Куда съездить осенью: 15 бюджетных вариантов для путешествия из Центральной Азии

Собрали список бюджетных авиабилетов из городов Центральной Азии.
Алматы
Наибольшей популярностью билеты из Алматы пользуются в летние месяцы, а низкие сезоны для покупки билетов приходятся на февраль, апрель и ноябрь.
Прямые рейсы из Алматы выполняются 17 авиакомпаниями. Больше всего рейсов выполняет Air Astana.
Самые популярные направления из Алматы в другие страны:
Алматы — Москва 53 712 тенге
Алматы — Стамбул 57 113 тенге
Алматы — Анталья 60 490 тенге.
Самые дешевые билеты из Алматы в зарубежные страны:
Бишкек от 32 585 тенге
Алматы — Душанбе 32 868 тенге
Алматы — Абу-Даби от 38 511 тенге.
Нур-Султан
Наибольшей популярностью билеты из Нур-Султана пользуются в июле, августе и октябре. Низким сезоном для покупки билетов можно назвать январь, февраль и апрель.
Также, как и в Алматы, из столицы прямые рейсы выполняются 17 авиакомпаниями.
Самые популярные направления из Нур-Султана в другие страны:
Нур-Султан — Москва 34 164 тенге
Нур-Султан — Стамбул 90 391 тенге
Нур-Султан — Будапешт 37 324 тенге.
Недорогие билеты из Нур-Султана в зарубежные страны:
Нур-Султан — Бишкек 21 496 тенге
Нур-Султан — Омск 40 186 тенге
Нур-Султан — Ташкент 44 613 тенге.
Бишкек
Если говорить про Бишкек, то наибольшей популярностью билеты из этого города пользуются в июле, августе и сентябре, низкий сезон для покупки — февраль, апрель и май.
Прямые рейсы из Бишкека выполняются 13 авиакомпаниями.
Самые популярные направления из Бишкека в другие страны:
Бишкек — Стамбул 56 996 тенге
Бишкек — Москва 53 774 тенге
Бишкек — Анталья 62 695 тенге.
Дешевые билеты из Бишкека в зарубежные страны:
Бишкек — Нур-Султан 40 531 тенге
Бишкек — Алматы 41 160 тенге
Бишкек — Казань 43 022 тенге.
Ташкент
Самые популярные месяцы для покупок билетов из Ташкента выпадает на июнь, июль и август. Низкий сезон для покупки билетов — январь, февраль, ноябрь.
Прямые рейсы из Ташкента выполняются 19 авиакомпаниями.
Самые популярные направления из Ташкента в другие страны:
Ташкент — Москва 71 858 тенге
Ташкент — Сеул 132 599 тенге
Ташкент — Санкт-Петербург 83 007 тенге.
Дешевые билеты из Ташкента в зарубежные страны:
Ташкент — Алматы 39 459 тенге
Ташкент — Душанбе 41 969 тенге
Ташкент — Нур-Султан 51 769 тенге.
Душанбе
Наибольшей популярностью билеты из Душанбе пользуются в мае, июне и июле, низкий сезон приходится на октябрь, ноябрь и декабрь.
Прямые рейсы из Душанбе выполняются 9 авиакомпаниями.
Самые популярные направления из Душанбе в другие страны:
Душанбе — Москва 109 363 тенге
Душанбе — Ташкент 27 028 тенге
Душанбе — Худжанд 13 752 тенге.
Дешевые билеты из Душанбе в зарубежные страны:
Душанбе — Ташкент 39 886 тенге
Душанбе — Нур-Султан 58 207 тенге
Душанбе — Алматы 54 842 тенге.