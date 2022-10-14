Конференция EPAM Insider Kazakhstan 2022 пройдет в Астане

22 октября в Астане пройдет большая конференция для профессионалов IT-индустрии Insider 2022. Конференция организована компанией EPAM Kazakhstan и направлена на то, чтобы познакомить специалистов IT-сферы с трендами индустрии, вместе изучить реальные кейсы и узнать больше о компании и ее процессах.
В программе: 16 выступлений от экспертов, интерактивные сессии и воркшопы по Java, .Net, DevOps, Solution Architecture, Business Analysis, JavaScript, дизайну и Agile, а также активности на стендах компании и 7 профессиональных сообществ.
Участники конференции смогут узнать больше о EPAM, работе в глобальной IT-компании, присоединиться к комьюнити по своему направлению, и конечно, узнать о последних трендах индустрии.
Темы выступлений:
— SAFe глазами разработчика
— микросервисная архитектура: ожидания и реальность
— оптимизация Web-приложений на React.JS
— Agile-трансформация компании
— Apollo GraphQL для архитектуры вашего приложения
— статический анализ как гигиена кода
— «Вредные советы» по управлению ресурсами приложения
— если не можешь идти – ползи! MVP дизайн-процесса на проекте
— подходы кросс-платформенной продуктовой разработки
— Elasticsearch в качестве основного хранилища данных
— «У нас так принято»: как стать драйвером изменений в компании
— «Я вас не пониманию!». Как улучшить процессы на проекте, если вы не говорите на языке заказчика.
Воркшопы:
— Apache JMeter: Создание тест плана для API Load тестирования
— бизнес-анализ и UX-design в обычной жизни: планирование семейного отпуска
— операционная часть в AWS через инструмент Cloud Custodian, CGaC — Cloud Governance as Code.
Профессиональные комьюнити, которые подготовили квизы, игры и викторины.
— QA Community, Quality Assurance
— QA Hub, Quality Assurance
— FrontSpot Asia, Java Script
— Agile Kazakhstan
— Think UX, UX Design
— BAKZ, Business Analysis
— Java Community Kazakhstan.
Зарегистрироваться можно по ссылке.