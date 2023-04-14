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LG обновила фирменный стиль и логотип
117
Главный

Сегодня в 09:33

LG обновила фирменный стиль и логотип

LG Electronics объявила о новом позиционировании бренда и обновила визуальную идентичность. Компания уверена, что он придется по душе клиентам из разных стран и представителям разных поколений, включая молодое поколение Z.

LG сохранит слоган Life’s Good и девиз Innovation for a Better Life. Наибольшим изменениям подвергся логотип компании, представленный в цифровом пространстве — он стал анимированным. Символ бренда, состоящий из латинских букв L и G, выполняет восемь стандартных движений, в том числе вращается, кивает и подмигивает зрителю.

В дополнение к основному спокойному красному цвету LG Red компания также будет использовать более энергичный и яркий LG Active Red во всех точках контакта с клиентами. Еще одной находкой станут градиентные переходы этого цвета в белый и черный — они будут применяться в соответствии с рекламируемыми продуктами или услугами.

Источник: 3dnews.ru

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#ребрендинг #техника #бренд #логотип #lg
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