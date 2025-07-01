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Креативная индустрия в Центральной Азии. Дарья Нұртаза о том, почему художники — архитекторы культурных перемен
Искусство

26.06.2025

Креативная индустрия в Центральной Азии. Дарья Нұртаза о том, почему художники — архитекторы культурных перемен

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже знакомим вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». Дарья Нұртаза рассказала о текстильном искусстве.


Дарья Нұртаза, 29 лет, город — Алматы, аудиовизуальный художник, @k.o.k.o.n.j.a

Дарья Нуртаза

О профессиональной деятельности

Я занимаюсь визуальным и звуковым искусством.

Рисование с детства было для меня органичной частью жизни. В четвертом классе мама записала меня в кружок при Доме творчества, где я освоила азы академического рисунка: работала с натурой, изучала композицию, пробовала разные техники.

Мое высшее образование связано с другой сферой — я окончила бакалавриат по филологическим наукам, став переводчиком с английского и французского языков. Тем не менее, искусство я не оставляла: продолжала заниматься самостоятельно — изучала материалы онлайн, копировала работы Ван Гога, выходила на пленэры. Мне было интересно, я не испытывала в этом пути трудностей.

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Поворотным моментом в моей жизни стала встреча с Бақыт Бубикановой в 2019 году. Сначала я просто попросилась к ней в ассистенты, но вскоре она предложила стать моей наставницей. Мы встречались почти ежедневно. Я помогала ей с подмалевками, а она делилась своими знаниями: о гармонии в композиции, внутренней дисциплине художника, философии видения. Она давала мне задания, основанные на методике Молдакула — ее собственного учителя. Это было как откровение — мой внутренний мир перевернулся. Бақыт была невероятным человеком, и я любила ее. Благодаря ей я впервые по-настоящему вступила на путь художника.

Вскоре после этого меня приняли в мастерскую ALA residency, где я работала в новой для себя технике — создавала текстильные полотна.

Моей первой текстильной работой стала The Pink Explosion. Since 1947. Тогда я только переехала в Алматы, многое вспоминала из детства, особенно маму, ощущала ностальгию и внутреннюю уязвимость. Так родилась идея сопоставить личную историю с историей страны. Работа выполнена из моей старой одежды, простыней и скатертей. Мне близок метод художественного абсурда — в этом полотне трагедия прячется за радужной палитрой.

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Я творю, когда внутри приходит спокойствие. А иногда наоборот — именно творчество дает мне внутреннюю гармонию.

Когда произведение готово, оно уже живет своей жизнью. Несмотря на все, что я в него вложила, оно становится самостоятельным.

О развитии

О сложности профессии художника говорят редко. У нас бытует образ художника как человека, который «живет в кайф»: рисует ради удовольствия, «кривляется», нередко ассоциируется с зависимостями или эксцентричностью. Такое бывает, но на самом деле художник — это продолжатель древнейшей традиции. Это исследователь, работающий с тончайшими состояниями человеческой души. Это профессия, требующая глубоких знаний в самых разных сферах жизни. Ее задача — делать видимым невидимое. Для меня это путь познания не только мира, но и самой себя.

Одной из главных трудностей, с которыми я сталкиваюсь, остается необходимость самодисциплины. Без внешней структуры сложно сохранять постоянный ритм работы.

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Путь художника требует не только мастерства, но и особых внутренних качеств. Важно уметь наблюдать тонко и глубоко, видеть неочевидное. Требуется особая степень чувствительности, философская глубина, искренняя любовь к миру, интуиция, отвага, вера. Важен «думающий глаз» — способность не просто фиксировать образ, а понимать его, чувствовать, интерпретировать.

В будущем роль художника станет еще сложнее и многограннее. С развитием новых технологий, с расширением цифрового пространства, с переосмыслением самого понятия реальности и интернета у искусства появятся новые задачи. Но суть профессии останется прежней. Как и сто, и тысячу лет назад, художник будет тем, кто улавливает смысл эпохи, формирует символы и образы, помогает человечеству понять себя.

О развитии креативной индустрии Центральной Азии

В последние годы культурные деятели и организации Центральной Азии все активнее участвуют в проектах друг друга, объединяются, обмениваются опытом. Это вдохновляющее и обнадеживающее движение. С появлением крупных институций вырастет интерес к арт-сцене региона как со стороны публики, так и со стороны инвесторов. Это даст художникам новые возможности для реализации.

Уже этим летом в Центральной Азии ожидаются важные культурные события. В Алматы откроется Музей современного искусства и культурный центр «Целинный». В Бухаре стартует Биеннале, а в том же периоде пройдет Aryq Fest. Все это знаковые явления, за которыми неизбежно последуют перемены.

дарья нуртаза художница

Чтобы стать заметным за пределами своей страны, важно делать свою работу искренне, глубоко и профессионально. Делать хорошо, по-настоящему. И не бояться заявить о себе: делиться работами, прислушиваться к внутренним ощущениям, обращаться за критикой к более опытным коллегам. Важно не гнаться за славой ради самой славы — она мимолетна. Настоящее признание приходит, когда за работой стоит личная правда.

Сегодня у нас есть доступ к социальным сетям — это мощный и доступный инструмент. Но важно помнить: не стоит создавать искусство только ради лайков. Оно должно быть живым, внутренне необходимым.

Креативному классу по-прежнему не хватает системной поддержки: грантов, мастерских, инфраструктуры. Вспоминаю опыт ALA residency — пусть она просуществовала всего год, но ежедневно объединяла до десяти художников. Это была по-настоящему живая, плодотворная среда. Такие проекты оправдывают себя, потому что создают связи, сообщество, а главное — результат.

дарья нуртаза художница

В то же время найти собственную мастерскую — это дорого и сложно. Арт-рынок в регионе пока нестабилен, а арендные ставки зачастую превышают возможности местных художников. Именно поэтому так важна институциональная и государственная поддержка — она не просто желательна, она необходима.

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