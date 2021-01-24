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Кипр разрешит въезд туристов с марта
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Сегодня в 12:56

Кипр разрешит въезд туристов с марта

Кипр откроет границы для туристов с 1 марта 2021 года.

Глава Министерства туризма республики Саввас Периос заявил, что на Кипр смогут приехать путешественники из 56 стран. Для туристов будут существовать разные правила въезда в зависимости от ситуации с COVID-19 в их государствах.

Страны разделят на три группы — зеленую, оранжевую и красную. В первую войдут все государства Евросоюза, во вторую — страны Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария. В красном списке кажутся оставшиеся страны, в том числе Россия, Беларусь и Украина.

Пассажирам из зеленой группы не потребуется даже тест на COVID-19 — его будут запрашивать перед посадкой только у путешественников из оранжевой и красной зон. Последних также попросят сдать анализ на коронавирус сразу после прибытия на Кипр.

Источник: daily.afisha.ru

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#путешествия #границы #кипр
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