Криштиану Роналду вместе с сингапурским инвестором создадут стартап для футбольных фанатов

Сингапурский инвестор Питер Лим и его сын создадут стартап ZujuGP — цифровое сообщество для всех фанатов футбола. Лицом проекта станет суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду.

Цель стартапа — стимулировать коммуникацию и коммерцию в мировом сообществе болельщиков, позволив им смотреть прямые трансляции матчей, покупать атрибутику, общаться с игроками и делать ставки. Проект также стремится облегчить поиск и развитие талантливых игроков владельцам клубов и агентам.

Питер Лим является владельцем испанского клуба Valencia C.F., а также акционером английского клуба Salford City F.C. Его сын Киат начал работать над собственным технологическим стартапом под названием Arc — новым типом закрытого социального пространства. Пандемия сильно ударила по финансам футбольной индустрии — тогда Лимы и решили запустить технологический стартап ZujuGP.

В новом проекте они хотели объединить любителей футбола и профессионалов на одной платформе. В течение 2021 года отец и сын дорабатывали идею, а в первой половине 2022 года хотят провести ее бета-тестирование

Источник: incrussia.ru