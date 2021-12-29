Криштиану Роналду признан лучшим футболистом всех времен по версии Globe Soccer Awards

Премия Globe Soccer Awards объявила лауреатов на церемонии в Дубае. Нападающий португальской сборной и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром всех времен.

Футболистом года по версии Globe Soccer Awards стал нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Лучшим бомбардиром признан форвард польской сборной и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

В номинации «Тренер года» победил итальянец Роберто Манчини, возглавляющий национальную команду своей страны, которая выиграла Евро-2020.

Globe Soccer Awards — ежегодная премия, которую организует Европейская ассоциация клубов и футбольных агентов. Награды вручают с 2010 года, обычно это происходит в конце декабря в Дубае.

Источник: daily.afisha.ru