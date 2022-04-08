Коммуникации для стартапов. Где размещаться и стоит ли развивать личный бренд

2L — российское коммуникационное агентство, которое занимается работой с IT-компаниями и стартапами. На рынке мы уже больше 20 лет.
Мы называем себя «службой одного окна» для всех маркетинговых коммуникаций. Основа — PR, то есть связь с прессой, с лидерами мнения и лидерами индустрии. Также мы занимаемся всеми видами digital-рекламы, развиваем контентные проекты, проводим мероприятия. Если говорить о пользе для клиента, мы можем поддержать продажи, увеличить узнаваемость, управлять репутацией.
С чего начать
Строить коммуникацию необходимо с выработки стратегии. Нужно понять, связана ли она с вашей бизнес-стратегией и в каких точках можно измерить прогресс. На кого направлена ваша коммуникация, кто целевая аудитория, как эти люди принимают решения и двигаются по вашей воронке, что для них важно и в каких каналах коммуникации они потребляют информацию. Каналы коммуникации — это не только СМИ. Это так же сообщества, мероприятия, социальные сети и все остальное.
Работать над коммуникационной стратегией надо начинать как только у вас появились первые гипотезы о целевой аудитории, о самом продукте и его ценности. На этом этапе уже можно подогревать свою аудиторию.
Если, например, вам необходимо привлечь инвесторов, они и должны стать вашей целевой аудиторией. Нужно рассказать им о вашем рынке, показать средние показатели стартапа. Затем найти издания, которые могут читать потенциальные инвесторы, мероприятия, которые они посещают и везде присутствовать.
У любой коммуникации есть аудитория и цель, которую вы должны достичь. Эффективная коммуникация — не та, которая внезапно дала публикацию в Forbes, а та, которая соответствует целям, которые вы себе поставили.
Личный бренд
Личным брендом однозначно стоит заниматься, если вы хотите, чтобы вас заметили.
Здесь тоже важно понимать, на кого вы целитесь и что должно вам принести развитие личного бренда. Если, например, вы планируете поднять инвестиции, нужно показывать, что вы нормальный парень и не впустую потратите деньги инвестора.
Если основатель или топ-менеджер не хочет развивать личный бренд в силу своего типа личности, необходимо эту функцию делегировать отдельным специалистам, которые будут рассказывать об экспертизе компании.
Центрально-азиатские стартапы на рынке России
В Казахстане и Узбекистане мощные IT-компании. Для центрально-азиатских компаний на российском рынке есть свободные ниши. Кроме рынка бухгалтерии, который прочно занял 1С.
При выходе на рынок России, я советую начинать коммуникацию со СМИ и медиа. Но перед публикациями важно понимать, кто что читает, на сколько то или иное медиа вам подходит. Журналисты в России любят персонализированный подход. Важно разобраться в темах и подходе журналиста, сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Тогда можно рассчитывать на некоммерческую публикацию.
Если вас интересуют бизнес медиа — «Коммерсантъ», «Ведомости». Если вас интересует привлечение инвестиций, хорошо работает VC.ru. Если HR-бренд — «Хабр». Если говорить про продвижение малого бизнеса — RB.ru.