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Конференция CRM CONF 2022 прошла для предпринимателей Центральной Азии
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Сегодня в 10:47

Конференция CRM CONF 2022 прошла для предпринимателей Центральной Азии

«Дерзай! Пробуй! Делай» — под таким девизом 11 ноября в седьмой раз состоялась деловая онлайн-конференция CRM CONF 2022 от Битрикс24 Казахстан.

По традиции лучшие эксперты-практики бесплатно поделились своим опытом с тысячами предпринимателей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Около 4000 зрителей в LIVE-формате получили ценные знания и возможность задать свои вопросы напрямую спикерам.

Первым выступил Альберт Тютин — автор книги «Проактивные продажи» с 25-летним опытом обучения сейлзов. Он рассказал о транзакционной и экспертной парадигмах продаж, а также раскрыл техники, которые помогут продавать больше и дороже.

Специалист по коммуникациям Алишер Еликбаев ответил на самые популярные вопросы участников конференции об ошибках в ресторанном бизнесе на примере проектов «Наша пицца» и Angel-in-us.

О том, что сейчас важно бизнесу и какие задачи важно решать СХ-отделам рассказала Марина Вострикова, директор по клиентскому сервису Битрикс24.

Актуальные вопросы о том, как выстраивать процессы, когда нет стабильности, и как масштабироваться, не теряя в качестве, подняла Виктория Торгунакова, генеральный директор компании Ticketon.

Большой отклик вызвала тема эмоционального интеллекта и самокоучинга для повышения стрессоустойчивости, с которой выступала бизнес-тренер Гульнар Эмирали.

Вдохновляющей историей из собственного опыта о том, как открыть бизнес в пандемию, поделился Нурболат Тилеуов, сооснователь бренда правильной детской обуви Vicco.kz.

Полезный для предпринимателей блок про маркетинг провели стратегический маркетолог Малика Хаким и партнер агентства Lokals Central Asia Фарход Норбаев. Малика Хаким говорила о том, как бизнес теряет деньги на неправильном маркетинге, как грамотно выбрать амбассадора своего продукта и как безболезненно устранить самые частые ошибки.

Фарход Норбаев представил ряд рекламных роликов от Lokals и на их примере объяснил, как креатив может помочь вызвать у зрителей чувство стиля, эмпатию, подтолкнуть к самовыражению. Главный тезис: «Давайте забудем о словах «потребитель», «целевая аудитория», «20-45». Это обычные люди — ваш ребенок, вы сами. Очень важно, чтобы реклама была честной, красивой, полезной. Чтобы это было не просто зарабатывание денег».

Мадина Аман, СЕО маркетплейса казахстанских дизайнеров «Сентябрь», сделала акцент на продвижении локального продукта, а также провела экскурс в сторителлинг — зачем он нужен предпринимателям.

Руководитель образовательных проектов Битрикс24 Михаил Беляев рассказал, в чем измеряется качество продаж, а также что такое дефицит лидов и как решается эта проблема.

Завершила конференцию сооснователь коммуникационного агентства Setters Александра Жаркова — она выступила с темой о том, как люди меняют бизнес. Важный тезис, который вынесли для себя слушатели — то, как компания инвестирует в развитие и рост команды, напрямую влияет на развитие бизнеса.

Самые активные участники получили призы: персональные консультации спикеров, мерч, сертификаты на подарки.

Обсудить самые интересные выступления CRM Conf 2022 и получить полезный нетворкинг можно в Telegram-чате.

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#казахстан #форум #конференция #битрикс24 #crmconf
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.