Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
klip-baby-shark-obognal-po-prosmotram-despacito-i-stal-samym-populyarnym-video-na-youtube
Клип Baby Shark обогнал по просмотрам Despacito и стал самым популярным видео на YouTube
54
/
/

Сегодня в 11:46

Клип Baby Shark обогнал по просмотрам Despacito и стал самым популярным видео на YouTube

Клип на детскую песню Baby Shark, снятый образовательным южнокорейским брендом Pinkfong, стал самым просматриваемым видео на YouTube. Он собрал 7,04 миллиарда просмотров и обогнал предыдущего лидера, ролик на песню пуэрто-риканского певца Луиса Фонси Despacito.

Видео загрузили на сервис в июне 2016 года. Автор песни неизвестен, она стала мировым хитом, когда ее записала 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. После этого Pinkfong сделала для песни видео с танцевальными движениями.

Ролик сначала стал вирусным в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе. Он достиг шестой строчки в чарте синглов Великобритании и 32-й — в США. По мотивам ролика Pinkfong выпустила сувенирную продукцию и книги, появилось множество каверов, в том числе и от Луиса Фонси. Другой ролик учил детей мыть руки во время пандемии, а к Хэллоуину выпустили клип про акулу-зомби.

Источник: tjournal.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #чтосмотреть #видео
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане пройдет уникальное шоу для детей Alice in Wonderland
1236
Открыта заявка на участие в интеллектуальной игре Fibonacci в России
419
Почетный кубок и 6 медалей завоевали школьники Астаны в Москве
509