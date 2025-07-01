Креативная индустрия в Центральной Азии. Дарья Нұртаза о том, почему художники — архитекторы культурных перемен

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже знакомим вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». Дарья Нұртаза рассказала о текстильном искусстве.





Дарья Нұртаза, 29 лет, город — Алматы, аудиовизуальный художник, @k.o.k.o.n.j.a

О профессиональной деятельности

Я занимаюсь визуальным и звуковым искусством.

Рисование с детства было для меня органичной частью жизни. В четвертом классе мама записала меня в кружок при Доме творчества, где я освоила азы академического рисунка: работала с натурой, изучала композицию, пробовала разные техники.

Мое высшее образование связано с другой сферой — я окончила бакалавриат по филологическим наукам, став переводчиком с английского и французского языков. Тем не менее, искусство я не оставляла: продолжала заниматься самостоятельно — изучала материалы онлайн, копировала работы Ван Гога, выходила на пленэры. Мне было интересно, я не испытывала в этом пути трудностей.





Поворотным моментом в моей жизни стала встреча с Бақыт Бубикановой в 2019 году. Сначала я просто попросилась к ней в ассистенты, но вскоре она предложила стать моей наставницей. Мы встречались почти ежедневно. Я помогала ей с подмалевками, а она делилась своими знаниями: о гармонии в композиции, внутренней дисциплине художника, философии видения. Она давала мне задания, основанные на методике Молдакула — ее собственного учителя. Это было как откровение — мой внутренний мир перевернулся. Бақыт была невероятным человеком, и я любила ее. Благодаря ей я впервые по-настоящему вступила на путь художника.

Вскоре после этого меня приняли в мастерскую ALA residency, где я работала в новой для себя технике — создавала текстильные полотна.

Моей первой текстильной работой стала The Pink Explosion. Since 1947. Тогда я только переехала в Алматы, многое вспоминала из детства, особенно маму, ощущала ностальгию и внутреннюю уязвимость. Так родилась идея сопоставить личную историю с историей страны. Работа выполнена из моей старой одежды, простыней и скатертей. Мне близок метод художественного абсурда — в этом полотне трагедия прячется за радужной палитрой.

Я творю, когда внутри приходит спокойствие. А иногда наоборот — именно творчество дает мне внутреннюю гармонию.

Когда произведение готово, оно уже живет своей жизнью. Несмотря на все, что я в него вложила, оно становится самостоятельным.

О развитии

О сложности профессии художника говорят редко. У нас бытует образ художника как человека, который «живет в кайф»: рисует ради удовольствия, «кривляется», нередко ассоциируется с зависимостями или эксцентричностью. Такое бывает, но на самом деле художник — это продолжатель древнейшей традиции. Это исследователь, работающий с тончайшими состояниями человеческой души. Это профессия, требующая глубоких знаний в самых разных сферах жизни. Ее задача — делать видимым невидимое. Для меня это путь познания не только мира, но и самой себя.

Одной из главных трудностей, с которыми я сталкиваюсь, остается необходимость самодисциплины. Без внешней структуры сложно сохранять постоянный ритм работы.





Путь художника требует не только мастерства, но и особых внутренних качеств. Важно уметь наблюдать тонко и глубоко, видеть неочевидное. Требуется особая степень чувствительности, философская глубина, искренняя любовь к миру, интуиция, отвага, вера. Важен «думающий глаз» — способность не просто фиксировать образ, а понимать его, чувствовать, интерпретировать.

В будущем роль художника станет еще сложнее и многограннее. С развитием новых технологий, с расширением цифрового пространства, с переосмыслением самого понятия реальности и интернета у искусства появятся новые задачи. Но суть профессии останется прежней. Как и сто, и тысячу лет назад, художник будет тем, кто улавливает смысл эпохи, формирует символы и образы, помогает человечеству понять себя.

О развитии креативной индустрии Центральной Азии

В последние годы культурные деятели и организации Центральной Азии все активнее участвуют в проектах друг друга, объединяются, обмениваются опытом. Это вдохновляющее и обнадеживающее движение. С появлением крупных институций вырастет интерес к арт-сцене региона как со стороны публики, так и со стороны инвесторов. Это даст художникам новые возможности для реализации.

Уже этим летом в Центральной Азии ожидаются важные культурные события. В Алматы откроется Музей современного искусства и культурный центр «Целинный». В Бухаре стартует Биеннале, а в том же периоде пройдет Aryq Fest. Все это знаковые явления, за которыми неизбежно последуют перемены.





Чтобы стать заметным за пределами своей страны, важно делать свою работу искренне, глубоко и профессионально. Делать хорошо, по-настоящему. И не бояться заявить о себе: делиться работами, прислушиваться к внутренним ощущениям, обращаться за критикой к более опытным коллегам. Важно не гнаться за славой ради самой славы — она мимолетна. Настоящее признание приходит, когда за работой стоит личная правда.

Сегодня у нас есть доступ к социальным сетям — это мощный и доступный инструмент. Но важно помнить: не стоит создавать искусство только ради лайков. Оно должно быть живым, внутренне необходимым.

Креативному классу по-прежнему не хватает системной поддержки: грантов, мастерских, инфраструктуры. Вспоминаю опыт ALA residency — пусть она просуществовала всего год, но ежедневно объединяла до десяти художников. Это была по-настоящему живая, плодотворная среда. Такие проекты оправдывают себя, потому что создают связи, сообщество, а главное — результат.





В то же время найти собственную мастерскую — это дорого и сложно. Арт-рынок в регионе пока нестабилен, а арендные ставки зачастую превышают возможности местных художников. Именно поэтому так важна институциональная и государственная поддержка — она не просто желательна, она необходима.