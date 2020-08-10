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Команда Astana завоевала первое место на международном турнире по шахматам
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Сегодня в 11:08

Команда Astana завоевала первое место на международном турнире по шахматам

Шахматный матч-турнир среди юниоров проходил в режиме онлайн.

Убедительной победой казахстанской команды Astana завершился международный шахматный онлайн-матч-турнир среди юниоров Four Cities Friendship Chess Championship 2020-Junior Division.

С 25 июля по 8 августа Казахстанская федерация шахмат совместно с национальными федерациями Гонконга, Сингапура и Малайзии провела товарищеский шахматный онлайн-матч-турнир, участниками которого стали 72 юных шахматиста в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет.

Казахстанская команда Astana с большим перевесом одержала победы во всех трех встречах.

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#казахстан #астанчане #школа #шахматы
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