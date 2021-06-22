Kolesa, Technodom и RG brands: 13 стажировок от крупных компаний

Стажировки — отличная возможность для начала карьеры. Мы собрали для вас список интересных вариантов в крупных компаниях.





Алматы

Академия Kolesa Group открывает набор начинающих специалистов на оплачиваемую стажировку для тех, кто хочет получить знания о HR и рекрутинге.

Обязанности:

— заниматься поиском и подбором кандидатов на позиции, учитывая hard и soft-скилы

— участвовать в адаптации, обучении и организации внутренних и внешних мероприятий

— участвовать в формировании внешнего и внутреннего HR-бренда.

Требования:

— ответственность и умение доводить задачи до результата

— готовность к большому объему задач и проектов

— огромное желание учиться новому каждый день и приносить пользу людям

Условия:

— 2 недели обучения + 3 месяца оплачиваемой стажировки

— заработная плата — 150.000

— на время стажировки необходимо иметь свою технику.





Ведущая международная оптовая компания METRO, специализирующаяся на обслуживании сегментов HoReCa, Fast Food, Catering, a также независимых трейдеров, приглашает недавних выпускников/молодых специалистов пройти трехмесячную оплачиваемую стажировку в METRO TALENT UP. Резюме и сопроводительное письмо, с указанием интересующего направления, отправлять на почту [email protected].

Направления: Commercial, Sales, Finance, IT, Operations и так далее.

Требования:

— законченное высшее образование

— возможность работать полный день

— хорошая успеваемость, GPA не ниже 3,5 из 4

— владение английским языком не ниже уровня Intermediate

— аналитический склад ума

— владение отличными коммуникативными навыками

— стремление к постоянному росту и развитию

— желание построить успешную карьеру в Международной компании.

Условия:

— конкурентоспособная заработная плата

— гибкий график работы

— современный офис в Алматы

— привлекательный социальный пакет: питание, мобильная связь, скидка на всю продукцию

— позитивная рабочая атмосфера и дружный коллектив

— наставничество профессионалов.

Этапы программы:

— подача заявки и трехэтапный отбор

— оплачиваемая стажировка на протяжении трех месяцев

— дальнейшее трудоустройство при успешных результатах стажировки.





Компания RG brands открывает программу оплачиваемой стажировки в отделе маркетинга.

Обязанности:

— обеспечивать выполнение коммуникационной стратегии бренда

— предоставлять эффективные стратегии промо на потребителя, включая локальные - промо активности

— контролировать стандарты бренда в области продукта, упаковки, цены, коммуникации и рекомендованных действий

— вести анализ рынка совместно с командой аналитиков, определяя инсайты и возможности роста для бренда/группы брендов.

Требования:

— студенты 4 курса либо выпускники 2020-2021 г. по специальности маркетинг

— уровень английского — upper intermediate и выше.

Условия:

— оплачиваемая стажировка с перспективой роста и развития в компании.





Для тех, кому интересна банковская сфера Банк ЦентрКредит предлагает стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Обязанности:

— работа с документооборотом

— подготовка первичной документации

— сканирование и копирование документов.

Требования:

— умение работать с оргтехникой

— знание программ Microsoft Office.

Условия:

— медицинская страховка

— возможность профессионального развития.





Компания Freedom Finance ищет стажеров в области HR-рекрутинга.

Обязанности:

— работа с откликами через Head Hunter

— проведение телефонных интервью

— проведение первичных собеседований

— работа над внутренними HR-проектами

— работа с социальными сетями.

Требования:

— желание развиваться в сфере HR

— коммуникабельность, быстрая обучаемость

— целеустремленность, самостоятельность

— длительность стажировки и график обсуждаются индивидуально.

Условия:

— профессиональная поддержка

— уникальная корпоративная культура

— офис в Esentai Tower.





Стажировка от Jysan Bankв отдел рекрутинга.

Обязанности:

— находить и приглашать кандидатов

— принимать участие в интервью.

Требования:

— желание развиваться в HR

— высокая ответственность

— готовность много учиться.

Условия:

— hard skills — беседы, на которых мы будем делиться с тобой своим опытом

— подбор и оценка персонала в сферы: IT, продаж, экономики и многие другие департаменты

— заполнение необходимых документов о прохождении практики.





Международная компания Coca-cola предлагает пройти стажировку в отделе бухгалтерии.

Обязанности:

— сканирование и архивирование всех инвойсов, связанных с PTP

Требования:

— средне-специальное, высшее экономическое образование

— знание программ Word, Excel, желательно SAP

— знание английского языка — intermediate и выше

— знание казахского и русского языков.

Условия:

— график работы с 09:00 до 18:00

— фиксированный оклад + социальный пакет.





Холдинг по производству строительных материалов Alina Group предлагает стажировку для студентов с GPA с не менее 3.0.

Обязанности:

— ведение документов проекта

— организация коммуникаций в рамках проекта.

Требования:

— организация проектных совещаний с оформлением протоколов совещаний

— мониторинг исполнения проекта.

Условия:

— гибкий график: выбери график от 20 до 40 часов в неделю

— участие в сложных и масштабных проектах компании

— поддержка наставника

— дистанционная школа обучения и специальные тренинги

— реальный приобретенный опыт в выбранной вами профессии.





Сеть магазинов техники Technodom ищет стажеров по поддержке IT-систем.

Обязанности:

— оказывает системно-техническую поддержку пользователей по вопросам информационных технологий

— обеспечивает бесперебойное функционирование систем информационных технологий, принимает оперативные меры по устранению возникающих в процессе работы нарушений

— производит проверку технического состояния оборудования, профилактику и текущий ремонт. Своевременно докладывает о ходе выполняемых и выполненных работ руководству.

Требования:

— навык монтажа телекоммуникационного оборудования

— навык работы с электроинструментом: дрель, перфоратор, шуруповерт, паяльник

— логика работы компьютерной сети: протоколы, типы оборудования и решаемые ими задачи, особенности работы компьютеров в сети

— установка, работа и поддержка операционных системы Windows.

Условия:

— оформление согласно ТК РК

— стабильная и своевременная заработная плата

— график работы 5/2

— карьерный рост, обучение и развитие.





Нур-Султан





Компания Clockster работает в направлении автоматизации HR-процессов с 2016 года. Команда предлагает стажировку с возможным трудоустройством.

Обязанности:

— активный прозвон кандидатов на ключевые вакансии компании

— участие в разработке автоматизации рекрутинга

— обзвон и обучение работодателей работе с Clockster.com.

Требования

— владение компьютером на уровне опытного пользователя

— массовый подбор персонала

— знание английского языка не ниже B, В+.

Условия:

— график 5/2

— возможны командировки, творческие задания.





Холдинг телекоммуникаций Ksell находится в поиске стажеров в департамент продаж.

Обязанности:

— еженедельный мониторинг цен и ассортимента сетевых партнеров по продаже девайсов и аксессуаров и подготовка анализа в день посещения точки

— еженедельный мониторинг собственной розницы на наличие соответствующего ассортимента, соответствие цен по девайсам и аксессуарам и проведение промо и других активностей и подготовка анализа в день посещения точки

— помощь руководителям в подготовке презентаций.

Требования:

— умение работать в команде и индивидуально

— грамотная устная и письменная русская речь, знание казахского и английского языков приветствуется

— хорошее знание программ MS Office

— базовые знания в области телекоммуникаций.

Условия:

— стажировка предназначена для студентов университетов и колледжей, которые находятся на обучении или окончили учебное заведение в текущем году.





Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub предлагает стажировку в отдел HR.

Обязанности:

— посещать мероприятия Astana Hub во время стажировки

— HR и организация мероприятий.

Требования:

— возможность посвящать работе до четырех часов в день

— желание профессионально развиваться в сфере HR.

Условия:

— новые знакомства с startup community

— новые знания и практические инструменты

— личные консультации и менторство от сотрудников, имеющих большой опыт в сфере HR и IT.