Креативная индустрия. Как иллюстратор из Казахстана строит карьеру в Лос-Анджелесе

Креативная индустрия развивается стремительно, а вместе с ней растут амбиции и возможности специалистов. Сегодня профессионалы не только создают проекты локально, но и получают опыт за рубежом, работают с международными командами. В интервью Ольга Халецкая рассказала, как строится карьера иллюстратора за рубежом.





Ольга Халецкая, 40 лет, город — Лос-Анджелес, иллюстратор, @olga.khaletskaya

О пути и профессии

Я иллюстратор и художник-коллажист. Работаю на заказ: создаю editorial-иллюстрации для медиа и журналов, участвую в коммерческих проектах, иногда занимаюсь оформлением интерьеров и коллажной анимацией в сотрудничестве с моушн-дизайнером. Проиллюстрировала более 20 книг и постепенно развиваю серию авторских принтов и оригинальных работ.

В прошлом году создала и курирую проект Qazillustrators — сайт-каталог казахстанских иллюстраторов. Это платформа, где можно выбрать художника под задачу и связаться с ним напрямую. Также веду Telegram-канал о казахстанской иллюстрации: делюсь коллаборациями, новостями индустрии и интересными находками в визуальной культуре. Хочется поддерживать локальных авторов и делать их более заметными для бизнеса.

Я самоучка. Осваивала коллаж, Photoshop и журнальную иллюстрацию в процессе реальных заказов, разбираясь с техническими задачами через практику и туториалы.





Среди запоминающихся проектов — серия иллюстраций для книги писателя-судмедэксперта о физиологии смерти и оформление выставочного зала Московского музея космонавтики с масштабными баннерами об истории космоса.

Для меня профессия — отражение моей личности, но при этом лишь часть жизни, а не ее центр.

Об индустрии

1. Иллюстраторство — это не легкое хобби, а работа. Из любви к искусству художник не должен бесплатно сделать логотип или открытку, а в качестве оплаты получить гордость и видимость.

2. Противоположная: художник — это не обязательно гений с врожденным даром и обязательным академическим образованием, чью работу нельзя обсуждать или корректировать.



Иллюстрация — это ежедневный осознанный труд.





Главные качества в профессии — настойчивость и упорство. Без искреннего интереса и готовности долго и регулярно работать легко выгореть, особенно если ждать быстрого успеха. Важны также любопытство, широкий кругозор и умение видеть больше, чем просто красивую картинку.

Со временем у меня сформировался четкий ценностный фильтр: я не работаю с проектами, которые противоречат моим убеждениям, и внимательно отношусь к выбору заказчиков.

О возможностях

Я работаю онлайн на фрилансе, в основном на международном рынке, больше в сфере editorial-иллюстрации для журналов США и Европы, а также в книжных и иногда коммерческих проектах. Мне хотелось бы чаще сотрудничать с заказчиками из Казахстана: уже было несколько прекрасных проектов, но местный рынок пока менее активен, к тому же порой страдает культура взаимодействия. Я живу в США, поэтому для стабильной работы и достаточного дохода важно сотрудничать с международными клиентами и ориентироваться на соответствующие гонорары.





Сильнее всего на мой профессиональный рост повлияли неудачи и кризисы, а также необходимость начинать с нуля: за последние пять лет я дважды меняла страну и образ жизни.

Мой культурный бэкграунд отражается в проектах. Это основа и неотделимая часть моего опыта и художественного языка.

О влиянии и будущем

Я не ставлю перед собой цель влиять на что-то глобально. Если я делаю свою работу честно и качественно, и она приносит кому-то радость или пользу — этого для меня достаточно.

Иллюстрация с использованием ИИ будет стремительно развиваться как доступный и недорогой масс-маркет. При этом оригинальная авторская иллюстрация с ярким художественным голосом станет более дорогим и ценным продуктом. Вход в индустрию усложнится, но мастерство, новаторство и способность создавать сильные идеи и концепции будут цениться еще выше.

Я смотрю на соотношение ИИ-иллюстрации и авторской работы, как на рынок одежды. Можно купить вещь из сегмента fast fashion — быстро, доступно, приемлемо по качеству, но без индивидуальности. А можно выбрать небольшой локальный бренд с ручным производством и качественными материалами. Это дороже, но вы получаете уникальную вещь, эмоциональную связь с ее создателем и возможность поддержать его мастерство своей покупкой.





Тренд, который переоценен — их два:

1. Карьера: лучше быть счастливым, чем успешным. Хотя иногда, если одно не мешает другому, то почему нет?

2. Алгоритмы социальных сетей: в гонке за внимание зрителя легко потерять свою аутентичность. На этом конвейере бесконечных Reels остается меньше времени на творчество и познание себя. Тем более что уже устоявшиеся алгоритмы постоянно меняются и перестают работать. 100 живых и авторитетных подписчиков, которым вы интересны, могут принести более выгодное и приятное сотрудничество, чем 10 000 накрученных ботов. Иногда достаточно хорошо оформленного портфолио на нужных площадках и спокойного, честного инстаграма.





Навык, который станет обязательным через пять лет — это навык фактчекинга и критического мышления.

Город или среда, где сейчас интересно творить — самое интересное рождается в собственной голове.

Самый полезный профессиональный совет, который вы получили — для заказчика иллюстрация — это элемент роскоши. Это не вещь первой необходимости, которая ему жизненно важна. С одной стороны, он может легко обойтись и без вас. А с другой — если уж он решил заказать иллюстрацию/картину, то это не может быть дешево или бесплатно.

Я творю, когда работаю, отдыхаю.