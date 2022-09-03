Куда съездить осенью: 15 бюджетных вариантов для путешествия из Центральной Азии

Собрали список бюджетных авиабилетов из городов Центральной Азии.





Алматы











Наибольшей популярностью билеты из Алматы пользуются в летние месяцы, а низкие сезоны для покупки билетов приходятся на февраль, апрель и ноябрь.

Прямые рейсы из Алматы выполняются 17 авиакомпаниями. Больше всего рейсов выполняет Air Astana.

Самые популярные направления из Алматы в другие страны:

Алматы — Москва 53 712 тенгеАлматы — Стамбул 57 113 тенгеАлматы — Анталья 60 490 тенге.

Самые дешевые билеты из Алматы в зарубежные страны:

Алматы — Бишкек от 32 585 тенгеАлматы — Душанбе 32 868 тенгеАлматы — Абу-Даби от 38 511 тенге.





Нур-Султан





Наибольшей популярностью билеты из Нур-Султана пользуются в июле, августе и октябре. Низким сезоном для покупки билетов можно назвать январь, февраль и апрель.

Также, как и в Алматы, из столицы прямые рейсы выполняются 17 авиакомпаниями.

Самые популярные направления из Нур-Султана в другие страны:



Нур-Султан — Москва 34 164 тенге

Нур-Султан — Стамбул 90 391 тенге

Нур-Султан — Будапешт 37 324 тенге.

Недорогие билеты из Нур-Султана в зарубежные страны:

Нур-Султан — Бишкек 21 496 тенге

Нур-Султан — Омск 40 186 тенге

Нур-Султан — Ташкент 44 613 тенге.





Бишкек











Если говорить про Бишкек, то наибольшей популярностью билеты из этого города пользуются в июле, августе и сентябре, низкий сезон для покупки — февраль, апрель и май.

Прямые рейсы из Бишкека выполняются 13 авиакомпаниями.

Самые популярные направления из Бишкека в другие страны:

Бишкек — Стамбул 56 996 тенге

Бишкек — Москва 53 774 тенге

Бишкек — Анталья 62 695 тенге.

Дешевые билеты из Бишкека в зарубежные страны:

Бишкек — Нур-Султан 40 531 тенге

Бишкек — Алматы 41 160 тенге

Бишкек — Казань 43 022 тенге.





Ташкент











Самые популярные месяцы для покупок билетов из Ташкента выпадает на июнь, июль и август. Низкий сезон для покупки билетов — январь, февраль, ноябрь.

Прямые рейсы из Ташкента выполняются 19 авиакомпаниями.

Самые популярные направления из Ташкента в другие страны:

Ташкент — Москва 71 858 тенге

Ташкент — Сеул 132 599 тенге

Ташкент — Санкт-Петербург 83 007 тенге.

Дешевые билеты из Ташкента в зарубежные страны:

Ташкент — Алматы 39 459 тенге

Ташкент — Душанбе 41 969 тенге

Ташкент — Нур-Султан 51 769 тенге.





Душанбе











Наибольшей популярностью билеты из Душанбе пользуются в мае, июне и июле, низкий сезон приходится на октябрь, ноябрь и декабрь.

Прямые рейсы из Душанбе выполняются 9 авиакомпаниями.

Самые популярные направления из Душанбе в другие страны:

Душанбе — Москва 109 363 тенге

Душанбе — Ташкент 27 028 тенге

Душанбе — Худжанд 13 752 тенге.

Дешевые билеты из Душанбе в зарубежные страны:

Душанбе — Ташкент 39 886 тенге

Душанбе — Нур-Султан 58 207 тенге

Душанбе — Алматы 54 842 тенге.