Kolesa, Technodom и RG brands: 13 стажировок от крупных компаний

Стажировки — отличная возможность для начала карьеры. Мы собрали для вас список интересных вариантов в крупных компаниях.
Алматы
Академия Kolesa Group открывает набор начинающих специалистов на оплачиваемую стажировку для тех, кто хочет получить знания о HR и рекрутинге.
Обязанности:
— заниматься поиском и подбором кандидатов на позиции, учитывая hard и soft-скилы
— участвовать в адаптации, обучении и организации внутренних и внешних мероприятий
— участвовать в формировании внешнего и внутреннего HR-бренда.
Требования:
— ответственность и умение доводить задачи до результата
— готовность к большому объему задач и проектов
— огромное желание учиться новому каждый день и приносить пользу людям
Условия:
— 2 недели обучения + 3 месяца оплачиваемой стажировки
— заработная плата — 150.000
— на время стажировки необходимо иметь свою технику.
Ведущая международная оптовая компания METRO, специализирующаяся на обслуживании сегментов HoReCa, Fast Food, Catering, a также независимых трейдеров, приглашает недавних выпускников/молодых специалистов пройти трехмесячную оплачиваемую стажировку в METRO TALENT UP. Резюме и сопроводительное письмо, с указанием интересующего направления, отправлять на почту [email protected].
Направления: Commercial, Sales, Finance, IT, Operations и так далее.
Требования:
— законченное высшее образование
— возможность работать полный день
— хорошая успеваемость, GPA не ниже 3,5 из 4
— владение английским языком не ниже уровня Intermediate
— аналитический склад ума
— владение отличными коммуникативными навыками
— стремление к постоянному росту и развитию
— желание построить успешную карьеру в Международной компании.
Условия:
— конкурентоспособная заработная плата
— гибкий график работы
— современный офис в Алматы
— привлекательный социальный пакет: питание, мобильная связь, скидка на всю продукцию
— позитивная рабочая атмосфера и дружный коллектив
— наставничество профессионалов.
Этапы программы:
— подача заявки и трехэтапный отбор
— оплачиваемая стажировка на протяжении трех месяцев
— дальнейшее трудоустройство при успешных результатах стажировки.
Компания RG brands открывает программу оплачиваемой стажировки в отделе маркетинга.
Обязанности:
— обеспечивать выполнение коммуникационной стратегии бренда
— предоставлять эффективные стратегии промо на потребителя, включая локальные - промо активности
— контролировать стандарты бренда в области продукта, упаковки, цены, коммуникации и рекомендованных действий
— вести анализ рынка совместно с командой аналитиков, определяя инсайты и возможности роста для бренда/группы брендов.
Требования:
— студенты 4 курса либо выпускники 2020-2021 г. по специальности маркетинг
— уровень английского — upper intermediate и выше.
Условия:
— оплачиваемая стажировка с перспективой роста и развития в компании.
Для тех, кому интересна банковская сфера Банк ЦентрКредит предлагает стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Обязанности:
— работа с документооборотом
— подготовка первичной документации
— сканирование и копирование документов.
Требования:
— умение работать с оргтехникой
— знание программ Microsoft Office.
Условия:
— медицинская страховка
— возможность профессионального развития.
Компания Freedom Finance ищет стажеров в области HR-рекрутинга.
Обязанности:
— работа с откликами через Head Hunter
— проведение телефонных интервью
— проведение первичных собеседований
— работа над внутренними HR-проектами
— работа с социальными сетями.
Требования:
— желание развиваться в сфере HR
— коммуникабельность, быстрая обучаемость
— целеустремленность, самостоятельность
— длительность стажировки и график обсуждаются индивидуально.
Условия:
— профессиональная поддержка
— уникальная корпоративная культура
— офис в Esentai Tower.
Стажировка от Jysan Bankв отдел рекрутинга.
Обязанности:
— находить и приглашать кандидатов
— принимать участие в интервью.
Требования:
— желание развиваться в HR
— высокая ответственность
— готовность много учиться.
Условия:
— hard skills — беседы, на которых мы будем делиться с тобой своим опытом
— подбор и оценка персонала в сферы: IT, продаж, экономики и многие другие департаменты
— заполнение необходимых документов о прохождении практики.
Международная компания Coca-cola предлагает пройти стажировку в отделе бухгалтерии.
Обязанности:
— сканирование и архивирование всех инвойсов, связанных с PTP
Требования:
— средне-специальное, высшее экономическое образование
— знание программ Word, Excel, желательно SAP
— знание английского языка — intermediate и выше
— знание казахского и русского языков.
Условия:
— график работы с 09:00 до 18:00
— фиксированный оклад + социальный пакет.
Холдинг по производству строительных материалов Alina Group предлагает стажировку для студентов с GPA с не менее 3.0.
Обязанности:
— ведение документов проекта
— организация коммуникаций в рамках проекта.
Требования:
— организация проектных совещаний с оформлением протоколов совещаний
— мониторинг исполнения проекта.
Условия:
— гибкий график: выбери график от 20 до 40 часов в неделю
— участие в сложных и масштабных проектах компании
— поддержка наставника
— дистанционная школа обучения и специальные тренинги
— реальный приобретенный опыт в выбранной вами профессии.
Сеть магазинов техники Technodom ищет стажеров по поддержке IT-систем.
Обязанности:
— оказывает системно-техническую поддержку пользователей по вопросам информационных технологий
— обеспечивает бесперебойное функционирование систем информационных технологий, принимает оперативные меры по устранению возникающих в процессе работы нарушений
— производит проверку технического состояния оборудования, профилактику и текущий ремонт. Своевременно докладывает о ходе выполняемых и выполненных работ руководству.
Требования:
— навык монтажа телекоммуникационного оборудования
— навык работы с электроинструментом: дрель, перфоратор, шуруповерт, паяльник
— логика работы компьютерной сети: протоколы, типы оборудования и решаемые ими задачи, особенности работы компьютеров в сети
— установка, работа и поддержка операционных системы Windows.
Условия:
— оформление согласно ТК РК
— стабильная и своевременная заработная плата
— график работы 5/2
— карьерный рост, обучение и развитие.
Нур-Султан
Компания Clockster работает в направлении автоматизации HR-процессов с 2016 года. Команда предлагает стажировку с возможным трудоустройством.
Обязанности:
— активный прозвон кандидатов на ключевые вакансии компании
— участие в разработке автоматизации рекрутинга
— обзвон и обучение работодателей работе с Clockster.com.
Требования
— владение компьютером на уровне опытного пользователя
— массовый подбор персонала
— знание английского языка не ниже B, В+.
Условия:
— график 5/2
— возможны командировки, творческие задания.
Холдинг телекоммуникаций Ksell находится в поиске стажеров в департамент продаж.
Обязанности:
— еженедельный мониторинг цен и ассортимента сетевых партнеров по продаже девайсов и аксессуаров и подготовка анализа в день посещения точки
— еженедельный мониторинг собственной розницы на наличие соответствующего ассортимента, соответствие цен по девайсам и аксессуарам и проведение промо и других активностей и подготовка анализа в день посещения точки
— помощь руководителям в подготовке презентаций.
Требования:
— умение работать в команде и индивидуально
— грамотная устная и письменная русская речь, знание казахского и английского языков приветствуется
— хорошее знание программ MS Office
— базовые знания в области телекоммуникаций.
Условия:
— стажировка предназначена для студентов университетов и колледжей, которые находятся на обучении или окончили учебное заведение в текущем году.
Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub предлагает стажировку в отдел HR.
Обязанности:
— посещать мероприятия Astana Hub во время стажировки
— HR и организация мероприятий.
Требования:
— возможность посвящать работе до четырех часов в день
— желание профессионально развиваться в сфере HR.
Условия:
— новые знакомства с startup community
— новые знания и практические инструменты
— личные консультации и менторство от сотрудников, имеющих большой опыт в сфере HR и IT.