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Крупнейший в мире электрический круизный корабль совершил первое плавание в Китае
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Сегодня в 09:57

Крупнейший в мире электрический круизный корабль совершил первое плавание в Китае

В Китае совершил свой первый рейс крупнейший в мире электрический круизный корабль. Он вернулся в порт Ичана центральной провинции Хубэй после путешествия вверх и вниз по реке Янцзы.

Судно оснащено аккумулятором на 7500 кВт в час, созданным крупнейшим производителем тяговых батарей для электромобилей — компанией Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Коммерческая эксплуатация лайнера начнется в следующем месяце. Ожидается, что в основном он будет использоваться для перевозки туристов.

Корабль Yangtze River Three Gorges 1 длиной 100 и шириной 16 метров способен стать временным домом-курортом для 1300 пассажиров одновременно и может путешествовать порядка 100 километров без подзарядки.

Основным преимуществом судна являются его контролируемые с помощью бортовых компьютеров системы. Если раньше приходилось полагаться только на опыт, то теперь за всем следят компьютеры.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #китай #круиз #электродвигатели #корабль
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