Loewe представил коллекцию одежды в стиле Minecraft

Loewe представил коллекцию одежды весна-лето 2023 на Неделе моды в Париже.

Новая линия включала в себя несколько довольно безумных предметов одежды в стиле Minecraft. Это толстовки, футболки и брюки, декорированные пикселями, которые точно покорят фанатов популярной игры.

В примечаниях к показу Loewe этот стиль описывался как «пиксельный сбой». Эффекта пикселизации дизайнеры добились, искусно обработав ткань 3D-швами, и выбрав правильные оттенки, создающие ощущение трехмерности.

Источник: srsly.ru