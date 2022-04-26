Куда поехать на майские праздники в Астане и в Алматы с друзьями или семьей

Большой список мест, где вы можете провести отличные выходные.





Астана





В столице потеплело, а значит, уже можно выезжать за город. Рассказываем о местах, куда можно поехать.

Боровое





Визитная карточка столицы и любимое место отдыха всех астанчан. Сколько бы раз вы там не были, всегда хочется вернуться.

Центр семейного отдыха «Кулагер»

Сердце центра «Кулагер» — лошади, на которых гости могут покататься по специально оборудованному манежу. На территории есть коттеджи, студенческие дома и юрты. Предоставляется возможность проведения корпоративных мероприятий.

Зеренда





Место такое же популярное, как и Боровое. Известно озером с чистой водой, скалистыми массивами и хвойными лесами. Находится в 350 километрах от столицы. Здесь вы можете подышать чистым воздухом и отдохнуть от города.

Конный клуб «Аргымак»





Если вам нравится активный отдых и животные, то можете посетить конный клуб. Занятия проводятся на свежем воздухе.

Велодорожка в «Зеленном поясе»

Велосипедная дорожка протяженностью 23 километра в «Зеленом поясе» столицы — одно из мест для отдыха на природе. Вдоль всей велотрассы шириной в два метра растут березы, клены и другие деревья.

Кургальджинский национальный заповедник

Кургальджинский заповедник — живописная природоохранная территория за Астаной. Можно устроить экскурсию по местам, где обитают пеликаны, фламинго, савки и другие птицы.

Соколиные горы

Соколиные горы расположены в Ерейментауском районе, среди гранитных скал и леса. Здесь можно проводить пешие, конные, велосипедные и автомобильные туры, заниматься скалолазанием. Горный массив посреди степи с невероятным видом на озера и леса понравится любителям хайкинга.

Каньон Бестобе

Чистая река с подземными источниками образует водохранилище. А проехав дальше, можно увидеть величественные каньоны. Местный ландшафт будет круто смотреться на фотографиях. Каньон Бестобе расположен приблизительно в 230 километрах от столицы.

Леса рядом с поселком Акколь

Природа вокруг поселка Акколь завораживает. Вокруг растут огромные хвойные деревья — сосны и ели. Место уже стало популярным среди туристов.

3 новые зоны отдыха рядом с городом

База отдыха Nurzhai — отличный вариант для тех, кто хочет провести время на природе. Здесь есть баня, караоке. Можно провести мероприятие или тимбилдинг.

Здесь есть сразу несколько развлечений: баня, барбекю. Зона отдыха находится в живописном месте, рядом с рекой.

Здесь есть эко-баня, два дома и глэмпинг. Атмосферное место с красивым, стильным дизайном. Находится в 25 километрах от города.

5 новых отелей и баз отдыха в Боровом

Отель Wyndham Garden Burabay, @wyndhamgardenburabay

Новый отель международной сети Wyndham с современным SPA-центром, ресторанами и ночным клубом находится в нескольких минутах ходьбы от достопримечательностей Борового — музея природы, скал Жумбактас и Окжетпес, поляны Абылай-хана.

Гостиничный двор Skala Burabay, @skala.burabay

Новый гостиничный двор, полностью выполненный из сруба дерева и расположенный в центре Борового. Здесь есть номера и коттедж для гостей, детская игровая площадка, уличный бассейн, баня, кафе, беседки и мангальные зоны.

База отдыха Borovoe Country Club, @borovoe_countryclub

Расположеная на берегу озера Бурабай база отдыха располагает всем необходимым: гостевыми домами, мангальной зоной, игровой площадкой и береговой линией с красивым лесом.

Комплекс Sapa Resort, @sapa_resort

Комплекс с уютными гостевыми домиками для семейного отдыха находится в десяти минутах езды от Борового.

Гостевой дом «Конырат», @konyratborovoe

На территории гостевого дома «Конырат» располагаются два коттеджа и десять домов из сруба в эко-стиле. Также в распоряжении гостей есть терраса с красивой панорамой, беседки, зона барбекю и баня на дровах.

Больше о жизни в Астане в аккаунте @gorod_24astana.

Алматы





Куда съездить на выходных: 7 красивых мест близ Алматы





Озеро «Иссык»

Существует легенда, что озеро образовалось впоследствии обвала мощной лавины около восьми тысяч лет назад. Теперь «Иссык» — одна из главных достопримечательностей и визитных карточек города. Озеро расположено на территории Заилийского Алатау, в 70 километрах от города. Сюда можно легко добраться на машине. Красивый изумрудный цвет озера не оставит никого равнодушным.

Плато «Ассы»





Плато находится в Енбекшиказахском районе, в 75 километрах от Алматы. Это одно из любимых мест алматинских travel-блогеров. Отсюда открывается невероятный вид на звезды, а днем плато убрано в зелень. Высота тут варьируется от 2800 до 3200 метров над уровнем моря. Добраться до «Ассы» можно на внедорожнике.

Тургеньское ущелье

Тургеньское ущелье — одно из красивейших мест Заилийского Алатау. Здесь можно полюбоваться Медвежьим водопадом, прогуляться по археологическим памятникам культуры саков, увидеть памятник Золотому человеку. По пути в ущелье можно заехать на форелевое хозяйство, где можно порыбачить и поесть свежую рыбу.

Озеро «Тузколь»



В переводе с казахского языка «тузколь» означает «соленое озеро». Отсюда открывается сногсшибательная панорама на хребты Центрального Тянь-Шаня. Концентрация соли в озере меняется в зависимости от времени года.

«Алтын-Эмель»





Национальный парк «Алтын–Эмель» расположен в Кербулакском районе. Природа парка поражает своим разнообразием. Здесь есть и пустыни, и полупустыни, и горы. На территории парка можно увидеть уникальные растения и редких животных.

Бартогайское водохранилище

Водохранилище расположено в Енбекшиказахском районе на высоте 1010 метров над уровнем моря. Зимой здесь накапливают воду для питания полей. Можно организовать рафтинг по реке Чилик.

Река «Или»

«Или» — крупнейшая река Жетысу. На берегу реки близ Алматы расположены скалы Тамгалы-тас. Здесь можно посмотреть на древние петроглифы и более поздние наскальные рисунки. Тут же можно посетить популярную декорацию «Город кочевников».

Подборка баз отдыха — недалеко от Алматы

«Восточная сказка» — семейный парк отдыха с рыбалкой, кафе, бассейнами, детским городком и беседками. Атмосферное место в 30 минутах езды от Алматы. Идеально подойдет для семейных мероприятий, дружеских банкетов, корпоративов и теплых торжеств. Вы сможете отдохнуть от городской суеты, порыбачить и подышать чистым свежим воздухом.

«Усадьба Акшийская» расположена в районе Кушского заповедника, в 40 минутах от Алматы. Здесь можно порыбачить с друзьями, устроить пикник, побыть наедине с собой и отдохнуть от городской суеты.

COUNTRY VILLAGE RESORT, @country_village_resort

Комплекс семейного отдыха расположен в 20 километрах от Алматы, в живописном Аксайском ущелье. Тут можно насладиться красотой горной реки, подышать свежим воздухом, устроить конную прогулку, посетить бани и SPA, заняться ловлей форели.

«Рыбацкая усадьба» находится в 45 километрах от города, примерно в часе езды. На территории есть комфортабельные пирсы для рыбалки, беседки для отдыха, бассейн и многое другое.

Kolsay Lakes Town, @kolsay_lakes_town

Kolsay Lakes Town — эко-комплекс, расположенный на берегу нижнего озера Кольсай. Отсюда открывается сногсшибательный панорамный вид. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, сходить в баню, подышать свежим воздухом и насладиться природой.





На территории комплекса «Талгарская форель» есть беседки, тапчаны, игровые зоны для детей, летняя терраса, гостиница и многое другое. Тут можно заняться рыбалкой, поплавать в бассейне, покататься на квадроцикле, пострелять в тире.

Tayyab eco farm, @tayyab_eco_farm

Эко-ферма находится в селе Рыскулова Алматинской области. Здесь можно покататься на лошади, посетить сакскую баню, пожарить мясо на гриле, попробовать натуральные молочные продукты и многое другое.

Центр расположен в Талгарском районе. На территории комплекса есть шалле, банкетные шатры, баня, бассейн, гостевые коттеджи. Тут можно отдохнуть от городской суеты, заняться спортом на свежем воздухе, провести время с близкими.

Больше о жизни в Алматы в аккаунте @gorod_24almaty.