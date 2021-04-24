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Little Big, Баста и Cream Soda: VK Fest объявил первую волну артистов
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Сегодня в 11:32

Little Big, Баста и Cream Soda: VK Fest объявил первую волну артистов

VK Fest, который пройдет с 24 по 25 июля в парке 300-летия Петербурга, объявил первую волну артистов. В нее вошли более 30 артистов.

Всего на фестивале будут три сцены. На «Синей сцене» выступят Баста, Ёлка, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, Loboda, Niletto, Zivert, Артур Пирожков и Артем Качер. На «Белой», созданной для исполнителей хип-хопа и альтернативы, — Пошлая Молли, Markul, Ramil', Rauf & Faik, дора, Звонкий, Фогель, Burito, Gayazov$ Btother$, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB и Wildways. Первыми артистами «Зеленой» инди-сцены станут Лауд, Тося Чайкина Яаvь и Daasha.

Список музыкантов будет пополняться. В скором времени «ВКонтакте» объявит других исполнителей, а также блогеров и известных спикеров, которые примут участие в фестивале.

Источник: daily.afisha.ru

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