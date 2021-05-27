Кто есть кто: Уоррен Баффетт

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Уоррене Баффетте —человеке, который стал миллионером в 31 год, миллиардером после 40, а в 70 с лишним возглавил список богатейших людей планеты.





О карьере

Уоррен Эдвард Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших в мире инвесторов и один из самых богатых людей.





Уоррен Баффетт родился 30 августа 1930 года в городе Омаха, в штате Небраска, США. Он был вторым из трех детей в семье и единственным сыном политика и предпринимателя Говарда Баффетта и его жены Лейлы Шталь.

В шесть лет удивил родителей, купив несколько банок Coca-Cola, и реализовав их домашним вдвое дороже. В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис купил три акции компании Cities Service, поставлявшей газ в городские дома. Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40 и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов. А через несколько дней цена акции поднялась до $202 долларов. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около $500. Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают, не продавать ради краткосрочной выгоды.

Когда его отец в 1942 году прошел в Конгресс, Баффеты переехали в столицу США. В Вашингтоне, Уоррен продолжил учебу в школе и не забросил бизнес-эксперименты. Вначале мальчик стал разносчиком Washington Post и за год скопил сумму, которую потратил на покупку участка земли в 16 гектаров, который начал сдавать в аренду фермерам.

В 1945 году, будучи студентом-второкурсником, Баффет и его друг потратили 25 долларов на покупку подержанного автомата для пинбола, который они поместили в местной парикмахерской. В течение нескольких месяцев они установили еще несколько автоматов в трех разных парикмахерских в Омахе. Бизнес был продан в конце года за 1200 долларов ветерану войны.





В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. В 1976 году Баффетт купил National Indemnity Co, потом GEICO, выложив за покупку $8,6 миллионов и $17 миллионов. В период биржевого кризиса 1973 года, приобрел за $11 миллионов акции газеты Washington Post.

В 2009 году за $26 миллиардов купил железную дорогу Burlington Northern Santa Fe.

В 2011 году впервые инвестировал в ИТ-компанию, купив 5,5 % акций IBM за $10,7 миллиардов.

В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок. Было приобретено 18,9 миллионов акций израильской фармацевтической компании Teva на $358 миллионов и 31,2 миллиона акций Apple. При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 миллионов до 2 миллионов.





Что изменил

Баффетт — один из крупнейших благотворителей в истории человечества: в июне 2010 года объявил о безвозмездной передаче своего состояния пяти благотворительным фондам. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

Источник: wikipedia.org, uznayvse.ru





Цитаты

«Рациональные люди не рискуют тем, что у них есть, ради того, чего у них нет и не особо им нужно»





«Не измеряйте успех деньгами или славой»





«Не соглашайтесь на меньшее, работайте в компании или на людей, которыми вы восхищаетесь. Даже если вы не остро нуждаетесь в деньгах, выберите такую работу, на которую вы с радостью будете вставать по утрам»





«Развитие коммуникативных навыков ― это очень важно. Вы должны уметь хорошо писать и хорошо говорить».

incrussia.ru