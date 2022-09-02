Лучшие мобильные банки Казахстана на Mobile Banking Day Almaty

13 сентября в Алматы состоится конференция Mobile Banking Day Almaty, посвященная мобильному банкингу в Казахстане. Эксперты обсудят рынок цифровых банковских сервисов, покажут примеры практик и лучшие реализации интерфейсов в приложениях банков.

Аналитическая секция Mobile Bаnking Day Almaty посвящена результатам Mobile Banking Rank Казахстан 2022. Исследователи назовут самые удобные мобильные банки, рассмотрят их лучшие решения и практики, пояснят места в рейтинге. В поле зрения попали 10 самых популярных финансовых приложений Казахстана: Altyn Bank, Bank RBK, ForteBank, Freedom Finance Bank, Halyk Homebank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский Банк, Банк Хоум Кредит.

Что еще в программе:

— практические кейсы: как сделать мобильный банк драйвером транзакционного бизнеса, увеличить активность и лояльность пользователей.

— дискуссия с представителями финтех-отрасли: векторы и будущее мобильного банкинга в Казахстане

— демо-зона, где можно будет посмотреть интерфейсы мобильных банков Европы, России и стран СНГ.

На Mobile Bаnking Day Almaty приглашаются представители банков и финтех-компаний Казахстана, руководители и сотрудники департаментов клиентского сервиса, а также участники продуктовых команд, развивающих мобильные банки в республике.

Участие бесплатное, можно выбрать онлайн-формат и офлайн-участие в Алматы. Необходима регистрация по ссылке.

Организатор мероприятия — агентство Markswebb — российское консалтинговое агентство, ключевая экспертиза которого — пользовательский и клиентский опыт. Последние исследования посвящены финтех-рынку стран Центральной Азии.



