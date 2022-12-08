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«Лаборатория Касперского» разработала решение для защиты от мошенников Kaspersky Who Calls
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Сегодня в 11:22

«Лаборатория Касперского» разработала решение для защиты от мошенников Kaspersky Who Calls

В ноябре в Казахстане более трети пользователей как минимум один раз столкнулись с телефонным мошенничеством.

Среди них — звонки по поводу выигрышей, от сотрудников правоохранительных органов и представителей банков.

Для защиты от телефонного спама и мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решение Kaspersky Who Calls. Когда поступает входящий вызов, оно подсказывает, кто звонит: банк, магазин, доставка или кто-то другой. Алгоритмы машинного обучения, которые используются в решении, также выявляют спамеров и вероятных мошенников. К тому же пользователи могут самостоятельно добавлять подозрительные номера в базу данных спамеров. Для определения неизвестных вызовов в Kaspersky Who Calls не нужен номер телефона пользователя и список контактов: приложение не скачивает данные пользователей и не публикует их.

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#казахстан #технологии #безопасность #касперский #защита
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