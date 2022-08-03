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Летний лагерь IQanat объединил этнических казахов из Франции, Турции, Ирана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России
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Сегодня в 10:09

Летний лагерь IQanat объединил этнических казахов из Франции, Турции, Ирана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России

На территории школы IQanat High School of Burabay, расположенной на юго-восточном берегу озера Щучье, Акмолинской области, Бурабайского района, был организован летний лагерь. Третий заезд, с 17 по 28 июля, объединил 167 детей из разных уголков Казахстан и мира.

84 ребенка в возрасте 12-17 лет приехали из таких стран как Турция, Россия, Иран, Франция, Узбекистан, Кыргызстан, Монголия. Их отдых организован ОФ «Отандастар» в партнерстве с Фондом IQanat.

Дети проходят интенсивные курсы по казахскому, английскому языку. В программе предусмотрена кружковая деятельность по следующим направлениям: деревообработка, рукоделие, гончарное дело, стрельба из лука, программирование, финансовая грамотность, кружок игры на домбре, футбол, волейбол, хореография, актерское мастерство, кружок по сборке юрты, верховая езда.

Дети из восьми разных стран собрались на этнической родине, погрузились в казахскоязычную среду и ощутили национальную идентичность. Лагерь достиг своей цели: объединить детей, выросших в разных странах, предоставить возможность увидеть другие культуры, возродить в их сознании родной язык, глубже познакомить с историей и традициями предков.

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#казахстан #казахскийязык #дети #лето #лагерь
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