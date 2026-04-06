Куда пойти с коллегами после работы в Бишкеке: 10 отличных заведений

Собрали заведения в Бишкеке для встреч с коллегами после рабочего дня. Здесь можно найти варианты под любой сценарий вечера — от тихих разговоров за ужином до более шумных неформальных встреч.

Ресторан с приятной атмосферой, живой музыкой и уникальными кулинарными сочетаниями, куда стоит прийти, чтобы получить гастрономическое удовольствие.





Это заведение известно каждому жителю Бишкека. «Фаиза» открылась в 1998 году и уже больше 20 лет радует гостей уникальными блюдами и атмосферой уюта. Манты, которые здесь готовят, уже стали культовыми — их вкус остается неизменным и знакомым на протяжении многих лет.





Место, где Марокко встречается с Бишкеком. Здесь сочетаются восточная эстетика, приглушенный свет и продуманные детали интерьера. В заведении подают авторские коктейли и барную еду с акцентом на вкусы и подачу.





Ресторан «Арзу» работает с 1995 года и известен восточной и традиционной кыргызской кухнями. Здесь можно попробовать абсолютно все и найти нотки беззаботного детства.





«Шахерезада», @shaherezada_asanbai

В ресто-чайхане «Шахерезада» каждый вечер проходит в праздничной атмосфере. Живая музыка, DJ-сеты и танцпол создают динамичное настроение, а в меню представлена восточная кухня. Формат заведения подходит как для ужина, так и для продолжения вечера в более активной обстановке.





Современный бар с террасой и диджеями. Помимо вечеринок с танцами до ночи, здесь часто проводят тематические вечера: от стендапов до джазовых сетов.





Kino Bar Bishkek, @kinobar.bishkek

Бар с двориком, диджей-сетами и вечерними кинопоказами. Идеальное место для тех, кто любит атмосферу городских вечеринок.





Уникальное заведение с собственной печью, сыроварней и коптильней. Готовят блюда с использованием экологичных натуральных сезонных продуктов.





Атмосферный рестобар с авторскими напитками и широким выбором блюд на любой вкус. В выходные дни здесь играет живая музыка.





Hiva, @hiva.chaihana

Заведение с уникальным стилем, в котором традиционные восточные мотивы сочетаются с современными элементами. Здесь можно не только поужинать, но и провести вечер в более динамичном формате — с танцами, живой музыкой и выступлениями артистов.