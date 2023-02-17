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Кыргызстан получит от USAID $6 миллионов для поддержки женщин в бизнесе
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Сегодня в 10:17

Кыргызстан получит от USAID $6 миллионов для поддержки женщин в бизнесе

Кыргызстан получит от USAID $6 миллионов для поддержки женщин-бизнесменов и развития здравоохранения.

$2 миллиона пойдут на укрепление женского предпринимательства. Эти средства будут поддерживать мероприятия, которые помогают женщинам открывать и управлять частными образовательными учреждениями и центрами по раннему развитию детей. Цель — поддержка женщин-предпринимателей и помощь семьям по всей стране, а также укрепление экономической безопасности населения в регионах страны.

Еще $4 миллиона выделяются для снижения рисков вспышек инфекционных заболеваний, а также на борьбу с их последствиями.

Источник: 24.kg

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