Кыргызстанки с космическим и криптовалютным стартапами получили по $10 000 от ПРООН

Региональная акселерационная программа ПРООН социальных инноваций BOOST объявила грантополучателей инициативы «Женщины-новаторы» из стран Европы и Центральной Азии.

Среди победителей — два стартапа из Кыргызстана из пяти прошедших акселерацию. Каждому из которых присужден грант в размере $10 000:

«Кыргызская космическая программа» — некоммерческая организация, возглавляемая семью молодыми женщинами, занимающимися продвижением STEM-образования для девочек. Команда создает образовательную платформу для поощрения участия молодежи в STEM посредством создания спутников.

WeinCrypto — децентрализованная автономная организация, которая предоставляет возможности для получения образования и способствует участию женщин и молодежи в мире инвестиций в криптовалюту, чтобы помочь разрушить стереотипы и гендерное неравенство в регионе Центральной Азии.

Программа «Женщины-новаторы» была запущена в феврале 2022 года, чтобы использовать возможности инноваций и технологий для продвижения гендерного равенства в регионе. В общей сложности 288 стартапов, малых и средних предприятий, некоммерческих и академических учреждений из Европы и Центральной Азии подали заявки, и 55 были отобраны для участия.