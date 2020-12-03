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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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LoftSchool. Основатель о качестве онлайн-курсов и бесплатном YouTube-канале для айтишников
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Сегодня в 11:09

LoftSchool. Основатель о качестве онлайн-курсов и бесплатном YouTube-канале для айтишников

Дмитрий Ковальчук, 31 год, СЕО Loftschool, vk.com

дмитрий ковальчук

Как все начиналось

Мы с партнером Николаем — друзья детства. Вместе создавали много разных бизнес-проектов, но ни один из них не был коммерчески успешным. В 2012 году мы работали в стартапе в качестве frontend-разработчиков и думали о создании своего IT-проекта. Решили, что это будет веб-студия.

Мы ушли из стартапа и создали студию IT Loft и YouTube-канал LoftBlog, чтобы делиться опытом и скилами. Сначала мы работали в студии вдвоем, а по ночам писали уроки по программированию и публиковали на канал. Мы не планировали, что будем зарабатывать на этом. Но постепенно вокруг YouTube-канала сформировалось IT-сообщество, которое постоянно росло.

Нам стали поступать запросы на платное обучение. На тот момент, в 2012-2013 годах, онлайн-школ по программированию было мало. Это направление только зарождалось. Мы поняли, что это свободная ниша, где есть высокий спрос. Так появилась Loftschool.

Помимо платных курсов в Loftschool мы по-прежнему предоставляем бесплатный контент на YouTube-канале. Сейчас там больше 320 000 подписчиков. Это самый большой канал по количеству подписчиков и просмотров среди образовательных площадок в сфере программирования в России.

Об особенностях проекта

Наша задача — давать людям настолько качественное образование, чтобы они без проблем могли найти работу на выходе. Loftschool отличает качество контента и сервиса.

сооснователи LoftSchool

В качестве педагогов мы приглашаем только действующих специалистов и преподавателей университетов. Также у нас строгий отбор наставников. Они должны работать в топовых IT-компаниях. Кроме того, мы проводим для них дополнительное обучение.

При подготовке программ мы обращаем внимание на актуальность. Так как мы сами программисты, всегда следим за тем, чтобы быть впереди других. Наша школа лучшая по актуальности дисциплин, которые мы преподаем. Никто не внедряет новые технологии так быстро, как мы.

Также мы делаем акцент на ламповости обучения. Поэтому самый главный принцип, который является ноу-хау нашей школы — это забота. Мы выстроили определенный регламент работы с учениками, все сотрудники компании знают, как быть заботливым, но не переходить личные границы.

Наша задача — давать людям настолько качественное образование, чтобы они без проблем могли найти работу на выходе

Все эти принципы работы позволяют нам стоять немного в стороне от больших онлайн-школ. У нас более камерный продукт, и мы можем пристально следить за его качеством. Поэтому в 2019 году мы получили первое место по качеству и эффективности обучения в рейтинге «Хабрахабр».

Про контент

Весь контент создает наша команда. Это отдел обучения, преподаватели, команда контроля качества. Также весь курс обязательно просматривается одним из основателей школы.

Мы обучаем по нескольким направлениям:

— веб-программирование

— мобильная разработка

— веб-дизайн

— маркетинг.

LoftSchool

Также немаловажную роль в работе играет наш IT-отдел, который состоит из талантливых специалистов. Мы сами разработали свою платформу, поэтому можем быстро вносить необходимые корректировки и делать ее максимально удобной.

Для кого

Наши ученики — это люди, которые хотят изучать IT. Они внимательно изучают отзывы, программу обучения, состав преподавателей при выборе онлайн-курсов и останавливаются на наших. Большая часть студентов приходит после просмотра наших роликов на YouTube.

Что дает людям

Мы учим в стиле рок-н-ролл. Поэтому наши студенты помимо качественных знаний получают приятное общение и эмоции.

Наши выпускники работают в топе отечественных компаний, а также в таких мировых компаниях, как Apple и Tesla.

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