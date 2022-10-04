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Loewe представил коллекцию одежды в стиле Minecraft
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Сегодня в 10:36

Loewe представил коллекцию одежды в стиле Minecraft

Loewe представил коллекцию одежды весна-лето 2023 на Неделе моды в Париже.

Новая линия включала в себя несколько довольно безумных предметов одежды в стиле Minecraft. Это толстовки, футболки и брюки, декорированные пикселями, которые точно покорят фанатов популярной игры.



В примечаниях к показу Loewe этот стиль описывался как «пиксельный сбой». Эффекта пикселизации дизайнеры добились, искусно обработав ткань 3D-швами, и выбрав правильные оттенки, создающие ощущение трехмерности.

Источник: srsly.ru

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#мода #стиль #показы #minecraft #loewe
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.