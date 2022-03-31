Крупнейший в мире электрический круизный корабль совершил первое плавание в Китае

В Китае совершил свой первый рейс крупнейший в мире электрический круизный корабль. Он вернулся в порт Ичана центральной провинции Хубэй после путешествия вверх и вниз по реке Янцзы.

Судно оснащено аккумулятором на 7500 кВт в час, созданным крупнейшим производителем тяговых батарей для электромобилей — компанией Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Коммерческая эксплуатация лайнера начнется в следующем месяце. Ожидается, что в основном он будет использоваться для перевозки туристов.

Корабль Yangtze River Three Gorges 1 длиной 100 и шириной 16 метров способен стать временным домом-курортом для 1300 пассажиров одновременно и может путешествовать порядка 100 километров без подзарядки.

Основным преимуществом судна являются его контролируемые с помощью бортовых компьютеров системы. Если раньше приходилось полагаться только на опыт, то теперь за всем следят компьютеры.

Источник: 3dnews.ru