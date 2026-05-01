Креативная индустрия. Бегимай Карыбекова о пути из Нарына в международный моделинг и работе с Audi, L’Oréal и Armani

Креативная индустрия развивается стремительно, а вместе с ней растут амбиции и возможности специалистов. В интервью Бегимай Карыбекова рассказала о пути из села в Нарынской области до контрактов с международными агентствами, о съемках для Audi, L’Oréal, Armani, об иллюзиях профессии и реальной структуре моделинга, а также о том, как цифровизация и искусственный интеллект меняют роль модели.

Бегимай Карыбекова, город — Нью-Йорк, модель, @beqiimai

О пути и профессии





Я fashion и commercial модель, сотрудничаю с международными агентствами. В разное время меня представляли Louisa Models в Германии, Metropolitan Models в Париже, Wonderwall Milano в Милане, Major Model Management в США и Clear Model Management в Испании. Действующий контракт у меня с Elite Model Management в Нью-Йорке, одним из ведущих модельных агентств в мире.

В моем портфолио проекты с такими брендами, как L’Oréal, Philips, Audi, Armani, Bogner, Adidas и Puma. Также я участвую в кастингах и проектах в рамках международных недель моды, включая Paris Fashion Week, Milan Fashion Week и New York Fashion Week.

В индустрии уже более 12 лет. Мой путь начался в Бишкеке, куда я переехала из села в Нарынской области. Изначально моделинг был лишь хобби, я планировала карьеру в сфере международных отношений и дипломатии. Однако с ростом количества проектов и регулярной занятости стало очевидно, что моделинг — это полноценная профессиональная среда с высокой конкуренцией и требованиями.





На раннем этапе работала в Центральной Азии, Москве и странах Юго-Восточной Азии. Переломным моментом стал контракт в Милане в 2017 году, после которого началось системное развитие карьеры через международные рынки и агентства в Европе и США. За карьеру я поработала в более чем в 40 странах. Опыт позволил адаптироваться к разным требованиям рынков — от высокой скорости и объема работы до строгих стандартов качества и профессиональной подачи.

Среди наиболее значимых проектов — международные продакшены в сложных условиях: съемки на высоте около 4000 метров в Швейцарии, работа в Альпах в Италии, а также масштабный проект в Кейптауне для Audi. Такие проекты требуют физической выносливости, концентрации и способности работать в нестандартной среде.

Мой основной фокус работы — коммерческие съемки: e-commerce и lookbook-проекты, где задействовано большое количество брендов. Сегмент отличается высокой регулярностью и стабильным спросом.





Об индустрии





Одна из главных иллюзий профессии — восприятие моделинга как легкой и краткосрочной деятельности. На практике моделинг высококонкурентная индустрия с постоянным отбором и серьезной нагрузкой. Часто недооценивается объем работы, физическое и ментальное давление. Профессия требует стрессоустойчивости, дисциплины и способности работать в условиях нестабильного графика и постоянных отказов.

Ключевые качества для профессии — адаптивность, устойчивость и профессиональная дисциплина. Индустрия не подходит тем, кто воспринимает отказ лично или зависит от внешней оценки.

Еще одна распространенная иллюзия связана с high fashion. Для многих начинающих моделей подиум воспринимается как вершина индустрии. Однако на практике high fashion чаще дает статус и имя, но не стабильный доход. Основной доход формируется в коммерческом сегменте, где модель может менять десятки образов за день, иногда от 60 до 100, а в отдельных странах — до 300. При этом лицо модели часто не играет ключевой роли, и узнаваемость практически не формируется. Возникает выбор — работать на имя или на финансовую стабильность. Подиум дает краткосрочную видимость, коммерческие съемки — устойчивый доход. В этом базовое противоречие, которое многие не учитывают в начале карьеры.

Среди людей вне индустрии существует ряд искаженных представлений. Часто моделинг воспринимается как небезопасная или несерьезная сфера. На практике профессиональная fashion-индустрия — строго регламентированная система, где все взаимодействия происходят через агентства. При заключении договора заранее фиксируются категории проектов, в которых модель готова участвовать. Далее агент отбирает кастинги, клиент рассматривает кандидатов, и только потом подтверждается участие модели. Коммуникация выстроена корректно: прямого давления или критики со стороны заказчиков нет. Обратная связь проходит через агента, который регулирует все рабочие процессы.

Уровень безопасности напрямую зависит от репутации агентства: крупные и известные обеспечивают прозрачные условия работы, тогда как сомнительные организации действительно могут представлять риск, поэтому важно тщательно проверять репутацию и отзывы.

Сильное влияние на индустрию оказали пандемия COVID-19 и развитие искусственного интеллекта. Кастинги перешли в онлайн-формат, а часть рекламного контента начала создаваться с использованием ИИ. Изменения увеличили скорость процессов, но также усилили конкуренцию и изменили сам формат работы.

Параллельно выросло количество моделей и заявок на кастинги, что сделало индустрию более перегруженной. При этом произошли и позитивные изменения, связанные с бодипозитивом и расширением стандартов внешности. В индустрии стало больше разнообразия типов телосложения и внешности, особенно в коммерческих сегментах. Однако классические стандарты по-прежнему сохраняются, особенно в high fashion-сегменте — в таких городах, как Париж и Милан.

Существенную роль играет digital-присутствие. Социальные сети и дополнительные навыки — спортивные, творческие или профессиональные — усиливают позицию модели при работе с брендами. В современном контексте модель — не только внешние данные, но и медийный ресурс.





О возможностях





Работа внутри крупных модельных агентств устроена сложнее, чем может показаться со стороны: многослойная и строго организованная система. Внутри агентств существует четкая иерархия: модели делятся на категории — high fashion, коммерческие, классические и другие. Есть модели с высоким статусом и сильным портфолио, есть более универсальные или нишевые позиции.

Индустрия при этом не ограничивается возрастом или узкими стандартами внешности. Напротив, существует большое разнообразие направлений: от глобальных кампаний для люксовых брендов до узкоспециализированных коммерческих съемок. Сюда входят проекты для повседневных товаров, косметики, аксессуаров, а также съемки для возрастных или специализированных категорий, включая беременных моделей и кампании для ухода за волосами и кожей. В таких сегментах часто востребованы даже более зрелые модели, а доход у них может быть выше, чем у начинающих.

Ключевой принцип в индустрии — понимание сильной стороны и ее монетизация. Многое зависит от качества портфолио и работы с агентом, который помогает определить наиболее подходящие направления.

Если сравнивать международные рынки и индустрию в Центральной Азии, различия заметны. В крупных fashion-центрах моделинг воспринимается как полноценная профессия с четкой системой контрактов и оплаты. В локальном контексте он часто остается недооцененным — как в финансах, так и в профессиональном восприятии.





География играет стратегическую роль. Основные центры индустрии — Париж, Милан, Лондон и Нью-Йорк. Работа в этих городах формирует профессиональный статус и открывает доступ к международным брендам. При этом важно разделять рынки статуса и рынки дохода. Париж и Милан чаще дают имя и участие в high fashion, но не всегда обеспечивают стабильный заработок. В то же время коммерческие рынки, такие как Германия или Китай, могут давать более устойчивый доход, но без выраженного имиджевого эффекта.

Отказ на одном рынке не означает отсутствия перспектив. Индустрия сегментирована, и модель может быть востребована в одной стране и не подходить под требования другой. Успех часто связан с умением найти подходящий рынок.

В международной индустрии национальность в большинстве случаев не выступает ключевым фактором отбора. Моделей чаще рассматривают через типажи, например «азиатский» или «европейский», однако внутри этих категорий существуют рыночные предпочтения.





О будущем





Со временем меняется система ценностей. Если раньше главным ориентиром были бренды и статус, то теперь важнее условия работы: оплата, уважительное отношение и отсутствие токсичной среды. Я выбираю проекты не только по имени клиента, но и по качеству сотрудничества.

Если говорить о будущем индустрии, ключевые изменения уже происходят и связаны с развитием технологий, прежде всего искусственного интеллекта. Модели все чаще сталкиваются с тем, что агентства запрашивают разрешение на использование внешности в цифровой среде — для генерации изображений, изменения образа или создания контента на основе их данных. Так формируется новая реальность, где лицо становится цифровым активом.

При этом возникает важный вопрос: ИИ не всегда создает принципиально новое, часто комбинирует уже существующие изображения и черты разных людей. Возникают темы авторства, прав и этики. Вероятно, в ближайшие годы индустрия будет искать баланс между технологическим развитием и защитой прав моделей. Уже можно ожидать, что появится практика лицензирования внешности — фактически монетизация цифровой идентичности.

Параллельно идет переход от офлайн-формата к онлайн-работе. Классический моделинг — физически интенсивная деятельность с длительными съемками и высокой нагрузкой, поэтому все больше специалистов стремятся к более гибким и цифровым форматам. Тенденция совпадает с общим трендом: рост онлайн-коммерции, сокращение офлайн-ритейла и изменение поведения потребителей.





Мои инсайты





Тренды в моделинге, который переоценены — инфлюенсер-кастинги.

Навык, без которого модель не сможет работать через пять лет — личный бренд.

Города, где сегодня формируется индустрия — Нью-Йорк, Париж, Милан, Лондон.

Самый жесткий, но полезный урок в профессии — никто ничего вам не должен. Важно не принимать отказы лично и уметь грамотно управлять финансами.

Компании и бренды, с которым мечтаю поработать — Schiaparelli, Georges Hobeika, Graff, Vogue, Victoria’s Secret, Jimmy Choo.

Я чувствую себя на своем месте, когда чувствую уважение к работе и вижу результат усилий.



