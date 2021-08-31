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Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон воссоединятся на экране в фильме от режиссера «Рокетмена»
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Сегодня в 10:31

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон воссоединятся на экране в фильме от режиссера «Рокетмена»

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон, известные по ролям Капитана Америки и Черной Вдовы из киновселенной Marvel, вновь воссоединятся на экране в фильме «Призрак» для Apple.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, известно лишь то, что проект будет похож на романтическое приключение в духе «Романа с камнем» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях.

Режиссером «Призрака» выступит Декстер Флетчер, а сценаристами — Пол Верник и Ретт Риз, которые работали над фильмами «Дэдпул» и «Zомбилэнд». Продюсированием займется Эванс совместно с Дэвидом Эллисоном и Доном Грейнджером.

Источник: daily.afisha.ru

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