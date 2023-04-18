Кто выступит на апрельской Неконференции «Терриконовой Долины»

Регистрации открыты, кофе-брейк заказан, осталось узнать имена спикеров.

Зал бизнеса:

Редактор «Журнала Винвестора» Сергей Габов с темой «Финансовая безопасность: критерии отбора инвестиций».

Расскажет о том, как определить мошенника, как не потерять деньги в инвестировании и на какой доход можно рассчитывать при долгосрочном инвестировании.

Senior Scrum Master в Tengizchevroil Азат Тураров с темой «Почему Agile не работает».

Расскажет о проблеме неправильного понимания Agile и трансформации компании, о продуктовых подходах и метриках, о том, почему важно договориться о результатах и целях до начала трансформации.

Зал разработки:

Frontend developer в TOO Somnium Алибек Токанов с темой «Путь становления Frontend-разработчика».

Расскажет о том, как переквалифицироваться в IT из другой профессии, с какими трудностями сталкивается начинающий разработчик на своей первой работе, какой roadmap сейчас актуален для обучения в Казахстане.

Middle Backend Developer Ex-SberDevices Алексей Чистов с темой «Backend разработка и язык Python».

Расскажет, что такое backend, о языке программирования Python и как используется Python в backend-разработке.

Мероприятие проводится при поддержке Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.

Когда: 28 апреля в 18:30

Место: г. Караганда, ул. Алалыкина, 12, IT-hub «Терриконовая Долина»

Подробнее на сайте: terricon.kz