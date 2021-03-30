Кто есть кто: Андрей Андреев, Badoo

О карьере







Андрей Андреев — российский и английский предприниматель, создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo, а также других интернет-проектов: SpyLOG, Begun и Mamba.









Андрей Андреев родился 3 февраля 1974 года в городе Москва. Как вспоминает сам Андрей, с раннего детства он проявлял интерес к информационным технологиям.

В 1999 году Андреев создал сервис SpyLOG, который помогал веб-мастерам отслеживать посещаемость своих сайтов. Сервис быстро обрел популярность. В 2002 году Андреев основал сервис контекстной рекламы Begun, которую нередко называли предшественником Google AdWords. Основная доля компании была приобретена российской инвестиционной фирмой ФИНАМ в 2004 году.

В 2006 году Андреев запустил сервис онлайн-знакомств Badoo, который значительно отличался от подобного традиционного сервиса. Изначально Badoo был рассчитан только на Испанию, но получил распространение по всей Европе, захватил Латинскую Америку и добрался до России. Badoo считается одним из крупнейших в мире приложений для знакомств.









В 2014 году в соавторстве с бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф Андреев запустил Bumble — еще одно приложение для знакомств с феминистическим уклоном, ориентированное на женщин и нацеленное на американский рынок. В январе 2018 года была озвучена информация о том, что ведутся переговоры о продаже. Изначально Badoo был рассчитан только на Испанию, но получил распространение по всей Европе, захватил Латинскую Америку и добрался до России. Badoo считается одним из крупнейших в мире приложений для знакомств.В 2014 году в соавторстве с бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф Андреев запустил Bumble — еще одно приложение для знакомств с феминистическим уклоном, ориентированное на женщин и нацеленное на американский рынок. В январе 2018 года была озвучена информация о том, что ведутся переговоры о продаже.

В 18 лет Андреев принял решение получать высшее образование в Валенсии, но местный университет не окончил. С середины 2005 года Андрей Андреев обосновался в Лондоне.Небольшая доля Mamba была куплена в 2006 году ФИНАМ и Mail.Ru.А в феврале 2020 года начал работу над сервисом для аудиоэфиров Stereo.





Что изменил





В 2011 году журнал Wired описал Badoo как «массовое явление» в Бразилии, Мексике, Франции, Испании и Италии.

Понятие «свайп» на сайтах знакомств первым было разработано в Badoo. Так, свайп вправо, движение пальцем по экрану вправо, обозначает изъявление симпатии одним пользователем другому. Соответственно, свайп влево — отказ от продолжения общения с выбранным пользователем в дальнейшем.





Stereo позволяет пользователям проводить аудиоэфиры в реальном времени. Но, в отличие от Clubhouse, эфиры также могут быть в записи, а пользователи получают возможность получать за них донаты от слушателей. У Stereo уже больше миллиона пользователей на iOS и столько же на Android.





Источник: wikipedia.org, www.forbes.ru





Цитаты





«Все ненавидят аудиосообщения, потому что они не оставляют вам выбора — человек прислал аудио и ждет, что ты его прослушаешь и ответишь»





«Лос-Анджелес — это Мекка всех создателей контента»





«Все-таки я получаю чистый кайф от запуска нового проекта. Нужно не бояться выходить из зоны комфорта и снова браться за оперативную работу. Очень освежает»





«Я не инвестирую, я создаю вещи сам. Я не пассивный инвестор, который любит положить деньги и присматривать за ними издалека»

www.forbes.ru







«Деньги дают больше возможностей создавать какие-то новые истории, выводить продукты, предлагать интересные решения и делать миллионы людей счастливыми»





«Как руководитель бизнеса, могу дать совет любому менеджеру: очень важно нанимать людей, которые лучше тебя, лучше тебя во всем. Лучший менеджер — это тот, которому нечего делать»

zimamagazine.com





«Я ношу черные джинсы и белые футболки с 2000 года. Очень часто люди ассоциируют мою манеру одеваться со Стивом Джобсом или Марком Цукербергом, но я это начал делать до Facebook и до Apple»

www.tatler.ru