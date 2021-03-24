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Lamoda объявила конкурс для молодых дизайнеров с призом в миллион рублей
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Сегодня в 11:33

Lamoda объявила конкурс для молодых дизайнеров с призом в миллион рублей

Lamoda в честь 10-летия бренда проводит конкурс для молодых дизайнеров «Реалити в моде».

Для участия отберут десять дизайнеров, которые в формате реалити-шоу будут бороться за главный приз и подарки от партнеров. Миллион рублей победитель сможет потратить на создание своей капсульной коллекции и получит возможность продавать ее на платформе Lamoda.

Постоянными членами жюри заявлены стилист, блогер и руководитель образовательного проекта School Gosh Гоша Карцев, заместитель гендиректора Lamoda Юлия Никитина, соучредитель и гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В каждой серии шоу в жюри будут приглашать звездного гостя.

Для участия в конкурсе заявку можно подать до 10 апреля по ссылке. Шоу «Реалити в моде» стартует 12 мая, победителей объявят 10 июня.

Источник: rb.ru

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