-предприниматель — Astana Hub





После я запустил еще ряд стартапов: интернет-магазин и агрегатор купонов, но не понимал, как правильно их развивать. Когда в 2014 году я вернулся в Казахстан, то решил, что стану частным предпринимателем и открыл агентство по digital-маркетингу, а мой партнер — клининговую компанию. За год мы неплохо выросли, учитывая, что начинали с нулевым стартовым капиталом. Позже к нам присоединился еще один партнер и мы захотели создать что-то большое.





Мы искали идею, и так как у нас был релевантный опыт предоставления услуг в сферах интернет-маркетинга и клининговой компании, мы решили сделать маркетплейс для самозанятых. Проект решили назвать простым народным названием, которое будет всем понятно — Naimi.kz. Начали поиск инвестиций, так как понимали, что это долгосрочный проект, который требует больших вложений. Наш первый инвестор поверил не столько в сам проект, сколько в нас, команду молодых предпринимателей. Мы заключили договор на сумму один миллион долларов, тогда это было 185 миллионов тенге.

У нас было недостаточно опыта, навыков и знаний по развитию маркетплейса, но мы с командой самообучались, тестировали много разных гипотез и искали решения. В тот период мы столкнулись с тем, что в стране не развита экосистема для стартапов.

Наш первый инвестор поверил не столько в сам проект, сколько в нас, команду молодых предпринимателей



В 2016 году меня пригласили в Калифорнию на Global Entrepreneurship Summit GES 2016, организованный по инициативе Барака Обамы. Саммит проходил в Кремниевой долине, на базе Стэнфордского университета и объединял весь IT-бомонд США. На мероприятии присутствовали и выступали — Марк Цукерберг, Сергей Брин, Брайан Чески, Трэвис Каланик, Рид Хоффман и другие. Тогда я понял, что IT-предприниматель — это ценная экономическая единица для экономики страны, поэтому государству выгодно нас поддерживать, а IT-предпринимателям выгодно этим заниматься.

По итогам форума, Барак Обама объявил, что любой участник, у которого уже есть инвестиции в размере хотя бы $250 тысяч, может переехать в США и получить стартап-визу. Как раз в этот период мы заключали договор на миллион долларов США, но так как я много лет прожил в Китае, мне захотелось остаться на Родине и применить свои навыки здесь.





Мою идею о необходимости развития экосистемы стартапов в стране поддержал Бакытжан Абдирович Сагинтаев, на тот момент — Премьер-министр РК. И уже через три недели мы вместе с партнерами представили концепцию Astana Hub. В наших планах Astana Hub должен был стать ядром, драйвером развития экосистемы стартапов и инноваций в стране. Концепцию одобрили Премьер-министр и Первый Президент РК, так я попал в квазигосударственный сектор. Меня назначили советником председателя правления холдинга «Зерде» и я начал работу по созданию Astana Hub.





Как создавался Astana Hub





Первые полгода мы работали без бюджета: я собирал команду, которой платил заработную плату из средств других наших компаний и даже компьютеры приходилось свои использовать. Но мы настолько верили в проект, что не жалели ни себя, ни ресурсы.

В августе 2017 года меня назначили генеральным директором фонда развития ИКТ, который позже переименовали в Международный парк IT-стартапов Astana Hub. Два года мы занимались созданием и развитием парка и прошли сложный путь с большим количеством итераций. Первый прототип Astana Hub мы развернули на территории коворкинга в БЦ «Алматы», на правом берегу города Нур-Султан. Уже там мы начинали проводить мероприятия и формировать комьюнити.





Официально технопарк был запущен в ноябре 2018 года, а я вернулся в Naimi.kz. В течение следующих двух лет я работал советником председателя НПП «Атамекен» и был экспертом по экосистеме инноваций в проектном офисе при администрации Президента. Но в августе прошлого года Багдат Батырбекович Мусин, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, вновь доверил мне возглавить Astana Hub.

После меня Astana Hub возглавлял иностранный менеджер и я увидел, что многие задумки, заложенные в концепт не были реализованы. Поэтому вот уже почти год мы круглыми сутками работаем над тем, чтобы дореализовать эти задумки, чтобы экосистема зажила. Но уже сегодня я считаю, что Astana Hub — это успешный проект, потому что за такой маленький срок есть реальные цифры: чуть больше 500 участников, их выручка за 2,5 года деятельности — 100 миллиардов тенге, а экспортная выручка только за прошлый год — 14 миллиардов тенге.





Когда мы в 2015-2016 годах запускали Naimi.kz, инструментов поддержки практически не было и не было места, куда можно прийти и получить чей-то опыт, прокачаться с точки зрения навыков и знаний. Пять-шесть лет назад в нашей культуре IT-предпринимателей воспринимали как фантазеров, ребят с гаража, которые никому не нужны. А сейчас, благодаря Astana Hub в глазах общества и правительства статус IT-предпринимателей вырос. Конечно, это не только заслуга Astana Hub, это в целом мировая тенденция, но Astana Hub — это конкретный инструмент, который этому поспособствовал.





О деле жизни









Сегодня дело моей жизни — это Astana Hub, как драйвер развития экосистемы цифровых инноваций в Казахстане. Себя я называю новым термином — экосистемщик.

Мой предпринимательский опыт — это самое ценное, что есть во мне в профессиональном плане. Благодаря этому получилось построить Astana Hub эффективным. Ведь я получил опыт создания стартапа с минимальными ресурсами и максимальным вовлечением. Я набил шишки на своей шкуре и с таким опытом создавать государственные инструменты для таких же как я, стартаперов, намного легче.