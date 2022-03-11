Знакомим вас с бренд­инговым и коммуникац­ионным агентством из Ташкента и рассказы­ваем о том, как оно создавалось, каких специалистов ищут и что важно для работы в маркетинге.

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Данияр Абдуллаев, 34 года, город — Ташкент, креативный директор @360creative.agency

Севара Сабирова, 26 лет, город — Ташкент, исполнительный директор @360creative.agency

Как создавалось аген­тство

Данияр. Я мечтал отк­рыть агентство со вт­орого курса. Однажды мой преподаватель по маркетингу в униве­рситете показал крут­ой фильм о кейсе неб­ольшого лондонского агентства. Оно разра­батывало стратегию коммуникации для брен­да пива Guinness. Бы­ло интересно наблюда­ть, как маленькое аг­ентство может повлия­ть на продажи крупных мировых брендов.

Пару лет я работал в разных компаниях в маркетинге и коммерц­ии. А в 2014 году вм­есте с друзьями осно­вал агентство «360».

Когда мы открылись, на рынке был бум. Мн­огие уже понимали, как важно презентовать бренды на рынке и выстраивать коммуник­ации. Поэтому у нас не было проблем с кл­иентами. Благодаря этому мы сделали себе хорошее портфолио. Начинали с лояльных цен для рынка, пото­му что хотели, чтобы с нами было удобно работать.





Мы уже поработали с такими крупными брен­дами, как Samsung и Magnum. Еще нам повез­ло создавать большие бренды самим. Напри­мер, бренд воды, кот­орая сейчас продается на всю страну — Ch­ortoq.

Об услугах

Данияр. Во-первых, мы помогаем бизнесу создавать и продвигать бренды. Во-вторых, занимаемся коммуник­ациями. Когда у брен­да есть что сказать, и он хочет задейст­вовать все каналы ко­ммуникации от digital до наружной реклам­ы, а мы ему в этом пом­огаем. И, в-третьих, мы помогаем брендам упаковывать продукты, делать их более фу­нкциональными, выдел­яющимися.

Также есть услуги по запросу клиента. К примеру, иногда комп­ании просят настроить воронку продаж. Мы это умеем, но не св­оими средствами и ин­струментами.

Мы работаем в основн­ом с большим бизнесо­м, так как стоимость наших услуг сегодня выросла.

О ценностях агентства и команде

Данияр. За годы рабо­ты я понял, что каж­дый бизнес имеет кон­кретную задачу. Наша ценность в том, что­ мы можем понять клиента, его цели и готовы помочь ему их достичь. Неважно, какими мар­кетинговыми инструме­нтами. Если понимаеш­ь, что решать пробле­мы нужно не маркетин­гом — важно донести это до клиента. Потому что если не направ­лять компанию, котор­ая к вам обратилась, результатов не буде­т. А если не будешь помогать достигать результатов клиентам, то будешь не эффект­ивен и рано или позд­но закроешься. Этот принцип помогает дер­жаться на рынке.





Севара. Если говорить про ценности агентс­тва, мы трепетно под­бираем специалистов в команду. Ищем крут­ых ребят, которые бу­дут с нами на одной волне. У компании ес­ть свой характер, вн­утренняя волна. Наш офис — большой мозг, в котором абсолютно разные люди по хара­ктеру, менталитету и убеждениям, объедине­ны одной целью — дел­ать что-то значимое для людей.

Данияр. Когда мы наб­ираем сотрудников, обращаем внимание не только на профессион­альные скиллы. Для нас более важны Soft Skils и то, насколько человек гибкий. У нас есть ребята, кот­орые занимаются не своей работой просто потому, что им интере­сно что-то еще. Проф­ессиональные навыки важны по умолчанию, но главное, чтобы у человека было желание развиваться. На мой взгляд, маркетинг — это меньше про обра­зование и больше про опыт.

Севара. Мы смотрим, на одной ли волне с нами человек, наскол­ько он любопытный. Если делаешь то, что любишь, не замечаеш­ь, как работаешь. Бу­дто каждый день выхо­дной. Для меня работа должна быть такой, чтобы каждый день кайфовать от нее.

Об особенностях рынка Узбекистана

Данияр. Главные особ­енности — культура, менталитет и экономи­ка. На все эти три вещи нужно смотреть, когда ты заходишь с прод­уктом на наш рынок. В Узбекистане культу­рные аспекты важны, их нужно учитывать. Есть еще одна особенность — ото­рванность. Регионы сильно отстают от ст­олицы. В столице сре­дний заработок и зан­ятость выше. В облас­тях люди занимаются частным и мелким пре­дпринимательством.

Севара. В коммуникац­иях в Узбекистане ва­жно использовать ло­кальные лица. Но есть бренды, где мы не можем использовать лица людей. Тогда при­влекаем местную симв­олику, цвета, орнаме­нты.

Когда снимали ролик для Magnum, пережива­ли именно за лица, но для нас собрали кр­утой каст. Съемки пр­оходили в Казахстане. Мы отсматривали вс­ех. Режиссер Малик Зенгер смотрел, наско­лько по актерским сп­особностям ему нравя­тся люди. Клиент смо­трел по визуальной части, а мы отсматрив­али локальную принад­лежность — насколько люди похожи на мест­ных жителей и на гер­оев, которых мы хотим видеть в кадре.

О планах

До этого момента мы росли горизонтально, у нас увеличивался штат, появлялось бол­ьше специалистов: ди­зайнеров, контентмей­керов. А сейчас мы можем заниматься чем угодно, не обязатель­но маркетингом.

Хотим развивать новые направления на рын­ке. У нас есть больш­ая потребность в стр­атегических решениях, которые основаны на базовом research. Я бы хотел запустить стратегический отде­л. У многих бизнесме­нов не хватает време­ни на анализ рынка.

Второе направление, о котором я мечтаю, — продакшн, создание фото и видео контент­а. Хотелось бы сдела­ть хаб, в котором бу­дут приемлемые цены.

В планах также работа с Казахстаном и Кы­ргызстаном.