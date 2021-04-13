Кто есть кто: Михаил Кучмент

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Михаиле Кучмент, @michael_kuchment, совладельце и вице-президенте компании ООО «Домашний интерьер», которая развивает розничную сеть европейских гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff.





О карьере





Михаил Кучмент — совладелец и вице-президент компании ООО «Домашний интерьер», которая развивает розничную сеть европейских гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Также председатель Наблюдательного совета и совладелец «Совкомбанка».

В 1996 году Михаил окончил Московский физико-технический институт. Позже прошел обучение по программам для руководителей в международных бизнес-школах INSEAD и Columbia Business School. В 2012 году стал выпускником московской школы управления Сколково по программе Executive MBA.

В 1994 году Михаил Кучмент начал работать в компании Samsung Electronics на позиции ассистента менеджера отдела бытовой электроники. В 1997 году возглавил отдел по продажам бытовой техники и электроники. В 2002 году перешел в компанию «М.Видео», где был коммерческим директором и миноритарным акционером.









В 2008 году совместно с экс-владельцем «М.Видео» Александром Зайонцем основал компанию Hoff, которая торгует мебелью и аксессуарами для дома.

Компания Hoff — лидирующий российский ритейлер в сегменте мебели и товаров для дома, особенность которого — единое торговое пространство, где есть все для создания современного домашнего интерьера: мебель, свет, ковры, шторы, текстиль, посуда, декоративные аксессуары и другие предметы интерьера.

Hoff позволяет потребителю совершать покупки в розничных магазинах, на сайте, в мобильном приложении и по телефону. Сегодня Hoff — это 51 магазин по России, плюс интернет-магазин, охватывающий всю территорию страны. В этом году Hoff обещают открыть свои магазины в Челябинске, Перми, Ижевске и Тольятти.





Что изменил





Hoff стал лучшим местом для обустройства домашнего интерьера в России. Выступая на конференциях для предпринимателей, Михаил любит приводить пример про пуфик с крышкой. Это такой продукт, который не может появиться в ассортименте глобального европейского игрока, потому что Европа не сталкивается с проблемой тесных прихожих и отсутствия мест для дополнительного хранения. А сотрудники гипермаркетов Hoff это понимают, ведь они ближе к потребителю, и им легче адаптировать продукт под его потребности.

В 2013 году основан благотворительный фонд «Хофф» сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. За эти годы фонд помог детским домам, ветеранам, малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Цель — чтобы жители России смогли сделать свои дома уютнее, а семьи в стране могли стать счастливее.





Источник: deloros.ru, www.marieclaire.ru, bfhoff.ru

Цитаты





«Мы внутри компании часто повторяем: как проще всего увеличить онлайн-продажи в конкретном регионе? Ответ: открыть там офлайн-магазин»





«Важна специфика локального рынка. Например, Россия — это малогабаритные квартиры. Такую же мебель нельзя продавать жителям Англии, Германии, Америки. Хотя мы шутим, что если дальше будет сильная девальвация рубля, то, наверное, можно с российским ассортиментом и ценами идти уже и туда»

www.rbc.ru





«В России никто ничего не выкидывает. Диван поедет на дачу и будет служить, пока не развалится»

www.marieclaire.ru





«В чем основное отличие физики от математики? В физике вы можете прийти из точки А в точку Б разными способами. Эта наука развивает нестандартное мышление и креативность»





«Мой партнер по Hoff Александр Зайонц всегда говорил: «Запомни, Миша, по-настоящему большие деньги ты сможешь заработать только сам». Для меня это были слова ментора»

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