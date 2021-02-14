Ко Дню святого Валентина: красивые киноистории последних лет, которые нельзя пропустить

Когда за окном все серое и промозглое, а каждый уголок дома был изучен еще на самоизоляции, обстановка не располагает к романтическому вечеру. А так хочется расслабиться и погрузиться в какой-то особый мир, особенно в воскресенье. Особенно в День всех влюбленных. Именно поэтому мы подготовили для вас подборку самых ярких фильмов и сериалов про любовь за последние пару лет по версии онлайн-кинотеатра IVI, которые создадут нужный настрой даже в холодный зимний выходной.









Во время командировки в Петербург Елена встречает без малого своего Принца. Увы, после ночи любви выясняется, что его телефон недоступен. Женщина придумывает миллион оправданий для своего прекрасного избранника, а в ожидании его повторного появления в ее жизни использует все средства — от эзотерики до коллегиального совета подруг — только чтобы не впасть в отчаяние.









У Марты и Хавьера нет ничего общего. Она владеет магазином свадебных платьев, следит за модой и не пропускает ни одной. Он — самый суровый кулинарный критик, которого боятся даже обладатели звезд Мишлен. Единственное, в чем они могут сойтись — в желании брать от жизни все, кроме длительных, обременяющих, как им кажется, отношений. Но у судьбы другие планы.









Сон Док-ми — трудолюбивый куратор галереи, на которой лежит куча обязанностей: от общения с клиентами до организации аукционов. На одном из них она вступила в борьбу за картину известной художницы. Ее работы очень нравятся поп-айдолу Си-Ану, от которого Сон Док-ми без ума. К сожалению, девушка уступает таинственному покупателю, которым оказывается новый директор ее галереи, Райан Голд. Общение коллег сразу не складываются: она обижается на него из-за упущенного лота, а он решает, что девушка непрофессиональна и безынициативна.







Психолог из Москвы Злата гордится своим образцовым браком с Сашей. Они оба — самодостаточные личности, сумевшие построить карьеру, не мешая партнеру. У них прекрасные отношения, и для полной картины не хватает только ребенка. Саше же скрывает от любимой жены секрет — у него есть любовница в Петербурге. Однажды экскурсовод Вероника спасла Сашу от верной смерти, и их знакомство обернулось тайным романом. Герой понимает, что рано или поздно ему придется сделать выбор, но как, если он любит сразу двух женщин?





На свадьбе сестры Сара знакомится с Найлзом. Расслабляющая обстановка и море коктейлей располагают к бурной ночи, но вместо этого происходит кое-что странное. Сара узнает, что Найлз попал во временную петлю, и тут же «застревает» с ним. Бесконечный «день сурка» со свадебным балаганом поначалу кажутся раем, но после пары недель вечный праздник начинает казаться адом.









20-летний Джереми — амбициозный студент и романтик, который любит петь и играть на гитаре. Его любимая девушка Мелисса — первая, кому он исполняет свои произведения. Отношения пары кажутся идеальными: молодые, творческие, влюбленные. Что еще нужно для счастья? В один миг вся жизнь героев рушится, когда врачи сообщают о том, что у Мелиссы рак.





У дочери английского богача и завидной невесты Эммы революционные взгляды на брак. Она уверена, что это бесполезная трата времени и сил, так почему бы не потратить их на что-то более полезное. Например, на сводничество. Противоречивая Эмма берет под крыло небогатую девушку Гарриет, которой находит идеальную пару. Беда в том, что ее подопечная влюбляется в единственного человека, который покорил сердце молодой свахи.





Выходец из Нью-Йорка, студент Гэтсби, приглашает свою девушку Эшли в город, обещая показать ей свои самые любимые места. Она соглашается, но при условии, что сначала выполнит важное задание — возьмет интервью у именитого режиссера. Обстоятельства разделяют пару: пока Эшли ездит по всему Манхэттену с безумным постановщиком по вечеринкам, Гэтсби погружается в теплую меланхолию родных мест своего любимого города.