Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/1f1/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/1f1c883c652e53446a4266cd1940abb4.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kto-est-kto-oleg-tin-kov
Кто есть кто: Олег Тиньков
65
/
/

Сегодня в 18:10

Кто есть кто: Олег Тиньков

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Олеге Тинькове — основателе первого в России банка с дистанционным обслуживанием, не имеющего розничных отделений.


О карьере


Олег Тиньков — российский предприниматель, миллиардер, один из богатейших людей в стране.

Олег Юрьевич Тиньков родился 25 декабря 1967 года в Полысаево, Ленинск-Кузнецкий район Кемеровской области в семье шахтера и швеи.

В 1988 году Тиньков поступил в Ленинградский горный институт. Учебное заведение с большим числом иностранных студентов открывало широкие возможности для торговли. Олег спекулировал джинсами, косметикой и парфюмерией, черной икрой. Товары из Ленинграда он продавал в Сибири, а оттуда привозил японскую бытовую технику, купленную у шахтеров. Торговлей он занимался вместе со своей будущей женой Риной Восман и сокурсниками — Олегом Жеребцовым — впоследствии основатель сети магазинов «Лента», Олегом Леоновым — будущий основатель сети магазинов «Дикси» и Андреем Рогачевым — основатель компаний «ЛЭК» и «Пятёрочка». На третьем курсе Олег ушел из Горного института.


127690361_140173510_255853112608194_6296136230940816681_n.jpg

Олег Тиньков известен как основатель сети магазинов бытовой техники «Техношок», заводов «Дарья», производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов «Тинькофф». Менее известные проекты — музыкальный магазин «Music Шок» и рекорд-лейбл «Шок Records», выпустивший первые альбомы групп «Кирпичи», «Ленинград».

Он основатель и председатель совета директоров «Тинькофф банка». Банк был основан в 2006 году, и с 2013 года акции «Тинькофф банка» торгуются на Лондонской бирже.

«Тинькофф банк»— российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Штаб-квартира банка расположена в Москве. На сентябрь 2020 года «Тинькофф банк» — третий среди российских банков в секторе розничных продуктов по объемам и популярности у населения, а среди частных банков — крупнейший в России.

2 апреля 2020 года Олег Тиньков через своего представителя заявил, что покидает пост председателя совета директоров банка из-за проблем со здоровьем.


Что изменил


127690361_75640829_3262169787189257_8971963441555447094_n.jpg

В 2006 Тиньков приобрел московский «Химмашбанк» и на его основе создал первый в России банк с дистанционным обслуживанием. Преодолев трудности первопроходца, Олег построил первый в России банк, все сервисы которого доступны через сайт и по телефону, без офисов и отделений.

Тиньков увлечен шоссейным велоспортом, имел разряд кандидата в мастера спорта СССР. В 2005 году создал профессиональную велокоманду Tinkoff Restaurants, впоследствии сменившую название на Tinkoff Credit Systems и ставшую основой для российской команды «Катюша». С декабря 2013 по ноябрь 2016 года владел велокомандой «Тинькофф».



Источник: wikipedia.org


Цитаты


«Я такой — пришел, увидел, победил»
www.forbes.ru

«Смешно, но затертое выражение «все в твоих руках» на самом деле работает»

«Во-первых, бизнес должен приносить деньги, желательно очень большие. Во-вторых, бизнес должен нравиться. В-третьих, бизнес должен быть максимально честным, насколько это возможно в России. В-четвертых, бизнес должен быть лояльным и максимально полезным для работников. В-пятых, бизнес должен приносить что-то новое, дать потребителю добавленную стоимость, если это бизнес ради бизнеса»

«Ключевые глаголы в предпринимательстве — изменить, творить, созидать»

«Особых талантов у меня нет. Есть огромное трудолюбие, желание, упертость»

«Если ваш товар не покупают по высокой цене, по низкой его тоже никто не купит»

«Меня часто спрашивают: «С чего ты начинал?». С воли к жизни. Жить я хотел, а не прозябать»
www.forbes.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#россия #предприниматель #бизнесмен #тинькоффбанк #олегтиньков
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Мы на 90% упали в доходах», — предприниматель из столицы о работе в кризис
3875
Что дальше. Предприниматель о том, как 6 кулинарий помогают выживать всей компании
1929
10 книг, которые заменят вам обучение по программе MBA
1832