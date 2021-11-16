«Красное уведомление» побило рекорд первого дня по просмотрам на Netflix

«Красное уведомление» вышло на стрим-сервисе 12 ноября. Фильм посвящен истории самой разыскиваемой преступницы, желающей украсть яйца Клеопатры. На ее поиски отправили лучшего агента, которому в нелегком деле будет помогать величайший мошенник.

Название «Красное уведомление» является отсылкой к особому приказу Интерпола. Эта фраза указывает на глобальную тревогу и необходимость найти самых разыскиваемых преступников в мире.

Режиссером и сценаристом выступил Роусон Маршалл Тербер, который ранее работал над проектами «Небоскреб» и «Мы — Миллеры».

«Красное уведомление» — один из самых дорогих фильмов Netflix. Бюджет картины составил примерно 130 млн долларов.