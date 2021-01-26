Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kto-est-kto-emil-umetaliev
Кто есть кто: Эмиль Уметалиев
99
/
/

Сегодня в 19:05

Кто есть кто: Эмиль Уметалиев

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Эмиле Уметалиеве — кыргызстанском общественном деятеле, предпринимателе и основателе Kyrgyz Concept.


О карьере


Уметалиев Эмиль Сатарович, кыргызстанский бизнесмен, родился 27 мая 1958 года.

Со времен школы был активистом, позже стал общественным и государственным деятелем. Но в 1990 году Эмиль Уметалиев создал и возглавляет туристическую компанию Kyrgyz Concept, которая успешно работает до сих пор.

Больше 30 лет назад Эмиль Уметалиев открыл одно из первых частных предприятий в Кыргызстане

Kyrgyz Concept интегрирует Центральную Азию в развитый мир, создавая доступность и многообразие путешествий и ивентов. За время работы компания Эмиля Уметалиева в 2001 году получила аккредитацию IATA, стала обслуживать клиентов круглосуточно, в 2012 году создала первую бесплатную туристическую карту, открыла офис в Алматы, Казахстане и построила отель в Батуми, Грузия.

Источник: stanradar.com, concept.kg


Что изменил


65B489E5-00B6-4357-A662-A50EE2DFB715.jpeg

Больше 30 лет назад Эмиль Уметалиев открыл одно из первых частных предприятий в Кыргызстане.

В годы «перестройки» создавал первые коммерческие краткосрочные курсы по изучению английского языка.


Цитаты


«Желающему начать самостоятельное дело человеку, самое первое, необходимо самому поверить в собственную уверенность. Потому что дела у неуверенного в себе человека не идут»


«Предприниматель, безусловно, должен научиться говорить: «Нет!». Потому что вокруг человека, в руках которого что-то есть, собираются люди, сами не умеющие работать, глядящие в руки других людей»


«Человек никогда не должен просто использовать, тратить. Люди, думающие «надо» и растратившие много денег, больше не могут производить. Это все равно что посадить дерево. Мы сажаем дерево в такое место, где оно может вырасти, и картошку сажаем не где попало. Мы сажаем одну картофелину, чтобы из нее выросло минимум 3-4 картошки. И на деньги мы должны смотреть таким же взглядом»

www.gezitter.org


«Start where you are, do what you can, use what you have»


Не воспитывать — принять, понять, вселить уверенность, вдохновлять. А все остальное дети способны воспринять сами.


Научился сам, научи других.

limon.kg

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #бишкек #бизнесмен #kyrgyzconcept #эмильуметалиев
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как в 18 лет зарабатывать больше 1 миллиона
11657
Как стать CEO международной компании, и в чем задачи руководителя
1287
Женский бизнес в Казахстане, Украине и России: как открыть и развивать салон красоты
13589