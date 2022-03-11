Знакомим вас с брендинговым и коммуникационным агентством из Ташкента и рассказываем о том, как оно создавалось, каких специалистов ищут и что важно для работы в маркетинге.
Данияр Абдуллаев, 34 года, город — Ташкент, креативный директор @360creative.agency
Севара Сабирова, 26 лет, город — Ташкент, исполнительный директор @360creative.agency
Как создавалось агентство
Данияр. Я мечтал открыть агентство со второго курса. Однажды мой преподаватель по маркетингу в университете показал крутой фильм о кейсе небольшого лондонского агентства. Оно разрабатывало стратегию коммуникации для бренда пива Guinness. Было интересно наблюдать, как маленькое агентство может повлиять на продажи крупных мировых брендов.
Пару лет я работал в разных компаниях в маркетинге и коммерции. А в 2014 году вместе с друзьями основал агентство «360».
Когда мы открылись, на рынке был бум. Многие уже понимали, как важно презентовать бренды на рынке и выстраивать коммуникации. Поэтому у нас не было проблем с клиентами. Благодаря этому мы сделали себе хорошее портфолио. Начинали с лояльных цен для рынка, потому что хотели, чтобы с нами было удобно работать.
Мы уже поработали с такими крупными брендами, как Samsung и Magnum. Еще нам повезло создавать большие бренды самим. Например, бренд воды, которая сейчас продается на всю страну — Chortoq.
Об услугах
Данияр. Во-первых, мы помогаем бизнесу создавать и продвигать бренды. Во-вторых, занимаемся коммуникациями. Когда у бренда есть что сказать, и он хочет задействовать все каналы коммуникации от digital до наружной рекламы, а мы ему в этом помогаем. И, в-третьих, мы помогаем брендам упаковывать продукты, делать их более функциональными, выделяющимися.
Также есть услуги по запросу клиента. К примеру, иногда компании просят настроить воронку продаж. Мы это умеем, но не своими средствами и инструментами.
Мы работаем в основном с большим бизнесом, так как стоимость наших услуг сегодня выросла.
О ценностях агентства и команде
Данияр. За годы работы я понял, что каждый бизнес имеет конкретную задачу. Наша ценность в том, что мы можем понять клиента, его цели и готовы помочь ему их достичь. Неважно, какими маркетинговыми инструментами. Если понимаешь, что решать проблемы нужно не маркетингом — важно донести это до клиента. Потому что если не направлять компанию, которая к вам обратилась, результатов не будет. А если не будешь помогать достигать результатов клиентам, то будешь не эффективен и рано или поздно закроешься. Этот принцип помогает держаться на рынке.
Севара. Если говорить про ценности агентства, мы трепетно подбираем специалистов в команду. Ищем крутых ребят, которые будут с нами на одной волне. У компании есть свой характер, внутренняя волна. Наш офис — большой мозг, в котором абсолютно разные люди по характеру, менталитету и убеждениям, объединены одной целью — делать что-то значимое для людей.
Данияр. Когда мы набираем сотрудников, обращаем внимание не только на профессиональные скиллы. Для нас более важны Soft Skils и то, насколько человек гибкий. У нас есть ребята, которые занимаются не своей работой просто потому, что им интересно что-то еще. Профессиональные навыки важны по умолчанию, но главное, чтобы у человека было желание развиваться. На мой взгляд, маркетинг — это меньше про образование и больше про опыт.
Севара. Мы смотрим, на одной ли волне с нами человек, насколько он любопытный. Если делаешь то, что любишь, не замечаешь, как работаешь. Будто каждый день выходной. Для меня работа должна быть такой, чтобы каждый день кайфовать от нее.
Об особенностях рынка Узбекистана
Данияр. Главные особенности — культура, менталитет и экономика. На все эти три вещи нужно смотреть, когда ты заходишь с продуктом на наш рынок. В Узбекистане культурные аспекты важны, их нужно учитывать. Есть еще одна особенность — оторванность. Регионы сильно отстают от столицы. В столице средний заработок и занятость выше. В областях люди занимаются частным и мелким предпринимательством.
Севара. В коммуникациях в Узбекистане важно использовать локальные лица. Но есть бренды, где мы не можем использовать лица людей. Тогда привлекаем местную символику, цвета, орнаменты.
Когда снимали ролик для Magnum, переживали именно за лица, но для нас собрали крутой каст. Съемки проходили в Казахстане. Мы отсматривали всех. Режиссер Малик Зенгер смотрел, насколько по актерским способностям ему нравятся люди. Клиент смотрел по визуальной части, а мы отсматривали локальную принадлежность — насколько люди похожи на местных жителей и на героев, которых мы хотим видеть в кадре.
О планах
До этого момента мы росли горизонтально, у нас увеличивался штат, появлялось больше специалистов: дизайнеров, контентмейкеров. А сейчас мы можем заниматься чем угодно, не обязательно маркетингом.
Хотим развивать новые направления на рынке. У нас есть большая потребность в стратегических решениях, которые основаны на базовом research. Я бы хотел запустить стратегический отдел. У многих бизнесменов не хватает времени на анализ рынка.
Второе направление, о котором я мечтаю, — продакшн, создание фото и видео контента. Хотелось бы сделать хаб, в котором будут приемлемые цены.
В планах также работа с Казахстаном и Кыргызстаном.