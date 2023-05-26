Креативный класс. Образ жизни и особенности деятельности стилистов в Центральной Азии

Познакомились с известными стилистами из Алматы, Бишкека и Ташкента и узнали, какой образ жизни они ведут. Читайте, если интересуетесь модой, и ищите единомышленников.





Меруерт Избасарова, 31 год, город — Алматы, стилист, @mika_izbassarova





О себе

Я стилист. Помогаю девушкам и женщинам выглядеть актуально и находить свой стиль. Потому что стиль — это отражение нашей индивидуальности.

Мои увлечения связаны с деятельностью. Даже когда я не работаю, развиваю насмотренность, изучаю показы, слушаю подкасты, связанные с модой. Время от времени я играю в большой теннис.

Я провожу время в кругу своих подруг-блогеров. Они тоже увлекаются модой или работают в этой сфере. Это нас объединяет. Я общаюсь с независимыми девушками, которые не стоят на месте и постоянно развиваются.

Слушаю, читаю и смотрю

Меня интересуют темы психологии и мотивации. Люблю читать, смотреть и слушать все, что с этим связано. Нравится слушать подкасты, изучать мировоззрение и взгляды других людей, пробовать смотреть на мир другими глазами.





В музыке нет определенного любимого жанра. Могу услышать что-то случайно и добавить понравившийся трек в свой плейлист.

Люблю исполнителей из Казахстана: Moldanazar, Ninety One. Нравится, что отечественная музыка на казахском языке становится все более востребованной и популярной. Слежу за авторами из Центральной Азии на YouTube.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют абсолютно все. Все, что я вижу и слышу. Это может быть и что-то хорошее, и даже что-то негативное. Это подталкивает к тому, чтобы двигаться вперед и развиваться.

Особенно вдохновляют люди. Успешные и талантливые ребята, которые не боятся что-то делать, двигаются в выбранном направлении и получают от этого удовольствие.

В Алматы вдохновиться можно практически везде. Особенно во время пешей прогулки по Медеускому району, в «Золотом квадрате». Я обожаю смотреть на то, как люди себя ведут, как они одеты. Люблю алматинцев и их стиль.

Где провожу свободное время

Мы с подругами часто собираемся за чашкой кофе. Любим вместе посидеть и поболтать на одном из летников. Могу выбрать уютное место и посидеть одна с книжкой или подкастом.





Сильно люблю горы. Мы с семьей практически каждые выходные выезжаем на Медеу, «Шымбулак», в сторону Алма-Арасан.

Мне нравится проводить время около речек: Терренкур, Большая Алматинка, Малая Алматинка.

Я знакома практически со всеми коллегами. Мы часто встречаемся на мероприятиях, которые организуют наши партнеры. Это события, которые касаются сферы красоты, моды, ухода за собой.

Где что купить

У меня нет любимых брендов. Я могу практически в любом магазине найти что-то интересное. У меня есть свой бренд @fkusno.ta. Он создан для девушек Pluse-size и для тех, кто находится в положении. Они могут найти у нас удобную и красивую одежду-трансформер.

Асель Альдибаева, 41 год, город — Бишкек, персональный и fashion-стилист, @asel.baeva





О себе

Я персональный и fashion-стилист, дизайнер. Еще я основатель первой студии стиля в Бишкеке. Это пространство, в котором расположен шоурум модной одежды, фотостудия и обучающий центр по стилистике.

Увлекаюсь психологией, доказательной медициной. Люблю читать статьи на эту тему.

Мое окружение — selfmade-женщины, предприниматели, люди из сферы образования, науки, красоты и здоровья.

Слушаю, читаю и смотрю

Я много читаю о бизнесе и его развитии, инвестировании, так как недавно открыла свой бизнес. Хочу расти и развиваться в сфере продаж. Последняя прочитанная книга — «Продавец обуви». Это история компании Nike, рассказанная ее основателем.





Последний фильм, который я посмотрела — «Большой прыжок». Выбираю их в зависимости от текущих интересов.

Из авторов Центральной Азии слежу за @margulan_seissembai, который говорит о бизнесе, и @marzhana.mmc, @aliyah_bm — о моде и стиле.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют энергичные, творческие, амбициозные люди, которые любят жизнь во всех ее проявлениях, умеют хорошо работать и вовремя отдыхать.

В Бишкеке вдохновляют новые заведения, красивый интерьер и экстерьер, природа, горы, реки, стильная молодежь.

Где провожу свободное время

Свободное время я провожу с семьей: мужем и тремя детьми. Мы можем вырваться на природу или остаться дома, посмотреть интересный фильм, вкусно поесть.





Нравятся кофейни @giraffe, @capito, @moqa, SPA @novotel, бассейн @sheraton, за городом — @jannatresort.

Я редко посещаю общественные мероприятия. Но иногда по работе хожу на модные показы, открытия магазинов. Нетворкинг происходит, когда меня приглашают спикером на мастер-классы. Мне нравится делиться знаниями, личным опытом, обмениваться энергией с близкими по духу людьми.

Где что купить

У меня свой шоурум. Я люблю одежду из Кореи. В прошлом году выпустила свой бренд. В сфере красоты обращаюсь к одним и тем же людям на протяжении многих лет. Они стали моими подругами.

Алтынай Базаркулова, 36 лет, город — Бишкек, имидж-стилист, @altynai_stylist





О себе

Я имидж-стилист. В сфере fashion работаю уже шесть лет. Стилизую коммерческие и индивидуальные съемки, разбираю гардеробы, провожу шопинг сопровождения и индивидуальные имидж-консультации.

В этом году стала стабильно посещать тренировки. Еще люблю вкусно поесть.

Моих друзей можно пересчитать по пальцам. Это люди, которые действительно проверены временем.

Слушаю, читаю и смотрю

Музыку слушаю разную, но не люблю рок. В кино предпочитаю биографии либо комедии. Не смотрю ужастики.

Если говорить о книгах, люблю произведения Чингиза Айтматова. Нравятся книги Садхгуру, Кехо, Диспенза.

Что вдохновляет

Меня многое вдохновляет. Но я стараюсь концентрироваться только на своих достижениях. Завтра быть чуть лучше, чем сегодня — такой у меня девиз.

Где провожу свободное время

Свободное время провожу в кругу семьи, за городом. Хотелось бы чаще путешествовать по миру.

Люблю тихие места, кофейни. Еще люблю китайскую кухню.

Людей из своей сферы встречаю на показах, ужинах, открытиях новых мест. Обычно посещаю такие мероприятия по приглашению.

Где что купить

В последнее время я предпочитаю корейские бренды. В Бишкеке много мест, где можно их приобрести.

Мои мастера в сфере красоты также проверены временем.

Светлана Абуладзе, 20 лет, город — Москва, Ташкент, персональный стилист, @abuladze.svetlana





О себе

Я персональный стилист. Специализируюсь на индивидуальной работе с клиентом: разбор гардероба, шопинг-сопровождение, подбор образа на мероприятие. Стилизую коммерческие и творческие проекты.

Сегодня стилист — это современный проводник в мир моды и стиля, который помогает через внешнее трансформировать внутреннее состояние и самоощущение. И эти трансформации всегда уникальны и неповторимы!

Свою рабочую рутину стараюсь разбавлять просмотрами свежих выпусков своих фаворитов на YouTube, походами в кино, театры и музеи, вечерними прогулками с друзьями, занятиями спортом и походами во вкусные местечки города.

Мое окружение — это семья и близкие друзья. Отсюда я беру максимум ресурсов и стимулов, которые подталкивают к достижению результатов.

Слушаю, читаю и смотрю

В плане музыки я меломан. Но исключаю из своего плейлиста рок-музыку. Для меня она кажется слишком тревожной и тяжелой для восприятия. Работая дома, на фон всегда включаю джаз, ловлю спокойствие и вдохновение. В дороге чаще всего слушаю динамичные и танцевальные треки.





В кино предпочтение отдаю старым советским и зарубежным фильмам. Но и свежие новинки индустрии стараюсь не обходить стороной. В топ моих фаворитов попадают фильмы и сериалы о дизайне и моде. Их просмотр — особое эстетическое удовольствие! Мои любимые: «Коко до Шанель», «Диана: история любви», «Сделано в Италии».

В последнее время интересуюсь литературой, где рассказываются истории становления различных модных домов.

Что вдохновляет

Источники моего вдохновения не исчисляются единицами, а то и десятками. На первом месте у меня просмотр новостных, креативных и fashion Telagram-каналов, таких как MUR, The Blueprint News, Good morning, Karl. С ними я всегда могу быть в курсе последних событий в индустрии моды.

На втором месте — инфлюенсеры, блогеры, стилисты с уникальным имиджем и чутким видением. Из них могу выделить Марину Филатову, Асмат Чкотуа, Полину Евтушенко, сестер Голомаздиных, Лилию Рах, Маргариту Мурадову, Александра Рогова, Алеко Надирян.





На третьем месте — все, что меня окружает: город и его колорит, природа, местечковые ресторанчики, кафе, эстетичные магазинчики, интересные люди, театр, кино, события.

Практически во всем можно найти что-то магнетически притягивающее. Важно видеть это глубже и по-своему.

В Ташкенте есть большое количество мест, которые способны вдохновить. Но больше всего меня вдохновляют вечерние променады по центральным улицам города, прогулки вдоль канала Анхара и поездки в горы!

Где провожу свободное время

Большую часть свободного времени я провожу, гуляя по местным улицам. Когда гуляю одна, обязательно включаю музыку в наушниках и проникаюсь ритмом города.

Встречи с друзьями чаще всего случаются в «Сыроварне» и могут продолжиться в небезызвестном баре «Скандалист», где весьма антуражно и вкусно!





Иногда это домашние уютные посиделки на кухне под бесконечные разговоры «о важном».

К любимым местам в Ташкенте могу отнести парк Tashkent City, Magic City и Ecopark.

Из вкусных кафе и ресторанов: «Сыроварня», La Cantine, Paul, Benedict.

В последнее время все чаще проводятся различные beauty-ивенты, стильные завтраки, fashion-показы, мастер-классы, празднования годовщин брендов, открытия брендов, встречи женских клубов с приглашенными экспертами. Организация подобных мероприятий — уникальная возможность наладить нетворкинг для людей из сферы красоты

Мероприятия я выбираю исходя из содержания программы и пользы для себя, возможности обменяться опытом, знаниями с людьми из смежных сфер, а также вдохновиться и перезагрузиться.