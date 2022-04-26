Куда поехать на майские праздники в Астане и в Алматы с друзьями или семьей

Большой список мест, где вы можете провести отличные выходные.
Астана
В столице потеплело, а значит, уже можно выезжать за город. Рассказываем о местах, куда можно поехать.
Боровое
Визитная карточка столицы и любимое место отдыха всех астанчан. Сколько бы раз вы там не были, всегда хочется вернуться.
Центр семейного отдыха «Кулагер»
Сердце центра «Кулагер» — лошади, на которых гости могут покататься по специально оборудованному манежу. На территории есть коттеджи, студенческие дома и юрты. Предоставляется возможность проведения корпоративных мероприятий.
Зеренда
Место такое же популярное, как и Боровое. Известно озером с чистой водой, скалистыми массивами и хвойными лесами. Находится в 350 километрах от столицы. Здесь вы можете подышать чистым воздухом и отдохнуть от города.
Конный клуб «Аргымак»
Если вам нравится активный отдых и животные, то можете посетить конный клуб. Занятия проводятся на свежем воздухе.
Велодорожка в «Зеленном поясе»
Велосипедная дорожка протяженностью 23 километра в «Зеленом поясе» столицы — одно из мест для отдыха на природе. Вдоль всей велотрассы шириной в два метра растут березы, клены и другие деревья.
Кургальджинский национальный заповедник
Кургальджинский заповедник — живописная природоохранная территория за Астаной. Можно устроить экскурсию по местам, где обитают пеликаны, фламинго, савки и другие птицы.
Соколиные горы
Соколиные горы расположены в Ерейментауском районе, среди гранитных скал и леса. Здесь можно проводить пешие, конные, велосипедные и автомобильные туры, заниматься скалолазанием. Горный массив посреди степи с невероятным видом на озера и леса понравится любителям хайкинга.
Каньон Бестобе
Чистая река с подземными источниками образует водохранилище. А проехав дальше, можно увидеть величественные каньоны. Местный ландшафт будет круто смотреться на фотографиях. Каньон Бестобе расположен приблизительно в 230 километрах от столицы.
Леса рядом с поселком Акколь
Природа вокруг поселка Акколь завораживает. Вокруг растут огромные хвойные деревья — сосны и ели. Место уже стало популярным среди туристов.
3 новые зоны отдыха рядом с городом
Nurazhai, @nurazhai.resort
База отдыха Nurzhai — отличный вариант для тех, кто хочет провести время на природе. Здесь есть баня, караоке. Можно провести мероприятие или тимбилдинг.
Aloha, @aloha_glamp_kz
Здесь есть сразу несколько развлечений: баня, барбекю. Зона отдыха находится в живописном месте, рядом с рекой.
Nomad Spa, @nomad.spa
Здесь есть эко-баня, два дома и глэмпинг. Атмосферное место с красивым, стильным дизайном. Находится в 25 километрах от города.
5 новых отелей и баз отдыха в Боровом
Отель Wyndham Garden Burabay, @wyndhamgardenburabay
Новый отель международной сети Wyndham с современным SPA-центром, ресторанами и ночным клубом находится в нескольких минутах ходьбы от достопримечательностей Борового — музея природы, скал Жумбактас и Окжетпес, поляны Абылай-хана.
Гостиничный двор Skala Burabay, @skala.burabay
Новый гостиничный двор, полностью выполненный из сруба дерева и расположенный в центре Борового. Здесь есть номера и коттедж для гостей, детская игровая площадка, уличный бассейн, баня, кафе, беседки и мангальные зоны.
База отдыха Borovoe Country Club, @borovoe_countryclub
Расположеная на берегу озера Бурабай база отдыха располагает всем необходимым: гостевыми домами, мангальной зоной, игровой площадкой и береговой линией с красивым лесом.
Комплекс Sapa Resort, @sapa_resort
Комплекс с уютными гостевыми домиками для семейного отдыха находится в десяти минутах езды от Борового.
Гостевой дом «Конырат», @konyratborovoe
На территории гостевого дома «Конырат» располагаются два коттеджа и десять домов из сруба в эко-стиле. Также в распоряжении гостей есть терраса с красивой панорамой, беседки, зона барбекю и баня на дровах.
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Алматы
Куда съездить на выходных: 7 красивых мест близ Алматы
Озеро «Иссык»
Существует легенда, что озеро образовалось впоследствии обвала мощной лавины около восьми тысяч лет назад. Теперь «Иссык» — одна из главных достопримечательностей и визитных карточек города. Озеро расположено на территории Заилийского Алатау, в 70 километрах от города. Сюда можно легко добраться на машине. Красивый изумрудный цвет озера не оставит никого равнодушным.
Плато «Ассы»
Плато находится в Енбекшиказахском районе, в 75 километрах от Алматы. Это одно из любимых мест алматинских travel-блогеров. Отсюда открывается невероятный вид на звезды, а днем плато убрано в зелень. Высота тут варьируется от 2800 до 3200 метров над уровнем моря. Добраться до «Ассы» можно на внедорожнике.
Тургеньское ущелье
Тургеньское ущелье — одно из красивейших мест Заилийского Алатау. Здесь можно полюбоваться Медвежьим водопадом, прогуляться по археологическим памятникам культуры саков, увидеть памятник Золотому человеку. По пути в ущелье можно заехать на форелевое хозяйство, где можно порыбачить и поесть свежую рыбу.
Озеро «Тузколь»
В переводе с казахского языка «тузколь» означает «соленое озеро». Отсюда открывается сногсшибательная панорама на хребты Центрального Тянь-Шаня. Концентрация соли в озере меняется в зависимости от времени года.
«Алтын-Эмель»
Национальный парк «Алтын–Эмель» расположен в Кербулакском районе. Природа парка поражает своим разнообразием. Здесь есть и пустыни, и полупустыни, и горы. На территории парка можно увидеть уникальные растения и редких животных.
Бартогайское водохранилище
Водохранилище расположено в Енбекшиказахском районе на высоте 1010 метров над уровнем моря. Зимой здесь накапливают воду для питания полей. Можно организовать рафтинг по реке Чилик.
Река «Или»
«Или» — крупнейшая река Жетысу. На берегу реки близ Алматы расположены скалы Тамгалы-тас. Здесь можно посмотреть на древние петроглифы и более поздние наскальные рисунки. Тут же можно посетить популярную декорацию «Город кочевников».
Подборка баз отдыха — недалеко от Алматы
«Восточная сказка», @skazka_kaz
«Восточная сказка» — семейный парк отдыха с рыбалкой, кафе, бассейнами, детским городком и беседками. Атмосферное место в 30 минутах езды от Алматы. Идеально подойдет для семейных мероприятий, дружеских банкетов, корпоративов и теплых торжеств. Вы сможете отдохнуть от городской суеты, порыбачить и подышать чистым свежим воздухом.
«Усадьба Акшийская», @akshi_ribalka_dlyadushi
«Усадьба Акшийская» расположена в районе Кушского заповедника, в 40 минутах от Алматы. Здесь можно порыбачить с друзьями, устроить пикник, побыть наедине с собой и отдохнуть от городской суеты.
COUNTRY VILLAGE RESORT, @country_village_resort
Комплекс семейного отдыха расположен в 20 километрах от Алматы, в живописном Аксайском ущелье. Тут можно насладиться красотой горной реки, подышать свежим воздухом, устроить конную прогулку, посетить бани и SPA, заняться ловлей форели.
«Рыбацкая усадьба», @lake.kz
«Рыбацкая усадьба» находится в 45 километрах от города, примерно в часе езды. На территории есть комфортабельные пирсы для рыбалки, беседки для отдыха, бассейн и многое другое.
Kolsay Lakes Town, @kolsay_lakes_town
Kolsay Lakes Town — эко-комплекс, расположенный на берегу нижнего озера Кольсай. Отсюда открывается сногсшибательный панорамный вид. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, сходить в баню, подышать свежим воздухом и насладиться природой.
«Талгарская форель», @talgarskaya_forel
На территории комплекса «Талгарская форель» есть беседки, тапчаны, игровые зоны для детей, летняя терраса, гостиница и многое другое. Тут можно заняться рыбалкой, поплавать в бассейне, покататься на квадроцикле, пострелять в тире.
Tayyab eco farm, @tayyab_eco_farm
Эко-ферма находится в селе Рыскулова Алматинской области. Здесь можно покататься на лошади, посетить сакскую баню, пожарить мясо на гриле, попробовать натуральные молочные продукты и многое другое.
Suly Sai, @sulysai.kz
Центр расположен в Талгарском районе. На территории комплекса есть шалле, банкетные шатры, баня, бассейн, гостевые коттеджи. Тут можно отдохнуть от городской суеты, заняться спортом на свежем воздухе, провести время с близкими.
Больше о жизни в Алматы в аккаунте @gorod_24almaty.