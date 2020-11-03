Клип Baby Shark обогнал по просмотрам Despacito и стал самым популярным видео на YouTube

Клип на детскую песню Baby Shark, снятый образовательным южнокорейским брендом Pinkfong, стал самым просматриваемым видео на YouTube. Он собрал 7,04 миллиарда просмотров и обогнал предыдущего лидера, ролик на песню пуэрто-риканского певца Луиса Фонси Despacito.

Видео загрузили на сервис в июне 2016 года. Автор песни неизвестен, она стала мировым хитом, когда ее записала 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. После этого Pinkfong сделала для песни видео с танцевальными движениями.

Ролик сначала стал вирусным в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе. Он достиг шестой строчки в чарте синглов Великобритании и 32-й — в США. По мотивам ролика Pinkfong выпустила сувенирную продукцию и книги, появилось множество каверов, в том числе и от Луиса Фонси. Другой ролик учил детей мыть руки во время пандемии, а к Хэллоуину выпустили клип про акулу-зомби.

Источник: tjournal.ru