Лоферы, бомберы, гетры. Стилист о трендах этой осени в одежде

Советы, которые помогут собрать трендовый гардероб на осенний сезон.







В моду возвращаются «осенние» цвета: коричневый, рыжий, темно-зеленый, бордо. Но каждый сезон выделяются новые трендовые оттенки. В этом году это чистые, насыщенные варианты, яркие, как детские фломастеры.

Можно выделить и отдельные вещи.

Во-первых, это бомберы и добротный оверсайз: плащевой, кожаный, винтажный.

Другой тренд — макси юбки. Джинсовые макси, кожаные или карго, которые можно найти за копейки в секондах.



В тренде и супер-мини. Мини лучше носить с чем-то противоречивым. Например, мини-юбка и оверсайз-футболка. Сверху можно накинуть оверсайз-пиджак и дополнить белыми носочками и лоферами. Получится стиль «преппи».



В моде кожа, особенно яркая, цветная. Леопардовый принт и жокейский стиль. И это не только минималистичные сапоги до колена. Также приталенные пиджаки. Мелкая английская клетка, спокойные тона: бежевый, серый, коричневый. Из аксессуаров: перчатки, платочки галстуки.







Важный аксессуар — гольфы или гетры. Их можно комбинировать с лоферами. Что классно — они недорогие, и их можно купить где угодно. Еще можно сделать самим: просто отрезать рукава свитера или длинные носки.

Рекомендую все эти тренды использовать сразу. Например, берем классическую мини-юбку, надеваем оверсайз-футболку, накидываем бомбер, структурированную сумку, которая соберет этот образ, и гетры с лоферами.



Если у вас сложности с подбором стиля под себя, можно вдохновляться всем, что видите вокруг. Осень — красивая пора сочетания многообразных цветов. Время, когда можно играть слоями, накидывать головные уборы, добавлять такие аксессуары, как платки и кожаные перчатки.

Примеры готовых образов для вдохновения от популярных блогеров

Енлик @enalika собрала тренды в одежде на осень-зиму 2022/2023.





Образ могут украсить и необычные аксессуары. Какие сумки нынче в моде — рассказала Диана @kazihandiana:

Balenciaga Lindsay

Saint Laurent Icare Maxi Shopping Bag

Prada Symbole Jacquard fabric handbag

Celine chain shoulder bag triomphe

Miu Miu Wander Matelasse hobo bag

By Far Dulce shoulder bag

Gucci Blondie

Diesel 1DR shoulder bag.

Про трендовые новинки магазинов есть информация в блоге Карины @karina.sherer. По ее советам можно собирать целые образы.



