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Конференция EPAM Insider Kazakhstan 2022 пройдет в Астане
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Сегодня в 10:47

Конференция EPAM Insider Kazakhstan 2022 пройдет в Астане

22 октября в Астане пройдет большая конференция для профессионалов IT-индустрии Insider 2022. Конференция организована компанией EPAM Kazakhstan и направлена на то, чтобы познакомить специалистов IT-сферы с трендами индустрии, вместе изучить реальные кейсы и узнать больше о компании и ее процессах.

В программе: 16 выступлений от экспертов, интерактивные сессии и воркшопы по Java, .Net, DevOps, Solution Architecture, Business Analysis, JavaScript, дизайну и Agile, а также активности на стендах компании и 7 профессиональных сообществ.

Участники конференции смогут узнать больше о EPAM, работе в глобальной IT-компании, присоединиться к комьюнити по своему направлению, и конечно, узнать о последних трендах индустрии.

Темы выступлений:

— SAFe глазами разработчика

— микросервисная архитектура: ожидания и реальность

— оптимизация Web-приложений на React.JS

— Agile-трансформация компании

— Apollo GraphQL для архитектуры вашего приложения

— статический анализ как гигиена кода

— «Вредные советы» по управлению ресурсами приложения

— если не можешь идти – ползи! MVP дизайн-процесса на проекте

— подходы кросс-платформенной продуктовой разработки

— Elasticsearch в качестве основного хранилища данных

— «У нас так принято»: как стать драйвером изменений в компании

— «Я вас не пониманию!». Как улучшить процессы на проекте, если вы не говорите на языке заказчика.

Воркшопы:

— Apache JMeter: Создание тест плана для API Load тестирования

— бизнес-анализ и UX-design в обычной жизни: планирование семейного отпуска

— операционная часть в AWS через инструмент Cloud Custodian, CGaC — Cloud Governance as Code.

Профессиональные комьюнити, которые подготовили квизы, игры и викторины.

— QA Community, Quality Assurance

— QA Hub, Quality Assurance

— FrontSpot Asia, Java Script

— Agile Kazakhstan

— Think UX, UX Design

— BAKZ, Business Analysis

— Java Community Kazakhstan.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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#астана #казахстан #технологии #конференция #epam
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.