Куда поехать отдыхать в Казахстане: лучшие санатории и гостиницы в курортных зонах

Подборка мест, куда можно отправиться на отдых, не покидая пределы страны.







Гостиницы

Курорт находится в ущелье Ой-Карагай Алматинской области. На территории есть несколько видов домиков для проживания: двухэтажные шале, коттеджи, хостел, этноотель и домики на деревьях.









Tenir Eco Hotels, @tenir.ecohotels





Экоотель Tenir — ski-in, ski-out отель, который находится в предгорьях Заилийского Алатау вдали от городской суеты. Каждый номер отеля оборудован финской сауной, которая помогает согреться в морозные дни и расслабить не только тело, но и дух.









Baitas Hotel Burabay, @baitashotelburabay

Отель расположен в курортной зоне, на берегу озера Бурабай. Для гостей отеля предоставляется доступ в фитнес-клуб, оборудованный в соответствии с мировыми стандартами качества, SPA-центр, где можно насладиться полным спектром услуг, включая хамам, сауны, парные.













Rixos Borovoe — отель международного класса, расположенный на территории национального парка Боровое и стоящий прямо на берегу озера Щучье. На территории отеля есть несколько ресторанов, SPA-салон, крымские бани, крытый бассейн и тренажерный зал.









Rixos Water World Aktau, @rixoswaterworldaktau

Rixos Water World Aktau — первый и единственный пятизвездочный отель в Центральной Азии. К услугам гостей представлены: фитнес-центр, SPA-центр, бар, ресторан, аквапарк, сезонный открытый бассейн, детский клуб.





Caspian Riviera Grand Palace, @caspian_riviera

Отель обладает уникальными особенностями: 6 из 12 этажей отеля вписаны в отвесную скалу над уровнем моря, на территории отеля расположен самый большой и единственный в СНГ аквариум, где обитают ценные и элитные представители осетровых рыб: белуга, сибирский и русский осетр, из окон отеля открывается потрясающий вид на Каспийское море, набережную, пирс и лагуну.





Boutique Hotel Silk Way

Бутик-отель Silk Way, находящийся в Туркестане, располагает баром, садом и террасой. В распоряжении гостей: ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.









Rixos Khadisha Shymkent, @rixoskhadishashymkent

Отель расположен в деловом районе Шымкента. К услугам гостей: просторный SPA-центр с сауной и турецким хамамом, а также крытый бассейн и фитнес-зал. Ценители комфорта оценят номера отеля, оформленные в традиционном неоклассическом стиле, и ванные комнаты, облицованные мрамором.





Санатории









Санаторий расположен на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области. Здесь можно пройти пантолечение, принять радоновые ванны, посетить баню, а также многое другое.













Санаторий расположен в ВКО в 17 километрах от областного центра города Усть-Каменогорск. Круглый год здесь можно пройти: физиотерапию, массаж, фитотерапию, озокеритотерапию, пантолечение, лечебные ванны, бальнеолечение, грязелечение.





Санаторий расположен в живописном предгорном ущелье Заилийского Алатау. Особенность местности — в чистом ионизированном воздухе и собственном минеральном источнике, воде. К услугам посетителей: два минеральных бассейна, русские бани из сруба, тренажерный зал, косметический кабинет, солевая шахта.





Здесь находятся лечебные источники минеральной воды, которые помогут вылечить воспалительные процессы желудка, улучшат состояние нервной системы, восстановят иммунитет.





Санаторий MERKE RADON, @merke_radon_resort

Санаторий «Мерке» располагается в широком Меркенском ущелье Кыргызского Алатау, на высоте 750 метров над уровнем моря. К услугам посетителей: парафинотерапия, медовое обертывание, фитобочка, сухая углекислая ванна и многое другое.





Уникальные природные факторы ЛОК: экологически чистый воздух соснового бора, лечебные грязи озера Балпашсор и минеральная вода «Май Балык», пантолечение, минеральная вода «Кулагер-Арасан».





Минеральные подземные воды, находящиеся на территории санатория, используются для лечения желудочно-кишечных, болезней нервной системы, обмена веществ и эндокринной системы, профессиональных отравлений тяжелыми металлами, заболеваний кожи и многих других заболеваний.