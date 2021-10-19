Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
krishtianu-ronaldu-vmeste-s-singapurskim-investorom-sozdadut-startap-dlya-futbol-nyh-fanatov
Криштиану Роналду вместе с сингапурским инвестором создадут стартап для футбольных фанатов
49
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:56

Криштиану Роналду вместе с сингапурским инвестором создадут стартап для футбольных фанатов

Сингапурский инвестор Питер Лим и его сын создадут стартап ZujuGP — цифровое сообщество для всех фанатов футбола. Лицом проекта станет суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду.

Цель стартапа — стимулировать коммуникацию и коммерцию в мировом сообществе болельщиков, позволив им смотреть прямые трансляции матчей, покупать атрибутику, общаться с игроками и делать ставки. Проект также стремится облегчить поиск и развитие талантливых игроков владельцам клубов и агентам.

Питер Лим является владельцем испанского клуба Valencia C.F., а также акционером английского клуба Salford City F.C. Его сын Киат начал работать над собственным технологическим стартапом под названием Arc — новым типом закрытого социального пространства. Пандемия сильно ударила по финансам футбольной индустрии — тогда Лимы и решили запустить технологический стартап ZujuGP.

В новом проекте они хотели объединить любителей футбола и профессионалов на одной платформе. В течение 2021 года отец и сын дорабатывали идею, а в первой половине 2022 года хотят провести ее бета-тестирование

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #футбол #сингапур #роналду #фанаты
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Sony подарит бесплатный доступ к играм Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey
745
Belavia станет чаще летать в Харьков
709
Серия совместных трансляций от õzen Stream x Red Bull 3Style DJs
916