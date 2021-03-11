Кто в этом году претендует на звание «Достойный гражданин Казахстана»

Сегодня стартовало всенародное голосование на определение победителя конкурса «Достойный гражданин Казахстана».

Проект проводит инновационный строительный холдинг BI Group при информационной поддержке Nur.kz. Награда героям — квартиры в Нур-Султане и Алматы. Конкурс организован накануне светлого праздника Наурыз, в честь 30-летия независимости РК и 25-летия холдинга.

В первом этапе на участие в проекте было подано больше 2500 заявок, из пула которых независимые эксперты — представители благотворительной организации Dauletten — сформировали шорт-лист из 10 номинантов.





Все финалисты уже народные герои, каждый из которых внес неоценимый вклад в развитие общества, совершил самоотверженный поступок или реализовал важные для страны проекты. Но только двух номинантов наградят квартирами от компании. Победителей определит народный выбор.

Голосование будет доступно с помощью SMS-сервиса. Любой абонент сотовой связи может отправить SMS на короткий номер 3698 с цифрой понравившегося участника, от 1 до 10. За весь период конкурса с одного телефонного номера принимается только одно SMS*.

Проголосовать за кандидатов можно в период с 11 по 17 марта. 27 марта состоится награждение двух победителей, получивших максимальное количество голосов, квартирами в Нур-Султане и Алматы.

Голосование будет открытым — за рейтингом участников и количеством голосов можно наблюдать на сайте проекта bi-azamat.kz.





Претенденты на звание «Достойный гражданин Казахстана», с указанием цифры для голосования:

1. Асхат Нурмашев, основатель ОФ Asar Ume, занимается благотворительностью, помогает малоимущим и многодетным семьям. Суть движения в том, что с помощью пожертвований населения волонтеры строят и дарят дома тем, кто остро нуждается в жилье. Благодаря проекту больше 85 семей и 530 детей обрели собственные дома.

2. Тамара Рише, руководитель приюта для матерей-одиночек. Одна из первых в Казахстане организовала патронат для соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря ее деятельности тысячи детей живут с родными мамами, а не в детских домах, и тысячи женщин ограждены от бытового насилия.

3. Торғын Абдыкаимова, живет с диагнозом «Мышечная дистрофия», который приводит к потере двигательных навыков. Однако Торгын не отчаивается — она автор книг «Кеш қалма!» (Не упускай шанса!) и «Араша» (Да будет вам!), ведет авторскую программу на инклюзивном радио. С помощью своих проектов она поддерживает людей, оказавшихся в сложной̆ жизненной̆ ситуации.

4. Амантай Байжанов, сотрудник полиции. Спас 15 человек во время пожара. Во время страшного бурана указывал водителям дорогу на трассе, спасая их из снежного плена. Работает в полиции с 2014 года.

5. Жайлыбай Келис, экоактивист. Доктор биологических наук, профессор, академик, вносит большой вклад в развитие науки и страны, воспитание молодого поколения. В свои 84 года является эковолонтером, который воспитывает у молодежи чувство «экологического патриотизма», организовывает мероприятия среди школьников и студентов по посадке деревьев.

6. Дамель Мектепбаева, одаренная молодая ученая, биотехнолог, первая казахстанка, окончившая университет при NASA. Одна из создателей Hoope — диагностического кольца. Наставляет старшеклассников, помогает им с выбором будущей профессиональной деятельности.

7. Надир Омаргазыев. Будучи школьником, совершил героический поступок: спас четырехлетнего мальчика из колодезного люка, вытащил его из ледяной воды в лютый мороз.

8. Рашит Белгибаев, один из первых создателей уникальной̆ системы Bilimal. Инноватор в образовании, создал первую и единственную отечественную систему для среднего образования «Білімал. Электронды мектеп». Благодаря этому ресурсу дистанционное обучение было внедрено еще задолго до того, как всем школьникам пришлось самоизолироваться и начать онлайн-обучение.

9. Тураркуль Назарбаева, педагог с 40-летним стажем, организатор центра досуга для пенсионеров «Туран». Дедушкам и бабушкам часто не хватает общения и возможностей для занятия любимым делом. Поэтому центр помогает людям почтенного возраста социализироваться и оставаться активными и занятыми.

10. Марат Эдельханов, врач-реаниматолог. Во время пандемии он одним из первых вошел в красную зону и был в рядах героев, ведущих борьбу с коронавирусом. Спас сотни больных, подвергая опасности свою жизнь.

Участвуйте в голосовании! Номинантам важен голос каждого из вас!

*Примечание: стоимость сообщения 7 тенге.







