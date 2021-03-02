Куда поехать отдыхать в Казахстане: лучшие санатории и гостиницы в курортных зонах

Подборка мест, куда можно отправиться на отдых, не покидая пределы страны.
Гостиницы
«Лесная Сказка», @oi_qaragai_lesnaya_skazka
Курорт находится в ущелье Ой-Карагай Алматинской области. На территории есть несколько видов домиков для проживания: двухэтажные шале, коттеджи, хостел, этноотель и домики на деревьях.
Tenir Eco Hotels, @tenir.ecohotels
Экоотель Tenir — ski-in, ski-out отель, который находится в предгорьях Заилийского Алатау вдали от городской суеты. Каждый номер отеля оборудован финской сауной, которая помогает согреться в морозные дни и расслабить не только тело, но и дух.
Baitas Hotel Burabay, @baitashotelburabay
Отель расположен в курортной зоне, на берегу озера Бурабай. Для гостей отеля предоставляется доступ в фитнес-клуб, оборудованный в соответствии с мировыми стандартами качества, SPA-центр, где можно насладиться полным спектром услуг, включая хамам, сауны, парные.
Rixos Borovoe, @rixosborovoe
Rixos Borovoe — отель международного класса, расположенный на территории национального парка Боровое и стоящий прямо на берегу озера Щучье. На территории отеля есть несколько ресторанов, SPA-салон, крымские бани, крытый бассейн и тренажерный зал.
Rixos Water World Aktau, @rixoswaterworldaktau
Rixos Water World Aktau — первый и единственный пятизвездочный отель в Центральной Азии. К услугам гостей представлены: фитнес-центр, SPA-центр, бар, ресторан, аквапарк, сезонный открытый бассейн, детский клуб.
Caspian Riviera Grand Palace, @caspian_riviera
Отель обладает уникальными особенностями: 6 из 12 этажей отеля вписаны в отвесную скалу над уровнем моря, на территории отеля расположен самый большой и единственный в СНГ аквариум, где обитают ценные и элитные представители осетровых рыб: белуга, сибирский и русский осетр, из окон отеля открывается потрясающий вид на Каспийское море, набережную, пирс и лагуну.
Boutique Hotel Silk Way
Бутик-отель Silk Way, находящийся в Туркестане, располагает баром, садом и террасой. В распоряжении гостей: ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Rixos Khadisha Shymkent, @rixoskhadishashymkent
Отель расположен в деловом районе Шымкента. К услугам гостей: просторный SPA-центр с сауной и турецким хамамом, а также крытый бассейн и фитнес-зал. Ценители комфорта оценят номера отеля, оформленные в традиционном неоклассическом стиле, и ванные комнаты, облицованные мрамором.
Санатории
«Рахмановские ключи», @rahmanovskie_kluchi
Санаторий расположен на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области. Здесь можно пройти пантолечение, принять радоновые ванны, посетить баню, а также многое другое.
Санаторий «Изумрудный», @izumrudniy_vko
Санаторий расположен в ВКО в 17 километрах от областного центра города Усть-Каменогорск. Круглый год здесь можно пройти: физиотерапию, массаж, фитотерапию, озокеритотерапию, пантолечение, лечебные ванны, бальнеолечение, грязелечение.
Санаторий «Коктем», @koktem_resort
Санаторий расположен в живописном предгорном ущелье Заилийского Алатау. Особенность местности — в чистом ионизированном воздухе и собственном минеральном источнике, воде. К услугам посетителей: два минеральных бассейна, русские бани из сруба, тренажерный зал, косметический кабинет, солевая шахта.
Лечебно-реабилитационный комплекс «Сарыагаш», @saryagash_san
Здесь находятся лечебные источники минеральной воды, которые помогут вылечить воспалительные процессы желудка, улучшат состояние нервной системы, восстановят иммунитет.
Санаторий MERKE RADON, @merke_radon_resort
Санаторий «Мерке» располагается в широком Меркенском ущелье Кыргызского Алатау, на высоте 750 метров над уровнем моря. К услугам посетителей: парафинотерапия, медовое обертывание, фитобочка, сухая углекислая ванна и многое другое.
Лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес», @okzhetpes.borovoe
Уникальные природные факторы ЛОК: экологически чистый воздух соснового бора, лечебные грязи озера Балпашсор и минеральная вода «Май Балык», пантолечение, минеральная вода «Кулагер-Арасан».
Санаторий «Мойылды», @moiyldyshipajaiy
Минеральные подземные воды, находящиеся на территории санатория, используются для лечения желудочно-кишечных, болезней нервной системы, обмена веществ и эндокринной системы, профессиональных отравлений тяжелыми металлами, заболеваний кожи и многих других заболеваний.