Кыргызстан получит от USAID $6 миллионов для поддержки женщин в бизнесе

Кыргызстан получит от USAID $6 миллионов для поддержки женщин-бизнесменов и развития здравоохранения.

$2 миллиона пойдут на укрепление женского предпринимательства. Эти средства будут поддерживать мероприятия, которые помогают женщинам открывать и управлять частными образовательными учреждениями и центрами по раннему развитию детей. Цель — поддержка женщин-предпринимателей и помощь семьям по всей стране, а также укрепление экономической безопасности населения в регионах страны.

Еще $4 миллиона выделяются для снижения рисков вспышек инфекционных заболеваний, а также на борьбу с их последствиями.

Источник: 24.kg