Кто есть кто: Эмиль Уметалиев

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Эмиле Уметалиеве — кыргызстанском общественном деятеле, предпринимателе и основателе Kyrgyz Concept.







О карьере





Уметалиев Эмиль Сатарович, кыргызстанский бизнесмен, родился 27 мая 1958 года.

Со времен школы был активистом, позже стал общественным и государственным деятелем. Но в 1990 году Эмиль Уметалиев создал и возглавляет туристическую компанию Kyrgyz Concept, которая успешно работает до сих пор.

Kyrgyz Concept интегрирует Центральную Азию в развитый мир, создавая доступность и многообразие путешествий и ивентов. За время работы компания Эмиля Уметалиева в 2001 году получила аккредитацию IATA, стала обслуживать клиентов круглосуточно, в 2012 году создала первую бесплатную туристическую карту, открыла офис в Алматы, Казахстане и построила отель в Батуми, Грузия.

Что изменил









Больше 30 лет назад Эмиль Уметалиев открыл одно из первых частных предприятий в Кыргызстане.

В годы «перестройки» создавал первые коммерческие краткосрочные курсы по изучению английского языка.





Цитаты





«Желающему начать самостоятельное дело человеку, самое первое, необходимо самому поверить в собственную уверенность. Потому что дела у неуверенного в себе человека не идут»





«Предприниматель, безусловно, должен научиться говорить: «Нет!». Потому что вокруг человека, в руках которого что-то есть, собираются люди, сами не умеющие работать, глядящие в руки других людей»





«Человек никогда не должен просто использовать, тратить. Люди, думающие «надо» и растратившие много денег, больше не могут производить. Это все равно что посадить дерево. Мы сажаем дерево в такое место, где оно может вырасти, и картошку сажаем не где попало. Мы сажаем одну картофелину, чтобы из нее выросло минимум 3-4 картошки. И на деньги мы должны смотреть таким же взглядом»

«Start where you are, do what you can, use what you have»





Не воспитывать — принять, понять, вселить уверенность, вдохновлять. А все остальное дети способны воспринять сами.





Научился сам, научи других.

