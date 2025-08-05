Куда сходить на бранч в Баку: 10 лучших заведений

В этом обзоре 10 заведений в Баку, куда стоит отправиться на сытный бранч — от стильных кафе в парижском стиле до национальных азербайджанских поздних завтраков.









Концептуальное заведение, в котором завтраки подают целый день. Сюда стоит отправиться за широким выбором блюд на основе яиц в авторской подаче и вкусными сладкими завтраками.





Zafferano в Four Seasons, @fsbaku

В изысканном ресторане роскошного отеля каждое воскресенье с 12:30 до 15:30 проходят бранчи с большим выбором блюд и напитков на любой вкус.





Çay Bağı 145, @caybagi145

В это заведение в сердце Старого города стоит отправиться на неспешный поздний завтрак в лучших азербайджанских традициях за знаменитыми помидор юмурта и ароматным чаем.





Стильное заведение в Белом городе с просторным залом и большой летней террасой. Здесь вы найдете широкий выбор сетов для завтраков, которые подаются в течении всего дня.





Атмосферное кафе со стильным дизайном интерьера и зеленой террасой станет отличным выбором для летнего бранча в приятной компании.





The Bagel Bar, @thebagelbarbaku

Сеть ирландских кофеен, где гостям предлагают бейглы с разнообразной начинкой, которые отлично подойдут для бранча. Также в выходные дни классические завтраки здесь подают с 08:00 до 15:00.





В этот ресторан азербайджанской кухни в Старом городе стоит отправиться за традиционным азербайджанским поздним завтраком.





La Mia Colazione, @la_mia_colazione

Стильное заведение с двумя филиалами в городе, которое специализируется на разнообразных европейских завтраках и бранчах. Также работают на доставку.





Частичка Парижа в сердце Баку станет отличным выбором для неспешного французского завтрака или бранча в приятной компании.





Здесь вы найдете широкий выбор разнообразных бранчей — от традиционного азербайджанского и турецкого завтрака до европейских и сладких блюд.