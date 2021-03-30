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Кто есть кто: Андрей Андреев, Badoo
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Сегодня в 17:24

Кто есть кто: Андрей Андреев, Badoo

О карьере


Андрей Андреев — российский и английский предприниматель, создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo, а также других интернет-проектов: SpyLOG, Begun и Mamba.

Андрей Андреев родился 3 февраля 1974 года в городе Москва. Как вспоминает сам Андрей, с раннего детства он проявлял интерес к информационным технологиям.


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В 18 лет Андреев принял решение получать высшее образование в Валенсии, но местный университет не окончил. С середины 2005 года Андрей Андреев обосновался в Лондоне.

В 1999 году Андреев создал сервис SpyLOG, который помогал веб-мастерам отслеживать посещаемость своих сайтов. Сервис быстро обрел популярность. В 2002 году Андреев основал сервис контекстной рекламы Begun, которую нередко называли предшественником Google AdWords. Основная доля компании была приобретена российской инвестиционной фирмой ФИНАМ в 2004 году.

Социальная сеть для знакомств Mamba появилась в 2004 году и некоторое время была самой популярной в своем сегменте среди российских пользователей. Небольшая доля Mamba была куплена в 2006 году ФИНАМ и Mail.Ru.

В 2006 году Андреев запустил сервис онлайн-знакомств Badoo, который значительно отличался от подобного традиционного сервиса. Изначально Badoo был рассчитан только на Испанию, но получил распространение по всей Европе, захватил Латинскую Америку и добрался до России. Badoo считается одним из крупнейших в мире приложений для знакомств.


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В 2014 году в соавторстве с бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф Андреев запустил Bumble — еще одно приложение для знакомств с феминистическим уклоном, ориентированное на женщин и нацеленное на американский рынок. В январе 2018 года была озвучена информация о том, что ведутся переговоры о продаже.

В 2019 году Андреев продал свои сервисы знакомств и покинул пост генерального директора MagicLab, уступив пост Уитни Вульф. А в феврале 2020 года начал работу над сервисом для аудиоэфиров Stereo.


Что изменил


В 2011 году журнал Wired описал Badoo как «массовое явление» в Бразилии, Мексике, Франции, Испании и Италии.

Понятие «свайп» на сайтах знакомств первым было разработано в Badoo. Так, свайп вправо, движение пальцем по экрану вправо, обозначает изъявление симпатии одним пользователем другому. Соответственно, свайп влево — отказ от продолжения общения с выбранным пользователем в дальнейшем.

Создал сервис для аудиоэфиров Stereo. Stereo позволяет пользователям проводить аудиоэфиры в реальном времени. Но, в отличие от Clubhouse, эфиры также могут быть в записи, а пользователи получают возможность получать за них донаты от слушателей. У Stereo уже больше миллиона пользователей на iOS и столько же на Android.


Источник: wikipedia.org, www.forbes.ru


Цитаты


«Все ненавидят аудиосообщения, потому что они не оставляют вам выбора — человек прислал аудио и ждет, что ты его прослушаешь и ответишь»


«Лос-Анджелес — это Мекка всех создателей контента»


«Все-таки я получаю чистый кайф от запуска нового проекта. Нужно не бояться выходить из зоны комфорта и снова браться за оперативную работу. Очень освежает»


«Я не инвестирую, я создаю вещи сам. Я не пассивный инвестор, который любит положить деньги и присматривать за ними издалека»

www.forbes.ru


«Деньги дают больше возможностей создавать какие-то новые истории, выводить продукты, предлагать интересные решения и делать миллионы людей счастливыми»


«Как руководитель бизнеса, могу дать совет любому менеджеру: очень важно нанимать людей, которые лучше тебя, лучше тебя во всем. Лучший менеджер — это тот, которому нечего делать»

zimamagazine.com


«Я ношу черные джинсы и белые футболки с 2000 года. Очень часто люди ассоциируют мою манеру одеваться со Стивом Джобсом или Марком Цукербергом, но я это начал делать до Facebook и до Apple»

www.tatler.ru

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