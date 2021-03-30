Кто есть кто: Андрей Андреев, Badoo

О карьере
Андрей Андреев — российский и английский предприниматель, создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo, а также других интернет-проектов: SpyLOG, Begun и Mamba.
В 18 лет Андреев принял решение получать высшее образование в Валенсии, но местный университет не окончил. С середины 2005 года Андрей Андреев обосновался в Лондоне.
Социальная сеть для знакомств Mamba появилась в 2004 году и некоторое время была самой популярной в своем сегменте среди российских пользователей. Небольшая доля Mamba была куплена в 2006 году ФИНАМ и Mail.Ru.
В 2014 году в соавторстве с бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф Андреев запустил Bumble — еще одно приложение для знакомств с феминистическим уклоном, ориентированное на женщин и нацеленное на американский рынок. В январе 2018 года была озвучена информация о том, что ведутся переговоры о продаже.
В 2019 году Андреев продал свои сервисы знакомств и покинул пост генерального директора MagicLab, уступив пост Уитни Вульф. А в феврале 2020 года начал работу над сервисом для аудиоэфиров Stereo.
Что изменил
В 2011 году журнал Wired описал Badoo как «массовое явление» в Бразилии, Мексике, Франции, Испании и Италии.
Источник: wikipedia.org, www.forbes.ru
Цитаты
«Все ненавидят аудиосообщения, потому что они не оставляют вам выбора — человек прислал аудио и ждет, что ты его прослушаешь и ответишь»
«Лос-Анджелес — это Мекка всех создателей контента»
«Все-таки я получаю чистый кайф от запуска нового проекта. Нужно не бояться выходить из зоны комфорта и снова браться за оперативную работу. Очень освежает»
«Я не инвестирую, я создаю вещи сам. Я не пассивный инвестор, который любит положить деньги и присматривать за ними издалека»
«Деньги дают больше возможностей создавать какие-то новые истории, выводить продукты, предлагать интересные решения и делать миллионы людей счастливыми»
«Как руководитель бизнеса, могу дать совет любому менеджеру: очень важно нанимать людей, которые лучше тебя, лучше тебя во всем. Лучший менеджер — это тот, которому нечего делать»
«Я ношу черные джинсы и белые футболки с 2000 года. Очень часто люди ассоциируют мою манеру одеваться со Стивом Джобсом или Марком Цукербергом, но я это начал делать до Facebook и до Apple»