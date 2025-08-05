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Куда сходить на бранч в Баку: 10 лучших заведений
Город Баку

28.07.2025

Куда сходить на бранч в Баку: 10 лучших заведений

В этом обзоре 10 заведений в Баку, куда стоит отправиться на сытный бранч — от стильных кафе в парижском стиле до национальных азербайджанских поздних завтраков.



Benedict, @benedict.baku


Концептуальное заведение, в котором завтраки подают целый день. Сюда стоит отправиться за широким выбором блюд на основе яиц в авторской подаче и вкусными сладкими завтраками.


Zafferano в Four Seasons, @fsbaku


В изысканном ресторане роскошного отеля каждое воскресенье с 12:30 до 15:30 проходят бранчи с большим выбором блюд и напитков на любой вкус.


Çay Bağı 145, @caybagi145


В это заведение в сердце Старого города стоит отправиться на неспешный поздний завтрак в лучших азербайджанских традициях за знаменитыми помидор юмурта и ароматным чаем.


Beast Coffee, @beast_coffee_az


Стильное заведение в Белом городе с просторным залом и большой летней террасой. Здесь вы найдете широкий выбор сетов для завтраков, которые подаются в течении всего дня.


Gazelli Cafe, @gazellicafe


Атмосферное кафе со стильным дизайном интерьера и зеленой террасой станет отличным выбором для летнего бранча в приятной компании.


The Bagel Bar, @thebagelbarbaku


Сеть ирландских кофеен, где гостям предлагают бейглы с разнообразной начинкой, которые отлично подойдут для бранча. Также в выходные дни классические завтраки здесь подают с 08:00 до 15:00.


Salam Baku, @salambakurestoran


В этот ресторан азербайджанской кухни в Старом городе стоит отправиться за традиционным азербайджанским поздним завтраком.


La Mia Colazione, @la_mia_colazione


Стильное заведение с двумя филиалами в городе, которое специализируется на разнообразных европейских завтраках и бранчах. Также работают на доставку.


Paris Bistro, @parisbistrobaku


Частичка Парижа в сердце Баку станет отличным выбором для неспешного французского завтрака или бранча в приятной компании.


Mado, @madoazerbaycan


Здесь вы найдете широкий выбор разнообразных бранчей — от традиционного азербайджанского и турецкого завтрака до европейских и сладких блюд.

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