Кто стоит за Orda Invest и какая ценность человеческих ресурсов

Инвестиционно-строительная компания Orda Invest не первый год покоряет сердца столичных жителей яркой архитектурой и качественными домами. На протяжении 16 лет застройщик занимается развитием столичной инфраструктуры и недвижимости, реализованную по международным стандартам.

В числе знаковых проектов застройщика, по котором легко узнается его уникальный стиль – Клубный дом Baisanat, ЖК Liberty, Europe Palace, Orken Apartments, Sultan Apartments, Янтарный, Nur Aspan,Orda Towers, Асем Тас и многие другие.

Чтобы понять, в чем секрет успеха этой компании, мы отправились прямиком в то место, где создаются уникальные шедевры строительной индустрии. Команда weproject посетила отдел продаж, строительство и головной офис Orda Invest, чтобы поделиться историей одних из крупнейших игроков на рынке.

Рустам Есмагамбетов, менеджер по продажам





О компании

В компанию я пришел в один из сложнейших периодов — в 2020 году, во время пандемии. Многие в это время теряли работу, у кого-то сокращались заработные платы. Рискнув, я решил попробовать себя в новой сфере — в продаже недвижимости. Мне всегда была интересна сфера строительства, тем более в Астане, где каждый день сдаются новые объекты. В связи с этим, общее знание рынка у меня было. Я хорошо знал Orda Invest и его проекты. У меня есть знакомые, которые жили в реализованных ими домах и всегда давали им высокую оценку.

Работая в отделе продаж, я взаимодействую с клиентами, помогаю им подбирать недвижимость. Больше всего в моей работе мне нравится наш особый подход к клиентам. Мы часто организовываем мероприятия в жилых комплексах, проводим презентации новых проектов для лояльных клиентов и дарим подарки. Благодаря нашей клиентоориентированности мы сотрудничаем со многими на долгосрочной основе. К примеру, у меня есть постоянные клиенты, для которых Europe City уже пятый по счету проект, построенный Orda Invest. В такие моменты я понимаю, с каким доверием клиенты относятся к нашим проектам.





О проектах

Сейчас мы реализовываем один из самых масштабных премиальных проектов в Астане — ЖК Europe City. На территории Астаны еще нет такого объекта, который был бы равный этому по сегменту, площади и наполнению.

Расположение проекта можно назвать уникальным, на данной территории пока нет других новых домов. Находится Europe City напротив ТРЦ Abu Dhabi Plaza и Линейный парк.

ЖК будет состоять из семи башен, которые планируется сдать одновременно, без очередей. У проекта много интересных фишек — специальные помещения для йоги, игры в сквош, настольного тенниса, мини-футбола, кинорума и лаундж зоны с пулом.

Газиза Омарбекова, начальник производственно-технического отдела











О компании

Восемь лет назад я переехала в Астану из южной столицы и с тех пор моя жизнь связана с компанией Orda Invest. На тот момент я была обычным специалистом, а сегодня я руковожу производственно-техническим отделом. ПТО — один из ключевых шестеренок во всем процессе строительства. Мы сопровождаем объекты с начала их проецирования и до момента ввода в эксплуатацию. Все расчеты, тендера, сметы и договоры проходят через наш анализ. Когда речь идет о документации, многие думают, что это второстепенно, в то время как именно благодаря точной и детальной отчетности наши клиенты могут жить в качественных и надежных домах.

Я уже много лет работаю в компании и могу сказать, что она действительно дает возможность самореализации. Наше руководство видит наш труд и оценивает его с достоинством. Инициатива не наказуема, но она сопровождается ответственностью. Если человек готов принять ее на себя, то его ждет успех.





О проектах

В текущий момент мы задействованы в строительстве проекта Europe City. Это проект премиального сегмента — их всегда сложнее вести по документации ввиду большого количества материалов, которые приобретаются за рубежом. Это влияет на доставку и сроки. Тем не менее, нет ничего, с чем бы ни справилась наша команда.

На стадии проектирования сейчас находятся еще два проекта. Очень жду, когда их увидит весь Казахстан.

Я расту вместе с этой компанией, так как каждый сданный объект, каждый проект — это большой опыт и огромный багаж знаний. Ежедневно мы чему-то учимся и совершенствуемся. Компания дает мне знания и свободу, что всегда является большим толчком для творчества, а ведь творчество — важная составляющая строительства.

Шалкарбек Талипов, учредитель строительной компании





О компании

20 лет назад я впервые приехал в Астану. Увидев весь этот строительный бум, я разглядел возможность. В начале я занимался строительством и ремонтом частных домов. Несмотря на то, что я был детским хирургом, на тот момент у меня уже был небольшой опыт, да и в целом мне нравилось изучать эту сферу.

Постепенно я занялся самообучением: учился основам своего будущего дела через энциклопедии, в библиотеках, в нашей жизни начал появляться интернет, что также облегчило процесс обучения. Но больше внимания я уделял практике. Так в 2006 году я со своими близкими знакомыми организовал предприятие и вышел в сферу гражданского строительства.





О команде

Начну с фразы одного американского бизнесмена, Джека Уэлча: «Даже если один работник работает лучше всех, он никогда не сможет заменить команду единомышленников. Слаженная команда всегда будет работать лучше, чем талантливый одиночка». Эта цитата отражает реальность, ведь благодаря команде наша компания занимает высокую позицию среди лидеров рынка. Поэтому сегодня, выбирая сотрудников, мы часто обращаем внимание на то, сходятся ли личные ценности человека с ценностями компании, смотрим ли мы в одном направлении.

В самом начале своего пути компания состояла из шести человек, это были люди, которых я знаю лично. Затем мы начали увеличивать штат. Так как мы были еще никому не известны, мы принимали на работу тех, кому доверяли сами и кто верил в нас. Тогда не было HR-специалистов, поэтому мы нанимали людей, проводя обычные собеседования, узнавали коллег в ходе работы и учились на ошибках.

Сотрудники — естественная составляющая Orda Invest. Проектирование, создание концепции, поиск земель, возведение, строительство, продвижение, продажа и сервис — это все большая картина из маленьких пазлов и каждое подразделение вносит свой незаменимый вклад в развитие компании и строительной отрасли Казахстана. И я с гордостью могу сказать, что сегодня с нами работают одни из лучших специалистов, которые при помощи своего профессионализма могут внести неоценимый вклад в проект.

В людях мы больше всего ценим честность и трудолюбие. Именно эти качества мы ищем не только в своих сотрудниках, но и в подрядчиках и партнерах. Если человек хочет работать и у него горят глаза, то это всегда видно. Именно такие работники и растут по карьерной лестнице. Благодаря таким сотрудникам компания не стоит на месте и развивается.

В свою очередь, компания поддерживает инициативы сотрудников и старается создать оптимальные условия для роста компетенций. К примеру, для наших коллег еженедельно проводятся тренинги и обучения: одно из популярных направлений — кайдзен. Эта практика позволяет не только вносить изменения в работу и улучшать свою продуктивность, но и выстраивать правильные процессы уже в личной жизни.





О проектах

Все наши реализованные проекты в свое время были всего лишь мечтой, а сегодня они украшают вид нашей столицы. К примеру, Клубный дом Baisanat уже долгое время остается одним из лучших представителей сегмента элитного жилья в Астане.

Сегодня мы возводим проект Europe City, который станет достойным преемником Baisanat. Нам повезло с локацией проекта — центр города, парк, ТРЦ — все необходимое находится в шаговой доступности. Коммерческие помещения в проекте по большей степени будут реализовываться в аренду на длительный срок. Так привлекательность жилого комплекса в глазах международных франшиз растет.

В прошлом году мы вышли на новую для себя локацию — город Шымкент. Уже реализован проект комфорт класса Viva. Сегодня активно идет строительство ЖК Capital, объект в сегменте комфорт, имеющий высоту потолков три метра, закрытый двор, электронные замки и многое другое.

Наша компания не боится вызовов. Если посмотреть на наши проекты, можно заметить, как они отличаются друг от друга по стилистике, расстановке и наполнению. Каждый преодоленный риск — это победа и доказательство нашего профессионализма.

О будущем

В ближайшем будущем мы планируем запустить еще два проекта в Астане и новый объект в Шымкенте. Все объекты находятся на стадии планирования и подготовки к запуску. Ведутся переговоры по выходу на международный рынок.

Увеличение количества проектов означает и рост сотрудников, увеличение бэк офиса и количества строителей. В связи с этим мы открыты к приему как специалистов с большим багажом знаний, так и новичков, которым передадим наш опыт и ценности.

Астанчане привыкли к стройкам и новым объектам, но зачастую мы забываем о том, что за бетонными стенами и железными кранами стоят настоящие профессионалы.

Такие компании, как Orda Invest — идеальный пример большого бизнеса, не утратившего свою человечность в погоне за прибылью. Благодаря слаженной работе всех департаментов им удается поддерживать тот стандарт качества, который был изначально заложен в фундамент компании.

Клиентоориентированность, честность, профессионализм, ответственность и инновации — те важные моменты, которые стоит учитывать при развитии любого бизнеса.