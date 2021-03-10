Кто есть кто: Олег Тиньков

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Олеге Тинькове — основателе первого в России банка с дистанционным обслуживанием, не имеющего розничных отделений.







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wikipedia.org

Олег Юрьевич Тиньков родился 25 декабря 1967 года в Полысаево, Ленинск-Кузнецкий район Кемеровской области в семье шахтера и швеи.В 1988 году Тиньков поступил в Ленинградский горный институт. Учебное заведение с большим числом иностранных студентов открывало широкие возможности для торговли. Олег спекулировал джинсами, косметикой и парфюмерией, черной икрой. Товары из Ленинграда он продавал в Сибири, а оттуда привозил японскую бытовую технику, купленную у шахтеров. Торговлей он занимался вместе со своей будущей женой Риной Восман и сокурсниками — Олегом Жеребцовым — впоследствии основатель сети магазинов «Лента», Олегом Леоновым — будущий основатель сети магазинов «Дикси» и Андреем Рогачевым — основатель компаний «ЛЭК» и «Пятёрочка». На третьем курсе Олег ушел из Горного института.Олег Тиньков известен как основатель сети магазинов бытовой техники «Техношок», заводов «Дарья», производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов «Тинькофф». Менее известные проекты — музыкальный магазин «Music Шок» и рекорд-лейбл «Шок Records», выпустивший первые альбомы групп «Кирпичи», «Ленинград».Банк был основан в 2006 году, и с 2013 года акции «Тинькофф банка» торгуются на Лондонской бирже.Штаб-квартира банка расположена в Москве. На сентябрь 2020 года «Тинькофф банк» — третий среди российских банков в секторе розничных продуктов по объемам и популярности у населения, а среди частных банков — крупнейший в России.2 апреля 2020 года Олег Тиньков через своего представителя заявил, что покидает пост председателя совета директоров банка из-за проблем со здоровьем.Преодолев трудности первопроходца, Олег построил первый в России банк, все сервисы которого доступны через сайт и по телефону, без офисов и отделений.Тиньков увлечен шоссейным велоспортом, имел разряд кандидата в мастера спорта СССР. В 2005 году создал профессиональную велокоманду Tinkoff Restaurants, впоследствии сменившую название на Tinkoff Credit Systems и ставшую основой для российской команды «Катюша». С декабря 2013 по ноябрь 2016 года владел велокомандой «Тинькофф».

«Я такой — пришел, увидел, победил»

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«Смешно, но затертое выражение «все в твоих руках» на самом деле работает»



«Во-первых, бизнес должен приносить деньги, желательно очень большие. Во-вторых, бизнес должен нравиться. В-третьих, бизнес должен быть максимально честным, насколько это возможно в России. В-четвертых, бизнес должен быть лояльным и максимально полезным для работников. В-пятых, бизнес должен приносить что-то новое, дать потребителю добавленную стоимость, если это бизнес ради бизнеса»



«Ключевые глаголы в предпринимательстве — изменить, творить, созидать»



«Особых талантов у меня нет. Есть огромное трудолюбие, желание, упертость»



«Если ваш товар не покупают по высокой цене, по низкой его тоже никто не купит»



«Меня часто спрашивают: «С чего ты начинал?». С воли к жизни. Жить я хотел, а не прозябать»

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