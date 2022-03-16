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Комик Пит Дэвидсон полетит в космос на корабле Джеффа Безоса
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Сегодня в 09:10

Комик Пит Дэвидсон полетит в космос на корабле Джеффа Безоса

Известный американский комик и актер Пит Дэвидсон 23 марта отправится в космос на борту корабля New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Пит Дэвидсон — комик, актер и один из ведущих вечернего шоу Saturday Night Live. Полет, в который он отправится, будет суборбитальным. Кроме него в состав экипажа нового рейса войдут еще пять человек: директор компании Party America Марти Аллен, филантроп Марк Хейгл с женой Шэрон, профессор Университета Северной Каролины Джим Китчен и президент компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд.

Рейс, который запланирован на 23 марта, станет для Blue Origin четвертым полетом с участием человека. Первая такая миссия состоялась 20 июля 2021 года: в ней приняли участие сам Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний американец Оливер Деймен и 82-летняя летчица Уэлли Фанк.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #джеффбезос #космическийтуризм #blueorigin #питдэвидсон
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