Комик Пит Дэвидсон полетит в космос на корабле Джеффа Безоса

Известный американский комик и актер Пит Дэвидсон 23 марта отправится в космос на борту корабля New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Пит Дэвидсон — комик, актер и один из ведущих вечернего шоу Saturday Night Live. Полет, в который он отправится, будет суборбитальным. Кроме него в состав экипажа нового рейса войдут еще пять человек: директор компании Party America Марти Аллен, филантроп Марк Хейгл с женой Шэрон, профессор Университета Северной Каролины Джим Китчен и президент компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд.

Рейс, который запланирован на 23 марта, станет для Blue Origin четвертым полетом с участием человека. Первая такая миссия состоялась 20 июля 2021 года: в ней приняли участие сам Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний американец Оливер Деймен и 82-летняя летчица Уэлли Фанк.

Источник: incrussia.ru