Команда из Казахстана Konina Power заняла II место на мировом турнире по PUBG Mobile

Казахстанская команда Konina Power заняла II место в западном дивизионе на мировом турнире PUBG Mobile World Invitational 2021.

Кроме того, участник команды Konina Power Булат KnowMe Шарафутдинов признан лучшим игроком всего турнира.

Соревнование, в котором приняли участие 16 команд со всего мира, проходило онлайн с 22 по 25 июля. Первое место завоевали представители Бразилии, третье место — у игроков из Турции. Казахстанская команда выиграла 237 500 долларов, вся сумма будет направлена в организацию UNICEF на борьбу с COVID-19.

В составе Konina Power выступают казахстанцы Нурсултан GONZO Нартбаев, Дамир AXZCER Омаров, Дарын FACHE Бейбитов, Аскар DGR Ахметов и россиянин Булат KnowMe Шарафутдинов.

Команда Konina Power была образована в феврале 2020 года. Она стала одним из главных прорывов не только для казахстанского киберспорта, но и всего СНГ. За это время коллектив сумел выиграть чемпионат Европы, чемпионат СНГ и занять третье место в мировой лиге. На чемпионате мира PUBG MOBILE GLOBAL CHAMPIONSHIP 2020 Konina Power заняла шестое место в финале.

Источник: tengrinews.kz