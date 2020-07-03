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Кинотеатр под открытым небом запустили в Нур-Султане
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Сегодня в 10:36

Кинотеатр под открытым небом запустили в Нур-Султане

В честь Дня столицы в Нур-Султане начал работу кинотеатр под открытым небом.

При поддержке акимата Нур-Султана и кинокомпании Enterprise с 1 по 7 июля на территории «Астана Арена» в 21:30 работает бесконтактный уличный автокинотеатр Nur-Sultan Autocinema Festival.

Впервые в летнее вечернее время, сидя в своих автомашинах, астанчане и гости города смогут на большом экране посмотреть ленты казахстанского и зарубежного производства.

Организаторы призывают соблюдать санитарные меры безопасности и не выходить из своих машин.

С 1 по 6 июля пройдет фестиваль кино под открытым небом KINOSPACE. Кинотеатры под открытым небом развернут в Ботаническом саду, Центральном парке, бульваре Нуржол, парке Ататюрк и сквере Ак-Жайык, а также на аллее писателей.

В рамках кинопоказа KINOSPACE будут показаны фильмы «Қыз Жібек», «Менің атым Қожа», «Наш милый доктор», «Алпамыс идет в школу», также зарубежные хиты «Джон Уик», «Приключения Питера Пэна», «Астерик и Обеликс» и другие.

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#кино #кинотеатр #нурсултан
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